Власти Грузии хотят лишать гражданства тех, кто воюет за Украину, - СМИ
Ряды "Грузинского легиона" значительно увеличились с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Подразделение получает современное оружие и ежедневно набирает личный состав.
Об этом в эфире телемарафона Суспільному рассказал командир и основатель "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, передает Цензор.НЕТ.
По словам Мамулашвили, в "Грузинском легионе", кроме граждан Грузии, воюют представители более 30 других национальностей.
"Мы - часть Минобороны Украины, часть ВСУ и военной разведки. В первую очередь, мы обеспечиваемся оружием и всем необходимым из этих структур. Волонтеры, конечно, также нам помогают, как и все 9 лет вооруженной агрессии России", - рассказывает командир.
На вопрос почему "Легион" принимает участие в войне на стороне Украины Мамулашвили отвечает, что они олицетворяют свободу грузинского общества. Ведь, по его словам, сегодняшнее правительство Грузии "коллаборантско-пророссийское".
"Грузинский народ имеет право посылать своих "послов" в дружеские страны. Украина также является стратегическим партнером Грузии. Украина спасла сотни тысяч грузинских беженцев в 1990-х годах во время российской агрессии. Мы хорошо это помним", - говорит Мамулашвили.
Но, для воюющих в Украине грузин ситуация ухудшается.
"Премьер Грузии Иракли Гарибашвили сказал, что нужно лишать гражданства воюющих в Украине. Это четкая директива из Кремля, чтобы приостановить поток добровольцев, приезжающих в "Грузинский легион". На мой взгляд, грузинское правительство сегодня полностью сотрудничает с Москвой, оттуда руководится и, конечно, создает нам проблемы", – подчеркивает Мамулашвили.
Он считает, что грузинские власти не делают этого из-за позиции общества.
"Лишение гражданства вызвало бы массовые протесты в Грузии. Они не решились это сделать на законодательном уровне, но такая инициатива существует до сих пор", - подытожил командир "Грузинского легиона".
Добровольческий батальон "Грузинский легион" создан в 2014 году после начала вооруженной агрессии России на Донбассе. Легион в основном выполняет разведывательные и диверсионные задания на оккупированной территории Украины. Участвовал в боях за Дебальцево, также в боях за Луганский аэропорт.
С февраля 2016 года "Грузинский легион" стал частью украинской армии. Грузины стали первыми иностранцами, официально вошедшими в состав Вооруженных сил Украины.
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Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные - в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него? И почему Зеленскому не верят в ОРДЛО?
11 квітня 2019, 21:20 https://www.radiosvoboda.org/
Жириновский агитирует за ЗЕ: https://youtu.be/zJDgUM2XZO8
Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонскаяhttps://youtu.be/g7BiP5OQSNM заявила, что ей нравится кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые известны своей активной поддержкой группировок «Л/ДНР» и аннексии Крыма, также записали несколько видео, в котором поддержали кандидата в президенты Украины, а также коллегу по киноцеху Владимира Зеленского.
Не обошлось без симпатии и со стороны главного российского https://www.youtube.com/watch?v=aT-m5VGZt4E пропагандиста Дмитрия Киселева .
https://youtu.be/hL3gr6ukCEE Павел Губарев - экс-глава группировки «ДНР» считает, что Зеленский победит во втором туре.
Доречі, хай ЗЄ та Єрмак подивляться, що їх неодмінно чекає, якщо вони надумають залишитися у владі після війни.
Жодного москаля, привітні люди
Ех....
Шкода, засруть москалі все що було добре
але бути маленькою грузією поряд з кацапстаном - це як маленькій дитині щодня терпіти зґвалтування від конченого сусіда.
яка психіка буде у тієї дитини і чи буде вона...
я жив в грузії. ми привітні а вони вдесятеро. і страшно уявити що з ними буде після кацапської експансії...
уявляю що було б люксембургом якби в нього переїхали жити гунни аттіли...
Колись теж, як і Україна до ЄС збиралися….
ЯкунОвощ із азіровим можуть підтвердити, а зараз он, як неловко виходить…
И перестаньте ******* хотя-бы из уважения к тем грузинам, которые сегодня воюют за Украину!
скоро там пропагандони із параші полізуть