Прикордонники вистежили та ліквідували 25 штурмовиків під Бахмутом. ВIДЕО

Під Бахмутом прикордонна артилерія знищила 25 російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у телеграмі.

Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.

"В результаті злагоджених дій ворожих штурмовиків було знищено", - ідеться в повідомленні.

Загалом протягом тижня на цьому напрямку захисники за допомогою дронів виявили 68 місць розташування противника, 23 одиниці ворожої техніки та 17 складів боєкомплекту, додали у ДПСУ.

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