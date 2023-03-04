Прикордонники вистежили та ліквідували 25 штурмовиків під Бахмутом. ВIДЕО
Під Бахмутом прикордонна артилерія знищила 25 російських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Державна прикордонна служба України повідомляє у телеграмі.
Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.
"В результаті злагоджених дій ворожих штурмовиків було знищено", - ідеться в повідомленні.
Загалом протягом тижня на цьому напрямку захисники за допомогою дронів виявили 68 місць розташування противника, 23 одиниці ворожої техніки та 17 складів боєкомплекту, додали у ДПСУ.
Топ коментарі
+26 Вячеслав Шатров
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+25 Zalet
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Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
Група підерів тобто група членів Православно Ісламської Держави Росія.
І ніякої неполіткоректності чи гомофобії.
Жили, ели, ср...ли.
И тут появился телевизор.....с Скабеевой и Киселевым.
И все поверили в нацистов.
Родина в огне.
Тупые
- И вот фаршем идут десантники…..
- Может маршем?!
- НЕТ!!!(с)
😂
цивілізований світ ,
а кремлівського вилупка підтримують такі ж
диктатори , як він сам - це *********** , Кім Чен Ін і ще кілька
виб@ лядків !
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!