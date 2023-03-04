Пограничники выследили и ликвидировали 25 штурмовиков под Бахмутом. ВИДЕО

Под Бахмутом пограничная артиллерия уничтожила 25 русских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в телеграме.

Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении.

"В результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены", - говорится в сообщении.

Всего в течение недели на этом направлении защитники с помощью дронов обнаружили 68 местоположений противника, 23 единицы вражеской техники и 17 складов с боекомплектами, добавили в ГПСУ.

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