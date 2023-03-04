РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13764 посетителя онлайн
Новости Война
31 219 20

Пограничники выследили и ликвидировали 25 штурмовиков под Бахмутом. ВИДЕО

дпсу

Под Бахмутом пограничная артиллерия уничтожила 25 русских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в телеграме.

Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении.

"В результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены", - говорится в сообщении.

Всего в течение недели на этом направлении защитники с помощью дронов обнаружили 68 местоположений противника, 23 единицы вражеской техники и 17 складов с боекомплектами, добавили в ГПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинок хотели вывезти в Чехию в сексуальное рабство. Пограничники не дали.. ФОТО

армия РФ (19592) Госпогранслужба (6558) уничтожение (7171) потери (4420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
у кацапского воинства всегда была очень простая тактика взятия господствующих высот.
Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
показать весь комментарий
04.03.2023 12:42
+25
Что пропаганда делает с людьми.
Жили, ели, ср...ли.
И тут появился телевизор.....с Скабеевой и Киселевым.
И все поверили в нацистов.
Родина в огне.
Тупые
показать весь комментарий
04.03.2023 12:48
+17
ух як скоренько ці чмобіки побігли в будинок (касу), щоб швидко купити квитки на концерт кобзона. )
показать весь комментарий
04.03.2023 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у кацапского воинства всегда была очень простая тактика взятия господствующих высот.
Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
показать весь комментарий
04.03.2023 12:42 Ответить
Воїнство вже не те. Зараз це воїнство лише пропусткає вперед смертників пригожина, дивиться як іх косять наші снайпери і тікають, бо не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів. А поки тортурами та стратами кувалдами примусять нуступати нових смертників, стволи встигають остивати
показать весь комментарий
04.03.2023 13:04 Ответить
У нас ВСЕ что ни делается , ВСЕ НЕ БЛАГОДАРЯ , А ВОПРЕКИ ....... ...
показать весь комментарий
04.03.2023 15:06 Ответить
ух як скоренько ці чмобіки побігли в будинок (касу), щоб швидко купити квитки на концерт кобзона. )
показать весь комментарий
04.03.2023 12:43 Ответить
Православно Ісламська Держава Росія. Акронім ПІДР.

Група підерів тобто група членів Православно Ісламської Держави Росія.

І ніякої неполіткоректності чи гомофобії.
показать весь комментарий
04.03.2023 12:46 Ответить
Что пропаганда делает с людьми.
Жили, ели, ср...ли.
И тут появился телевизор.....с Скабеевой и Киселевым.
И все поверили в нацистов.
Родина в огне.
Тупые
показать весь комментарий
04.03.2023 12:48 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
04.03.2023 14:31 Ответить
Працюйте, хлопці. Скрізь вистежуйти цих вилупків, нехай українська земля горить в них під ногами та поверніть всіх окупантів на росію по частинах
показать весь комментарий
04.03.2023 12:55 Ответить
свиноцабаки - а свой фарш вы забирать будете...?
показать весь комментарий
04.03.2023 13:02 Ответить
Не зовсім в тему, АЛЕ «фарш» нагадав:
- И вот фаршем идут десантники…..
- Может маршем?!
- НЕТ!!!(с)
😂
показать весь комментарий
04.03.2023 14:31 Ответить
Століттями нас , украінців , кацапи намагалися знищити , але сьогодні ситуація докорінно змінюється , так як на нашій стороні весь
цивілізований світ ,
а кремлівського вилупка підтримують такі ж
диктатори , як він сам - це *********** , Кім Чен Ін і ще кілька
виб@ лядків !
показать весь комментарий
04.03.2023 13:30 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
04.03.2023 14:28 Ответить
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
показать весь комментарий
04.03.2023 15:58 Ответить
что мешает самому на передок смотаться?собственными глазами увидеть ,самому отснять материальчик и выложить??(а так твои вопли и капс не о чём от слова совсем!!)
показать весь комментарий
04.03.2023 18:33 Ответить
ТАМОЖЕННИКОВ НАДО НА ПЕРЕДОК ИМ 31 ГОД НЕОБХОДИМО ИСКУПАТЬ СВОЮ ВИНУ !)
показать весь комментарий
05.03.2023 01:43 Ответить
Прінімай! марш фарша Кабзон!
показать весь комментарий
05.03.2023 02:21 Ответить
 
 