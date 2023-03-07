Влада Грузії хоче позбавляти громадянства тих, хто воює за Україну, - ЗМІ
Лави "Грузинського легіону" значно збільшились від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділ отримує сучасну зброю і щоденно набирає особовий склад.
Про це в ефірі телемарафону Суспільному розповів командир і засновник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Мамулашвілі, у "Грузинському легіоні", крім громадян Грузії, воюють представники понад тридцяти інших національностей.
"Ми - частина Міноборони України, частина ЗСУ та військової розвідки. В першу чергу, ми забезпечуємося зброєю та всім необхідним з цих структур. Волонтери, звісно, також нам допомагають як і всі 9 років збройної агресії Росії", - розповідає командир.
На запитання чому "Легіон" бере участь у війні на боці України Мамулашвілі відповідає, що вони уособлюють волю грузинського суспільства. Адже, за його словами сьогоднішній уряд Грузії "колаборантсько-проросійський".
"Грузинський народ має право надсилати своїх "послів" у дружні країни. Україна також є стратегічним партнером Грузії. Україна врятувала сотні тисяч грузинських біженців в 1990-х роках під час російської агресії. Ми добре це пам’ятаємо", - каже Мамулашвілі.
Але, для грузинів, які воюють в Україні ситуація погіршується.
"Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що треба позбавляти громадянства тих, хто воює в Україні. Це чітка директива з Кремля, аби призупинити потік добровольців які приїжджають у "Грузинський легіон". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звісно, створює нам проблеми", - підкреслює Мамулашвілі.
Він вважає, що грузинська влада не робить цього через позицію суспільства.
"Позбавлення громадянства викликало б масові протести у Грузії. Вони не наважилися це зробити на законодавчому рівні, але така ініціатива існує досі", - підсумував командир "Грузинського легіону".
Добровольчий батальйон "Грузинський легіон" було створено у 2014 році після початку збройної агресії Росії на Донбасі. Легіон в основному виконує розвідувальні та диверсійні завдання на окупованій території України. Брав участь у боях за Дебальцеве, також у боях за Луганський аеропорт.
З лютого 2016 року "Грузинський легіон" став частиною українського війська. Грузини стали першими іноземцями, які офіційно увійшли до складу Збройних сил України.
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Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные - в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него? И почему Зеленскому не верят в ОРДЛО?
11 квітня 2019, 21:20 https://www.radiosvoboda.org/
Жириновский агитирует за ЗЕ: https://youtu.be/zJDgUM2XZO8
Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонскаяhttps://youtu.be/g7BiP5OQSNM заявила, что ей нравится кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые известны своей активной поддержкой группировок «Л/ДНР» и аннексии Крыма, также записали несколько видео, в котором поддержали кандидата в президенты Украины, а также коллегу по киноцеху Владимира Зеленского.
Не обошлось без симпатии и со стороны главного российского https://www.youtube.com/watch?v=aT-m5VGZt4E пропагандиста Дмитрия Киселева .
https://youtu.be/hL3gr6ukCEE Павел Губарев - экс-глава группировки «ДНР» считает, что Зеленский победит во втором туре.
Доречі, хай ЗЄ та Єрмак подивляться, що їх неодмінно чекає, якщо вони надумають залишитися у владі після війни.
Жодного москаля, привітні люди
Ех....
Шкода, засруть москалі все що було добре
але бути маленькою грузією поряд з кацапстаном - це як маленькій дитині щодня терпіти зґвалтування від конченого сусіда.
яка психіка буде у тієї дитини і чи буде вона...
я жив в грузії. ми привітні а вони вдесятеро. і страшно уявити що з ними буде після кацапської експансії...
уявляю що було б люксембургом якби в нього переїхали жити гунни аттіли...
Колись теж, як і Україна до ЄС збиралися….
ЯкунОвощ із азіровим можуть підтвердити, а зараз он, як неловко виходить…
И перестаньте ******* хотя-бы из уважения к тем грузинам, которые сегодня воюют за Украину!
скоро там пропагандони із параші полізуть