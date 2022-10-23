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Грузинский легион уничтожает 16 наемников из ЧВК "Вагнер". ВИДЕО

Военные Грузинского легиона обстреляли позицию "вагнеровцев" и уничтожили 16 российских наемников.

Соответствующий видеоролик обнародован в твиттере легиона, передает Цензор.НЕТ.

"Легион идет вперед и мы голодны! 16 вагнеровских ватников уничтожено. Мы отомстим громом! Лучше бегите, пока можете", - говорится в сообщении.

Грузинский национальный легион - военное подразделение, основанное в 2014 году добровольцами-грузинами для участия в Антитеррористической операции на востоке Украины, напоминает Эспрессо. Это первый случай, когда в состав ВСУ были официально приняты иностранцы.

Автор: 

уничтожение (6923) Грузинский Легион (17) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+68
Грузинському легіону-респект...
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23.10.2022 16:00
+64
Как мгновенно исполнилось желание этого орка
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23.10.2022 15:57
+43
на жаль і в Україні є так званий "батальон Монако"......
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23.10.2022 16:10
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Как мгновенно исполнилось желание этого орка
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23.10.2022 15:57 Ответить
Грузинському легіону-респект...
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23.10.2022 16:00 Ответить
лада абсолютно новая, а заводят уже с буксира ))
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23.10.2022 16:04 Ответить
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23.10.2022 18:40 Ответить
Разная Грузия . Одни уродов мочат , другие вату принимают .
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23.10.2022 16:04 Ответить
на жаль і в Україні є так званий "батальон Монако"......
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23.10.2022 16:10 Ответить
Ще ОП маємо.
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23.10.2022 17:11 Ответить
...беріть вище вже бригада
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23.10.2022 18:25 Ответить
Vi poiote rashistskuiu pesniu.
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24.10.2022 21:32 Ответить
Героям слава !!!
Захисники наші, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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23.10.2022 16:09 Ответить
В Україні гартується кістяк майбутньої грузинської армії.
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23.10.2022 16:12 Ответить
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.10.2022 16:13 Ответить
Щоб бути схожими на гитлерівські війська. В цьому і полягав задум
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23.10.2022 21:55 Ответить
Running vatnins=dead vatniks. Ну це топ. Дякую
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23.10.2022 16:15 Ответить
вагнер набрал опущенных из зон.

пвк вагнера - это батальон петухов!
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23.10.2022 16:21 Ответить
але ті півні озброєні і стріляють так що не потрібно недооцінювати ворога
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23.10.2022 18:28 Ответить
Эта русахвобия и бандерофилия в адном лице
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23.10.2022 16:27 Ответить
Тим легіонерам ще доведеться Грузію від недобитої кацапні вичищати.
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23.10.2022 16:32 Ответить
Дякуємо, хлопці! Ми вам потім з Абхазію допоможемо
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23.10.2022 16:37 Ответить
Nice work, team!
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23.10.2022 16:51 Ответить
Slava voinam! Oni vojujut za tshest Gruzii i za svobodu Ukraini.
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23.10.2022 17:24 Ответить
Молодцы отличная работа!
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23.10.2022 17:30 Ответить
დიდება საკართველოს !
დიდება ქართველ ხალს!!!!!
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23.10.2022 18:04 Ответить
Слава Сакартвело*!
Слава грузинському народу!!!!!

*Тбілісі вже понад 10 років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви «Грузія».
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23.10.2022 21:04 Ответить
фактично інтернаціональна війна європейців проти росії
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23.10.2022 18:22 Ответить
повага грузинським легіонерам
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23.10.2022 18:26 Ответить
Послушал Индейца, оказывается англичане защиту критической важной инфаструктури с помощи размещением на этих объектах пленних фашистов решали,и вчом проблема ,пленних фашистов нет, зато есть пленние рашисти , размещайте,поставте рядом трансформаторов вагончики, вокруг колючая проволка под напряжением и вперёд,действуйте а то население само начнёт действовать а это бунть.дешёво и сердито, всё равно про плен гадасти говорят.
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24.10.2022 03:50 Ответить
За годик орков всех перестреляем
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24.10.2022 10:01 Ответить
Gruzini delaiut vsio chto mojno dlia Ukraini. 22 nashix pogiblo. Bolshe 1000 soldat i ofitserov voiuiut.
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24.10.2022 21:33 Ответить
 
 