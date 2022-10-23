Грузинський легіон знищує 16 найманців з ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Військові Грузинського легіону обстріляли позицію "вагнерівців" та знищили 16 російських найманців.

Відповідний відеоролик оприлюднений у твіттері легіону, передає Цензор.НЕТ.

"Легіон йде вперед і ми голодні! 16 вагнерівських ватників знищено. Ми помстимося громом! краще біжіть, доки можете", - йдеться у повідомленні.

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Грузинський національний легіон - військовий підрозділ, що був заснований 2014 року добровольцями-грузинами для участі в Антитерористичній операції на сході України, нагадує Еспресо. Це перший випадок, коли до складу ЗСУ були офіційно прийняті іноземці.