Влада Грузії хоче позбавляти громадянства тих, хто воює за Україну, - ЗМІ

Лави "Грузинського легіону" значно збільшились від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділ отримує сучасну зброю і щоденно набирає особовий склад.

Про це в ефірі телемарафону Суспільному розповів командир і засновник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мамулашвілі, у "Грузинському легіоні", крім громадян Грузії, воюють представники понад тридцяти інших національностей.

"Ми - частина Міноборони України, частина ЗСУ та військової розвідки. В першу чергу, ми забезпечуємося зброєю та всім необхідним з цих структур. Волонтери, звісно, також нам допомагають як і всі 9 років збройної агресії Росії", - розповідає командир.

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На запитання чому "Легіон" бере участь у війні на боці України Мамулашвілі відповідає, що вони уособлюють волю грузинського суспільства. Адже, за його словами сьогоднішній уряд Грузії "колаборантсько-проросійський".

"Грузинський народ має право надсилати своїх "послів" у дружні країни. Україна також є стратегічним партнером Грузії. Україна врятувала сотні тисяч грузинських біженців в 1990-х роках під час російської агресії. Ми добре це пам’ятаємо", - каже Мамулашвілі.

Але, для грузинів, які воюють в Україні ситуація погіршується.

"Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що треба позбавляти громадянства тих, хто воює в Україні. Це чітка директива з Кремля, аби призупинити потік добровольців які приїжджають у "Грузинський легіон". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звісно, створює нам проблеми", - підкреслює Мамулашвілі.

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Він вважає, що грузинська влада не робить цього через позицію суспільства.

"Позбавлення громадянства викликало б масові протести у Грузії. Вони не наважилися це зробити на законодавчому рівні, але така ініціатива існує досі", - підсумував командир "Грузинського легіону".

Добровольчий батальйон "Грузинський легіон" було створено у 2014 році після початку збройної агресії Росії на Донбасі. Легіон в основному виконує розвідувальні та диверсійні завдання на окупованій території України. Брав участь у боях за Дебальцеве, також у боях за Луганський аеропорт.

З лютого 2016 року "Грузинський легіон" став частиною українського війська. Грузини стали першими іноземцями, які офіційно увійшли до складу Збройних сил України.

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