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У Підмосков’ї знайшли секретне кладовище вагнерівців

могила

У Підмосков’ї знайшли потаємне кладовище російських найманців з ПВК "Вагнер", ліквідованих в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Москва Онлайн".

У селі Мавріно з'вилося 27 нових поховань. На кожній могилі букети кольорів російського триколору, однакові вінки з емблемою ПВК "Вагнер", на якій вигравійовано слова "Кров, честь, батьківщина і відвага". Також поруч червоні пластикові стакани з написом "може чай, а може й ні". 

Місцевий священник прокоментував це так: "ми можемо припустити, що це "вагнерівці". Нам не рекомендували лізти в цю тему".

У повідомлені також зазначено, що поховані - це злочинці, завербовані у в'язницях. "За списком злочинів, за які загиблі відбували покарання, можна вивчати Кримінальний кодекс: тут все, починаючи від 105-ї (вбивство) і закінчуючи 222-й (незаконний обіг зброї). Але найбільше тих, хто був засуджений за "народною" 228-ю (розповсюдження наркотиків)".

Також читайте: На службу до ПВК "Вагнер" приймають без довідки від психіатра і нарколога, - ЗМІ

втрати (4444) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+31
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07.03.2023 17:10 Відповісти
+24
а саме секретне кладовище - це в нас, в Україні - кущі під Бахмутом та Соледаром
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07.03.2023 17:08 Відповісти
+20
27 орків. Під Бахмутом вони вже пластами лежать, як сланцеві копалини
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07.03.2023 17:11 Відповісти
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а саме секретне кладовище - це в нас, в Україні - кущі під Бахмутом та Соледаром
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07.03.2023 17:08 Відповісти
родючі землі
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07.03.2023 17:10 Відповісти
Та де там, дикi тваринки задвухсочених чмобикiв вже розсекретили.
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07.03.2023 18:09 Відповісти
цікаво звільнили тюрми,для нових зеків
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07.03.2023 17:09 Відповісти
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07.03.2023 17:10 Відповісти
27 орків. Під Бахмутом вони вже пластами лежать, як сланцеві копалини
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07.03.2023 17:11 Відповісти
І !?
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07.03.2023 17:13 Відповісти
Це черговий кацапський скотомогильник...
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07.03.2023 17:16 Відповісти
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07.03.2023 17:18 Відповісти
Наверное наемники там лапти склеили,зэков бы никто так далеко не вез.
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07.03.2023 17:19 Відповісти
Мабуть якісь непрості вагнери, звичайних зеків вони б в кращому випадку просто закопали.
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07.03.2023 17:39 Відповісти
Ну все, трында этой депресивной деревне... теперь на родительский день будут съезжаться семейки зэков , с их зэковскими прибамбасами... К примеру: будут на окружающих чвiркать сквозь зубы ... Одно успокаивает, шо рано или поздно, этот депресняк покинет последний крестьянин и на чмобишный скотомогильник никто больше не будет ездить.
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07.03.2023 18:06 Відповісти
вагнеровци дебили і козли по життю
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07.03.2023 18:09 Відповісти
Один омеригу открыл , а где вы среди москалей видели не какцапов... ПХИ...
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07.03.2023 18:11 Відповісти
Земля вам скловатою виродки.
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07.03.2023 18:19 Відповісти
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07.03.2023 18:27 Відповісти
 
 