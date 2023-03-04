Пограничники выследили и ликвидировали 25 штурмовиков под Бахмутом. ВИДЕО
Под Бахмутом пограничная артиллерия уничтожила 25 русских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Государственная пограничная служба Украины сообщает в телеграме.
Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении.
"В результате слаженных действий вражеские штурмовики были уничтожены", - говорится в сообщении.
Всего в течение недели на этом направлении защитники с помощью дронов обнаружили 68 местоположений противника, 23 единицы вражеской техники и 17 складов с боекомплектами, добавили в ГПСУ.
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Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
Група підерів тобто група членів Православно Ісламської Держави Росія.
І ніякої неполіткоректності чи гомофобії.
Жили, ели, ср...ли.
И тут появился телевизор.....с Скабеевой и Киселевым.
И все поверили в нацистов.
Родина в огне.
Тупые
- И вот фаршем идут десантники…..
- Может маршем?!
- НЕТ!!!(с)
😂
цивілізований світ ,
а кремлівського вилупка підтримують такі ж
диктатори , як він сам - це *********** , Кім Чен Ін і ще кілька
виб@ лядків !
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!