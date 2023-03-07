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В Подмосковье нашли секретное кладбище вагнеровцев

могила

В Подмосковье нашли тайное кладбище российских наемников из ЧВК "Вагнер", ликвидированных в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Москва Онлайн".

В селе Маврино появилось 27 новых захоронений. На каждой могиле букеты цветов российского триколора, одинаковые венки с эмблемой ЧВК "Вагнер", на которой выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага". Также рядом красные пластиковые стаканы с надписью "может чай, а может и нет".

Местный священник прокомментировал это так: "Мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему".

В сообщении также отмечено, что похороненные – это преступники, завербованные в тюрьмах. "По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказание, можно изучать Уголовный кодекс: здесь все, начиная от 105-й (убийство) и заканчивая 222-й (незаконное обращение оружия). Но больше всего тех, кто был осужден по "народной" 228-й (распространение наркотиков)".

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Автор: 

потери (4430) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+31
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07.03.2023 17:10 Ответить
+24
а саме секретне кладовище - це в нас, в Україні - кущі під Бахмутом та Соледаром
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07.03.2023 17:08 Ответить
+20
27 орків. Під Бахмутом вони вже пластами лежать, як сланцеві копалини
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07.03.2023 17:11 Ответить
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а саме секретне кладовище - це в нас, в Україні - кущі під Бахмутом та Соледаром
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07.03.2023 17:08 Ответить
родючі землі
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07.03.2023 17:10 Ответить
Та де там, дикi тваринки задвухсочених чмобикiв вже розсекретили.
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07.03.2023 18:09 Ответить
цікаво звільнили тюрми,для нових зеків
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07.03.2023 17:09 Ответить
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07.03.2023 17:10 Ответить
27 орків. Під Бахмутом вони вже пластами лежать, як сланцеві копалини
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07.03.2023 17:11 Ответить
І !?
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07.03.2023 17:13 Ответить
Це черговий кацапський скотомогильник...
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07.03.2023 17:16 Ответить
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07.03.2023 17:18 Ответить
Наверное наемники там лапти склеили,зэков бы никто так далеко не вез.
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07.03.2023 17:19 Ответить
Мабуть якісь непрості вагнери, звичайних зеків вони б в кращому випадку просто закопали.
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07.03.2023 17:39 Ответить
Ну все, трында этой депресивной деревне... теперь на родительский день будут съезжаться семейки зэков , с их зэковскими прибамбасами... К примеру: будут на окружающих чвiркать сквозь зубы ... Одно успокаивает, шо рано или поздно, этот депресняк покинет последний крестьянин и на чмобишный скотомогильник никто больше не будет ездить.
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07.03.2023 18:06 Ответить
вагнеровци дебили і козли по життю
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07.03.2023 18:09 Ответить
Один омеригу открыл , а где вы среди москалей видели не какцапов... ПХИ...
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07.03.2023 18:11 Ответить
Земля вам скловатою виродки.
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07.03.2023 18:19 Ответить
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07.03.2023 18:27 Ответить
 
 