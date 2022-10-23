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Грузинський легіон знищує 16 найманців з ПВК "Вагнер". ВIДЕО

Військові Грузинського легіону обстріляли позицію "вагнерівців" та знищили 16 російських найманців.

Відповідний відеоролик оприлюднений у твіттері легіону, передає Цензор.НЕТ.

"Легіон йде вперед і ми голодні! 16 вагнерівських ватників знищено. Ми помстимося громом! краще біжіть, доки можете", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Довжина "лінії Вагнера" на Донбасі становить лише 1,6 км, - супутникові знімки. ФОТО

Грузинський національний легіон - військовий підрозділ, що був заснований 2014 року добровольцями-грузинами для участі в Антитерористичній операції на сході України, нагадує Еспресо. Це перший випадок, коли до складу ЗСУ були офіційно прийняті іноземці.

Автор: 

знищення (7313) Грузинський легіон (16) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+68
Грузинському легіону-респект...
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23.10.2022 16:00
+64
Как мгновенно исполнилось желание этого орка
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23.10.2022 15:57
+43
на жаль і в Україні є так званий "батальон Монако"......
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23.10.2022 16:10
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Как мгновенно исполнилось желание этого орка
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23.10.2022 15:57 Відповісти
Грузинському легіону-респект...
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23.10.2022 16:00 Відповісти
лада абсолютно новая, а заводят уже с буксира ))
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23.10.2022 16:04 Відповісти
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23.10.2022 18:40 Відповісти
Разная Грузия . Одни уродов мочат , другие вату принимают .
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23.10.2022 16:04 Відповісти
на жаль і в Україні є так званий "батальон Монако"......
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23.10.2022 16:10 Відповісти
Ще ОП маємо.
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23.10.2022 17:11 Відповісти
...беріть вище вже бригада
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23.10.2022 18:25 Відповісти
Vi poiote rashistskuiu pesniu.
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24.10.2022 21:32 Відповісти
Героям слава !!!
Захисники наші, бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця
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23.10.2022 16:09 Відповісти
В Україні гартується кістяк майбутньої грузинської армії.
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23.10.2022 16:12 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.10.2022 16:13 Відповісти
Щоб бути схожими на гитлерівські війська. В цьому і полягав задум
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23.10.2022 21:55 Відповісти
Running vatnins=dead vatniks. Ну це топ. Дякую
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23.10.2022 16:15 Відповісти
вагнер набрал опущенных из зон.

пвк вагнера - это батальон петухов!
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23.10.2022 16:21 Відповісти
але ті півні озброєні і стріляють так що не потрібно недооцінювати ворога
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23.10.2022 18:28 Відповісти
Эта русахвобия и бандерофилия в адном лице
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23.10.2022 16:27 Відповісти
Тим легіонерам ще доведеться Грузію від недобитої кацапні вичищати.
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23.10.2022 16:32 Відповісти
Дякуємо, хлопці! Ми вам потім з Абхазію допоможемо
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23.10.2022 16:37 Відповісти
Nice work, team!
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23.10.2022 16:51 Відповісти
Slava voinam! Oni vojujut za tshest Gruzii i za svobodu Ukraini.
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23.10.2022 17:24 Відповісти
Молодцы отличная работа!
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23.10.2022 17:30 Відповісти
დიდება საკართველოს !
დიდება ქართველ ხალს!!!!!
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23.10.2022 18:04 Відповісти
Слава Сакартвело*!
Слава грузинському народу!!!!!

*Тбілісі вже понад 10 років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви «Грузія».
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23.10.2022 21:04 Відповісти
фактично інтернаціональна війна європейців проти росії
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23.10.2022 18:22 Відповісти
повага грузинським легіонерам
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23.10.2022 18:26 Відповісти
Послушал Индейца, оказывается англичане защиту критической важной инфаструктури с помощи размещением на этих объектах пленних фашистов решали,и вчом проблема ,пленних фашистов нет, зато есть пленние рашисти , размещайте,поставте рядом трансформаторов вагончики, вокруг колючая проволка под напряжением и вперёд,действуйте а то население само начнёт действовать а это бунть.дешёво и сердито, всё равно про плен гадасти говорят.
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24.10.2022 03:50 Відповісти
За годик орков всех перестреляем
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24.10.2022 10:01 Відповісти
Gruzini delaiut vsio chto mojno dlia Ukraini. 22 nashix pogiblo. Bolshe 1000 soldat i ofitserov voiuiut.
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24.10.2022 21:33 Відповісти
 
 