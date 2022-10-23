Грузинский легион уничтожает 16 наемников из ЧВК "Вагнер". ВИДЕО
Военные Грузинского легиона обстреляли позицию "вагнеровцев" и уничтожили 16 российских наемников.
Соответствующий видеоролик обнародован в твиттере легиона, передает Цензор.НЕТ.
"Легион идет вперед и мы голодны! 16 вагнеровских ватников уничтожено. Мы отомстим громом! Лучше бегите, пока можете", - говорится в сообщении.
Грузинский национальный легион - военное подразделение, основанное в 2014 году добровольцами-грузинами для участия в Антитеррористической операции на востоке Украины, напоминает Эспрессо. Это первый случай, когда в состав ВСУ были официально приняты иностранцы.
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Захисники наші, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
пвк вагнера - это батальон петухов!
დიდება ქართველ ხალს!!!!!
Слава грузинському народу!!!!!
*Тбілісі вже понад 10 років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви «Грузія».