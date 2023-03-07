В Подмосковье нашли секретное кладбище вагнеровцев

В Подмосковье нашли тайное кладбище российских наемников из ЧВК "Вагнер", ликвидированных в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Москва Онлайн".

В селе Маврино появилось 27 новых захоронений. На каждой могиле букеты цветов российского триколора, одинаковые венки с эмблемой ЧВК "Вагнер", на которой выгравированы слова "Кровь, честь, родина и отвага". Также рядом красные пластиковые стаканы с надписью "может чай, а может и нет".

Местный священник прокомментировал это так: "Мы можем предположить, что это "вагнеровцы". Нам не рекомендовали лезть в эту тему".

В сообщении также отмечено, что похороненные – это преступники, завербованные в тюрьмах. "По списку преступлений, за которые погибшие отбывали наказание, можно изучать Уголовный кодекс: здесь все, начиная от 105-й (убийство) и заканчивая 222-й (незаконное обращение оружия). Но больше всего тех, кто был осужден по "народной" 228-й (распространение наркотиков)".

Читайте также: На службу в ЧВК "Вагнер" принимают без справки от психиатра и нарколога, - СМИ