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Новости Война
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Власти Грузии хотят лишать гражданства тех, кто воюет за Украину, - СМИ

мамука,мамулашвілі

Ряды "Грузинского легиона" значительно увеличились с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подразделение получает современное оружие и ежедневно набирает личный состав.

Об этом в эфире телемарафона Суспільному рассказал командир и основатель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мамулашвили, в "Грузинском легионе", кроме граждан Грузии, воюют представители более 30 других национальностей.

"Мы - часть Минобороны Украины, часть ВСУ и военной разведки. В первую очередь, мы обеспечиваемся оружием и всем необходимым из этих структур. Волонтеры, конечно, также нам помогают, как и все 9 лет вооруженной агрессии России", - рассказывает командир.

На вопрос почему "Легион" принимает участие в войне на стороне Украины Мамулашвили отвечает, что они олицетворяют свободу грузинского общества. Ведь, по его словам, сегодняшнее правительство Грузии "коллаборантско-пророссийское".

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"Грузинский народ имеет право посылать своих "послов" в дружеские страны. Украина также является стратегическим партнером Грузии. Украина спасла сотни тысяч грузинских беженцев в 1990-х годах во время российской агрессии. Мы хорошо это помним", - говорит Мамулашвили.

Но, для воюющих в Украине грузин ситуация ухудшается.

"Премьер Грузии Иракли Гарибашвили сказал, что нужно лишать гражданства воюющих в Украине. Это четкая директива из Кремля, чтобы приостановить поток добровольцев, приезжающих в "Грузинский легион". На мой взгляд, грузинское правительство сегодня полностью сотрудничает с Москвой, оттуда руководится и, конечно, создает нам проблемы", – подчеркивает Мамулашвили.

Он считает, что грузинские власти не делают этого из-за позиции общества.

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"Лишение гражданства вызвало бы массовые протесты в Грузии. Они не решились это сделать на законодательном уровне, но такая инициатива существует до сих пор", - подытожил командир "Грузинского легиона".

Добровольческий батальон "Грузинский легион" создан в 2014 году после начала вооруженной агрессии России на Донбассе. Легион в основном выполняет разведывательные и диверсионные задания на оккупированной территории Украины. Участвовал в боях за Дебальцево, также в боях за Луганский аэропорт.

С февраля 2016 года "Грузинский легион" стал частью украинской армии. Грузины стали первыми иностранцами, официально вошедшими в состав Вооруженных сил Украины.

Автор: 

гражданство (1316) Грузия (4504) Грузинский Легион (17)


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Топ комментарии
+54
Они еще хотят ввести понятие иностранный агент,скоро этот сводолюбивый народ до уровня белорусов скатится.
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07.03.2023 18:50 Ответить
+36
Це ті Грузини що воюють за Україну будуть вирішувати кого лишать громадянства Грузії
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07.03.2023 18:52 Ответить
+32
Схоже Грузію кацапи вже "переформатували" в Вірменію...
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07.03.2023 18:52 Ответить
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Їх Захід в 2008ому кинув під *****, вони втерлись, і стали терпілами як їблоруси, Європа від них далеко, воювати вони з рашею не хочуть, їм смачніше смоктати москальского прутня
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07.03.2023 20:22 Ответить
Розірвати всі стосуеки з цією "дружньою" державою якій в свій час завжди приходила на підтримку Ураїна в нелегкий час. ЗАПРОДАНЦІ!
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07.03.2023 20:20 Ответить
Грузия уже лежит перед рашкой на спине и ноги раздвинула, но рашка не хочет овладевать этой чумной, продажной и старой каргой. Добровольцам из Грузии огромное спасибо, что воюете за нас. Надеюсь после войны им дадут гражданство. После войны наш путь только в Евросоюз. А грузия походу так и будет лежать и пытаться раздвигать свои старые ноги.
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07.03.2023 20:25 Ответить
Владу в Грузії протягнула Рашка. Ми також не вибирали Єрмака, але навіть в умовах війни він усі ланки влади під ОП формує. Ще трішки й в нас буде проросійська Рада…На прикладі Грузії ми не повинни цьогодопустити.
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07.03.2023 20:26 Ответить
На российских телеканалах не умолкает тема выборов президента Украины.
Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные - в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него? И почему Зеленскому не верят в ОРДЛО?

11 квітня 2019, 21:20 https://www.radiosvoboda.org/

Жириновский агитирует за ЗЕ: https://youtu.be/zJDgUM2XZO8

Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонскаяhttps://youtu.be/g7BiP5OQSNM заявила, что ей нравится кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые известны своей активной поддержкой группировок «Л/ДНР» и аннексии Крыма, также записали несколько видео, в котором поддержали кандидата в президенты Украины, а также коллегу по киноцеху Владимира Зеленского.

