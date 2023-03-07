Агент ГРУ из Очакова - бывший командующий 73 морским центром ССО Эдуард Шевченко, - СМИ. ФОТО

Российским агентом, которого Служба безопасности Украины задержала в Очакове Николаевской области, оказался Эдуард Шевченко – бывший начальник 73 морского центра специальных операций.

Об этом "Бабелю" сообщили источники в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Шевченко прошел бои за Славянск, Краматорск, Лисичанск и Дебальцево, рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III ступеней, полный кавалер ордена "За мужество".

В мае 2017 года военно-врачебная комиссия диагностировала у Эдуарда Шевченко посттравматический синдром в результате службы в зоне боевых действий на востоке и сочла его ограниченно пригодным. На основании этих выводов Шевченко вывели из 73 центра и перевели "в распоряжение Генштаба". Шевченко не согласился с таким решением и подал иск в административный суд. 7 сентября 2017 года суд признал действия военного руководства противоправными и обязал направить Шевченко на повторное прохождение комиссии.

В 2018 году Одесский апелляционный административный суд отменил постановление Очаковского горрайонного суда Николаевской области – и офицер продолжил военную службу в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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