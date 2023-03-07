Власти Грузии хотят лишать гражданства тех, кто воюет за Украину, - СМИ

Ряды "Грузинского легиона" значительно увеличились с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подразделение получает современное оружие и ежедневно набирает личный состав.

Об этом в эфире телемарафона Суспільному рассказал командир и основатель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мамулашвили, в "Грузинском легионе", кроме граждан Грузии, воюют представители более 30 других национальностей.

"Мы - часть Минобороны Украины, часть ВСУ и военной разведки. В первую очередь, мы обеспечиваемся оружием и всем необходимым из этих структур. Волонтеры, конечно, также нам помогают, как и все 9 лет вооруженной агрессии России", - рассказывает командир.

На вопрос почему "Легион" принимает участие в войне на стороне Украины Мамулашвили отвечает, что они олицетворяют свободу грузинского общества. Ведь, по его словам, сегодняшнее правительство Грузии "коллаборантско-пророссийское".

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"Грузинский народ имеет право посылать своих "послов" в дружеские страны. Украина также является стратегическим партнером Грузии. Украина спасла сотни тысяч грузинских беженцев в 1990-х годах во время российской агрессии. Мы хорошо это помним", - говорит Мамулашвили.

Но, для воюющих в Украине грузин ситуация ухудшается.

"Премьер Грузии Иракли Гарибашвили сказал, что нужно лишать гражданства воюющих в Украине. Это четкая директива из Кремля, чтобы приостановить поток добровольцев, приезжающих в "Грузинский легион". На мой взгляд, грузинское правительство сегодня полностью сотрудничает с Москвой, оттуда руководится и, конечно, создает нам проблемы", – подчеркивает Мамулашвили.

Он считает, что грузинские власти не делают этого из-за позиции общества.

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"Лишение гражданства вызвало бы массовые протесты в Грузии. Они не решились это сделать на законодательном уровне, но такая инициатива существует до сих пор", - подытожил командир "Грузинского легиона".

Добровольческий батальон "Грузинский легион" создан в 2014 году после начала вооруженной агрессии России на Донбассе. Легион в основном выполняет разведывательные и диверсионные задания на оккупированной территории Украины. Участвовал в боях за Дебальцево, также в боях за Луганский аэропорт.

С февраля 2016 года "Грузинский легион" стал частью украинской армии. Грузины стали первыми иностранцами, официально вошедшими в состав Вооруженных сил Украины.