У Підмосков’ї знайшли секретне кладовище вагнерівців

У Підмосков’ї знайшли потаємне кладовище російських найманців з ПВК "Вагнер", ліквідованих в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Москва Онлайн".

У селі Мавріно з'вилося 27 нових поховань. На кожній могилі букети кольорів російського триколору, однакові вінки з емблемою ПВК "Вагнер", на якій вигравійовано слова "Кров, честь, батьківщина і відвага". Також поруч червоні пластикові стакани з написом "може чай, а може й ні".

Місцевий священник прокоментував це так: "ми можемо припустити, що це "вагнерівці". Нам не рекомендували лізти в цю тему".

У повідомлені також зазначено, що поховані - це злочинці, завербовані у в'язницях. "За списком злочинів, за які загиблі відбували покарання, можна вивчати Кримінальний кодекс: тут все, починаючи від 105-ї (вбивство) і закінчуючи 222-й (незаконний обіг зброї). Але найбільше тих, хто був засуджений за "народною" 228-ю (розповсюдження наркотиків)".

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