УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5494 відвідувача онлайн
Новини Війна
21 577 129

Влада Грузії хоче позбавляти громадянства тих, хто воює за Україну, - ЗМІ

мамука,мамулашвілі

Лави "Грузинського легіону" значно збільшились від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підрозділ отримує сучасну зброю і щоденно набирає особовий склад.

Про це в ефірі телемарафону Суспільному розповів командир і засновник "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мамулашвілі, у "Грузинському легіоні", крім громадян Грузії, воюють представники понад тридцяти інших національностей.

"Ми - частина Міноборони України, частина ЗСУ та військової розвідки. В першу чергу, ми забезпечуємося зброєю та всім необхідним з цих структур. Волонтери, звісно, також нам допомагають як і всі 9 років збройної агресії Росії", - розповідає командир.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я називаю себе борцем за свободу", - британець Хардінг розповів, навіщо приїхав воювати на Донбас. ФОТО

На запитання чому "Легіон" бере участь у війні на боці України Мамулашвілі відповідає, що вони уособлюють волю грузинського суспільства. Адже, за його словами сьогоднішній уряд Грузії "колаборантсько-проросійський".

"Грузинський народ має право надсилати своїх "послів" у дружні країни. Україна також є стратегічним партнером Грузії. Україна врятувала сотні тисяч грузинських біженців в 1990-х роках під час російської агресії. Ми добре це пам’ятаємо", - каже Мамулашвілі.

Але, для грузинів, які воюють в Україні ситуація погіршується.

"Прем’єр Грузії Іраклі Гарібашвілі сказав, що треба позбавляти громадянства тих, хто воює в Україні. Це чітка директива з Кремля, аби призупинити потік добровольців які приїжджають у "Грузинський легіон". На мій погляд, грузинський уряд сьогодні повністю співпрацює з Москвою, звідти керується і, звісно, створює нам проблеми", - підкреслює Мамулашвілі.

Також читайте: Призначення посла України в Грузії на фінальній стадії. Коли він поїде - питання політичного моменту, - Кулеба

Він вважає, що грузинська влада не робить цього через позицію суспільства.

"Позбавлення громадянства викликало б масові протести у Грузії. Вони не наважилися це зробити на законодавчому рівні, але така ініціатива існує досі", - підсумував командир "Грузинського легіону".

Добровольчий батальйон "Грузинський легіон" було створено у 2014 році після початку збройної агресії Росії на Донбасі. Легіон в основному виконує розвідувальні та диверсійні завдання на окупованій території України. Брав участь у боях за Дебальцеве, також у боях за Луганський аеропорт.

З лютого 2016 року "Грузинський легіон" став частиною українського війська. Грузини стали першими іноземцями, які офіційно увійшли до складу Збройних сил України.

Читайте також: Делегація парламенту Грузії відмовилась від візиту в Київ у річницю повномасштабного вторгнення РФ

Автор: 

громадянство (1078) Грузія (1852) Грузинський легіон (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+54
Они еще хотят ввести понятие иностранный агент,скоро этот сводолюбивый народ до уровня белорусов скатится.
показати весь коментар
07.03.2023 18:50 Відповісти
+36
Це ті Грузини що воюють за Україну будуть вирішувати кого лишать громадянства Грузії
показати весь коментар
07.03.2023 18:52 Відповісти
+32
Схоже Грузію кацапи вже "переформатували" в Вірменію...
показати весь коментар
07.03.2023 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Їх Захід в 2008ому кинув під *****, вони втерлись, і стали терпілами як їблоруси, Європа від них далеко, воювати вони з рашею не хочуть, їм смачніше смоктати москальского прутня
показати весь коментар
07.03.2023 20:22 Відповісти
Розірвати всі стосуеки з цією "дружньою" державою якій в свій час завжди приходила на підтримку Ураїна в нелегкий час. ЗАПРОДАНЦІ!
показати весь коментар
07.03.2023 20:20 Відповісти
Грузия уже лежит перед рашкой на спине и ноги раздвинула, но рашка не хочет овладевать этой чумной, продажной и старой каргой. Добровольцам из Грузии огромное спасибо, что воюете за нас. Надеюсь после войны им дадут гражданство. После войны наш путь только в Евросоюз. А грузия походу так и будет лежать и пытаться раздвигать свои старые ноги.
показати весь коментар
07.03.2023 20:25 Відповісти
Владу в Грузії протягнула Рашка. Ми також не вибирали Єрмака, але навіть в умовах війни він усі ланки влади під ОП формує. Ще трішки й в нас буде проросійська Рада…На прикладі Грузії ми не повинни цьогодопустити.
показати весь коментар
07.03.2023 20:26 Відповісти
На российских телеканалах не умолкает тема выборов президента Украины.
Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные - в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него? И почему Зеленскому не верят в ОРДЛО?

