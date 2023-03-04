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Новини Війна
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Прикордонники вистежили та ліквідували 25 штурмовиків під Бахмутом. ВIДЕО

дпсу

Під Бахмутом прикордонна артилерія знищила 25 російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у телеграмі.

Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.

"В результаті злагоджених дій ворожих штурмовиків було знищено", - ідеться в повідомленні.

Загалом протягом тижня на цьому напрямку захисники за допомогою дронів виявили 68 місць розташування противника, 23 одиниці ворожої техніки та 17 складів боєкомплекту, додали у ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ втратила понад 200 000 осіб. Убито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі Каволі

Автор: 

армія рф (17743) Держприкордонслужба ДПСУ (6116) знищення (7483) втрати (4435)


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Топ коментарі
+26
у кацапского воинства всегда была очень простая тактика взятия господствующих высот.
Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
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04.03.2023 12:42
+25
Что пропаганда делает с людьми.
Жили, ели, ср...ли.
И тут появился телевизор.....с Скабеевой и Киселевым.
И все поверили в нацистов.
Родина в огне.
Тупые
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04.03.2023 12:48
+17
ух як скоренько ці чмобіки побігли в будинок (касу), щоб швидко купити квитки на концерт кобзона. )
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04.03.2023 12:43
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у кацапского воинства всегда была очень простая тактика взятия господствующих высот.
Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
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04.03.2023 12:42 Відповісти
Воїнство вже не те. Зараз це воїнство лише пропусткає вперед смертників пригожина, дивиться як іх косять наші снайпери і тікають, бо не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів. А поки тортурами та стратами кувалдами примусять нуступати нових смертників, стволи встигають остивати
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04.03.2023 13:04 Відповісти
У нас ВСЕ что ни делается , ВСЕ НЕ БЛАГОДАРЯ , А ВОПРЕКИ ....... ...
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04.03.2023 15:06 Відповісти
ух як скоренько ці чмобіки побігли в будинок (касу), щоб швидко купити квитки на концерт кобзона. )
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04.03.2023 12:43 Відповісти
Православно Ісламська Держава Росія. Акронім ПІДР.

Група підерів тобто група членів Православно Ісламської Держави Росія.

І ніякої неполіткоректності чи гомофобії.
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04.03.2023 12:46 Відповісти
Что пропаганда делает с людьми.
Жили, ели, ср...ли.
И тут появился телевизор.....с Скабеевой и Киселевым.
И все поверили в нацистов.
Родина в огне.
Тупые
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04.03.2023 12:48 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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04.03.2023 14:31 Відповісти
Працюйте, хлопці. Скрізь вистежуйти цих вилупків, нехай українська земля горить в них під ногами та поверніть всіх окупантів на росію по частинах
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04.03.2023 12:55 Відповісти
свиноцабаки - а свой фарш вы забирать будете...?
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04.03.2023 13:02 Відповісти
Не зовсім в тему, АЛЕ «фарш» нагадав:
- И вот фаршем идут десантники…..
- Может маршем?!
- НЕТ!!!(с)
😂
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04.03.2023 14:31 Відповісти
Століттями нас , украінців , кацапи намагалися знищити , але сьогодні ситуація докорінно змінюється , так як на нашій стороні весь
цивілізований світ ,
а кремлівського вилупка підтримують такі ж
диктатори , як він сам - це *********** , Кім Чен Ін і ще кілька
виб@ лядків !
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04.03.2023 13:30 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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04.03.2023 14:28 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава, слава нації !!! Смерть ворогам !!!
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04.03.2023 15:58 Відповісти
что мешает самому на передок смотаться?собственными глазами увидеть ,самому отснять материальчик и выложить??(а так твои вопли и капс не о чём от слова совсем!!)
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04.03.2023 18:33 Відповісти
ТАМОЖЕННИКОВ НАДО НА ПЕРЕДОК ИМ 31 ГОД НЕОБХОДИМО ИСКУПАТЬ СВОЮ ВИНУ !)
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05.03.2023 01:43 Відповісти
Прінімай! марш фарша Кабзон!
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05.03.2023 02:21 Відповісти
 
 