Не обошлось без симпатии и со стороны главного российского https://www.youtube.com/watch?v=aT-m5VGZt4E пропагандиста Дмитрия Киселева .

https://youtu.be/hL3gr6ukCEE Павел Губарев - экс-глава группировки «ДНР» считает, что Зеленский победит во втором туре.
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07.03.2023 20:36 Ответить
Звісно Маринка не обирала Єрмака, але вона обирала зелю та зелених депутатів.
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07.03.2023 22:41 Ответить
Це лютий звиздець...це той випадок коли вектор напрямку країни вирішує не більшість народу а маленька купка гнид у владі...ми таке вже проходили...надіюсь грузини відстоять свою свободу та сподівання...
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07.03.2023 20:27 Ответить
Прямо зараз в Грузії проходять акції протесту та сутички громадян з силовиками, викликані проросійською політикою влади. В хід вже пішли водомети та сльозогінний газ.

Доречі, хай ЗЄ та Єрмак подивляться, що їх неодмінно чекає, якщо вони надумають залишитися у владі після війни.
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07.03.2023 20:30 Ответить
Був в 2010 в Батумі
Жодного москаля, привітні люди

Ех....
Шкода, засруть москалі все що було добре
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07.03.2023 20:41 Ответить
добре бути маленьким люксембургом бо навколо тебе адекватні сусіди.

але бути маленькою грузією поряд з кацапстаном - це як маленькій дитині щодня терпіти зґвалтування від конченого сусіда.

яка психіка буде у тієї дитини і чи буде вона...

я жив в грузії. ми привітні а вони вдесятеро. і страшно уявити що з ними буде після кацапської експансії...

уявляю що було б люксембургом якби в нього переїхали жити гунни аттіли...
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07.03.2023 20:43 Ответить
Ты,Дулин, кадыровский член и не выпускал изо рта. Так что не переживай.
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07.03.2023 21:01 Ответить
От така влада московитів у Грузії!!!
Колись теж, як і Україна до ЄС збиралися….
ЯкунОвощ із азіровим можуть підтвердити, а зараз он, як неловко виходить…
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07.03.2023 21:01 Ответить
Щось у штангу - згадай, хто того саака притяг в Україну і надав йому громадянство? Щоправда, потім сам же нацькував на нього своїх собак, які ганяли саака по дахах
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07.03.2023 21:09 Ответить
Грузинське вино, грузинський коньяк - проходимо мимо. Усе - ідіть за расєйським кораблем, генацвалі. Іваношвілі шпілі-вілі... А як дихали, як дихали?
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07.03.2023 21:06 Ответить
рашку необходимо уничтожить полностью , иначе в Грузии появится новый ,,ДОН ,,
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07.03.2023 21:07 Ответить
А нам що до того? Тут аби свого дона не обрали знову
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07.03.2023 21:10 Ответить
ЩОБ ЧЕРГОВЕ ПОЛЧИЩЕ ГРУЗИНДОНІВ НЕ ЗАЯВИЛО ЩО УКРАЇНА ЇХНЯ ЗЕМЛЯ
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07.03.2023 22:59 Ответить
Перед тем, как эрегировать на власть Грузии посмотрите на себя, на власть, которую вы выбрали во время войны.
И перестаньте ******* хотя-бы из уважения к тем грузинам, которые сегодня воюют за Украину!
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07.03.2023 21:32 Ответить
Нехай краще запровадять поняття "Куколди" в законодавство. Скоро буде синонімом цілої нації
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07.03.2023 22:05 Ответить
тоталітарний режим все посилюється,
скоро там пропагандони із параші полізуть
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07.03.2023 22:17 Ответить
За президенства Саакашвілі Грузія зупинила війну хоч і з втратами. Взяла проєвропейський курс, розпочала потужні антикорупційні й інші реформи. Отримала шалену допомогу від США. Підняла стрімко ВВП. А потім мудрий грузинський нарід проголосував за проросійську шавку на 2 відсотки краще,ніж за Саакашвілі. І останній просто мовчки пішов. Сумно на це дивитись. Фактично Грузія зараз підконтрольна росії. Та сама,яку Росія хотіла стерти з мапи.
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07.03.2023 22:30 Ответить
грузины, какой позор!!!
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07.03.2023 22:42 Ответить
Власти Грузии путинские шлюхи.
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07.03.2023 23:24 Ответить
Ну у гордых грузин остался только один выбор, или порезать эту владу на ленты......или быть как в рашисткой ********* изгоями. Америка уже пригрозила санкциями за разгон демонстрации. Не ожидали от грузин такой бесхребетности!
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07.03.2023 23:41 Ответить
ТАК А ЕСЛИ ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА ГРУЗИН И АРМЯНИН В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ !?)
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08.03.2023 14:12 Ответить
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