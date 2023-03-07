Заявления Лукашенко о "Мачулищах" - попытка создать искусственную угрозу из Украины, - МИД

В Министерстве иностранных дел назвали заявления белорусского диктатора Лукашенко об инциденте на аэродроме "Мачулищи" попыткой оправдания поддержки агрессии России.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме "Мачулищи". Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России", - говорится в сообщении.

По словам Николенко, угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя, а в России, которая пытается втянуть Беларусь в войну.

"Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа", - подытожил представитель МИД.

Напомним, 7 марта самопровозглашенный "президент" Беларуси Лукашенко заявил о задержании "украинского террориста и его сообщников", якобы причастных к подрыву самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи".

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