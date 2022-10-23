Грузинський легіон знищує 16 найманців з ПВК "Вагнер". ВIДЕО
Військові Грузинського легіону обстріляли позицію "вагнерівців" та знищили 16 російських найманців.
Відповідний відеоролик оприлюднений у твіттері легіону, передає Цензор.НЕТ.
"Легіон йде вперед і ми голодні! 16 вагнерівських ватників знищено. Ми помстимося громом! краще біжіть, доки можете", - йдеться у повідомленні.
Грузинський національний легіон - військовий підрозділ, що був заснований 2014 року добровольцями-грузинами для участі в Антитерористичній операції на сході України, нагадує Еспресо. Це перший випадок, коли до складу ЗСУ були офіційно прийняті іноземці.
Топ коментарі
+68 Александр Чуднивец #474549
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+64 Сергей Поляков #508436
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+43 Василь Карпатський
показати весь коментар23.10.2022 16:10
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Захисники наші, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
пвк вагнера - это батальон петухов!
დიდება ქართველ ხალს!!!!!
Слава грузинському народу!!!!!
*Тбілісі вже понад 10 років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви «Грузія».