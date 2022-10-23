Грузинский легион уничтожает 16 наемников из ЧВК "Вагнер". ВИДЕО

Военные Грузинского легиона обстреляли позицию "вагнеровцев" и уничтожили 16 российских наемников.

Соответствующий видеоролик обнародован в твиттере легиона, передает Цензор.НЕТ.

"Легион идет вперед и мы голодны! 16 вагнеровских ватников уничтожено. Мы отомстим громом! Лучше бегите, пока можете", - говорится в сообщении.

Грузинский национальный легион - военное подразделение, основанное в 2014 году добровольцами-грузинами для участия в Антитеррористической операции на востоке Украины, напоминает Эспрессо. Это первый случай, когда в состав ВСУ были официально приняты иностранцы.