11 квітня 2019, 21:20 https://www.radiosvoboda.org/

Жириновский агитирует за ЗЕ: https://youtu.be/zJDgUM2XZO8

Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонскаяhttps://youtu.be/g7BiP5OQSNM заявила, что ей нравится кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые известны своей активной поддержкой группировок «Л/ДНР» и аннексии Крыма, также записали несколько видео, в котором поддержали кандидата в президенты Украины, а также коллегу по киноцеху Владимира Зеленского.

Не обошлось без симпатии и со стороны главного российского https://www.youtube.com/watch?v=aT-m5VGZt4E пропагандиста Дмитрия Киселева .

https://youtu.be/hL3gr6ukCEE Павел Губарев - экс-глава группировки «ДНР» считает, что Зеленский победит во втором туре.
показати весь коментар
07.03.2023 20:36 Відповісти
Звісно Маринка не обирала Єрмака, але вона обирала зелю та зелених депутатів.
показати весь коментар
07.03.2023 22:41 Відповісти
Це лютий звиздець...це той випадок коли вектор напрямку країни вирішує не більшість народу а маленька купка гнид у владі...ми таке вже проходили...надіюсь грузини відстоять свою свободу та сподівання...
показати весь коментар
07.03.2023 20:27 Відповісти
Прямо зараз в Грузії проходять акції протесту та сутички громадян з силовиками, викликані проросійською політикою влади. В хід вже пішли водомети та сльозогінний газ.

Доречі, хай ЗЄ та Єрмак подивляться, що їх неодмінно чекає, якщо вони надумають залишитися у владі після війни.
показати весь коментар
07.03.2023 20:30 Відповісти
Був в 2010 в Батумі
Жодного москаля, привітні люди

Ех....
Шкода, засруть москалі все що було добре
показати весь коментар
07.03.2023 20:41 Відповісти
добре бути маленьким люксембургом бо навколо тебе адекватні сусіди.

але бути маленькою грузією поряд з кацапстаном - це як маленькій дитині щодня терпіти зґвалтування від конченого сусіда.

яка психіка буде у тієї дитини і чи буде вона...

я жив в грузії. ми привітні а вони вдесятеро. і страшно уявити що з ними буде після кацапської експансії...

уявляю що було б люксембургом якби в нього переїхали жити гунни аттіли...
показати весь коментар
07.03.2023 20:43 Відповісти
Ты,Дулин, кадыровский член и не выпускал изо рта. Так что не переживай.
показати весь коментар
07.03.2023 21:01 Відповісти
От така влада московитів у Грузії!!!
Колись теж, як і Україна до ЄС збиралися….
ЯкунОвощ із азіровим можуть підтвердити, а зараз он, як неловко виходить…
показати весь коментар
07.03.2023 21:01 Відповісти
Щось у штангу - згадай, хто того саака притяг в Україну і надав йому громадянство? Щоправда, потім сам же нацькував на нього своїх собак, які ганяли саака по дахах
показати весь коментар
07.03.2023 21:09 Відповісти
Грузинське вино, грузинський коньяк - проходимо мимо. Усе - ідіть за расєйським кораблем, генацвалі. Іваношвілі шпілі-вілі... А як дихали, як дихали?
показати весь коментар
07.03.2023 21:06 Відповісти
рашку необходимо уничтожить полностью , иначе в Грузии появится новый ,,ДОН ,,
показати весь коментар
07.03.2023 21:07 Відповісти
А нам що до того? Тут аби свого дона не обрали знову
показати весь коментар
07.03.2023 21:10 Відповісти
ЩОБ ЧЕРГОВЕ ПОЛЧИЩЕ ГРУЗИНДОНІВ НЕ ЗАЯВИЛО ЩО УКРАЇНА ЇХНЯ ЗЕМЛЯ
показати весь коментар
07.03.2023 22:59 Відповісти
Перед тем, как эрегировать на власть Грузии посмотрите на себя, на власть, которую вы выбрали во время войны.
И перестаньте ******* хотя-бы из уважения к тем грузинам, которые сегодня воюют за Украину!
показати весь коментар
07.03.2023 21:32 Відповісти
Нехай краще запровадять поняття "Куколди" в законодавство. Скоро буде синонімом цілої нації
показати весь коментар
07.03.2023 22:05 Відповісти
тоталітарний режим все посилюється,
скоро там пропагандони із параші полізуть
показати весь коментар
07.03.2023 22:17 Відповісти
За президенства Саакашвілі Грузія зупинила війну хоч і з втратами. Взяла проєвропейський курс, розпочала потужні антикорупційні й інші реформи. Отримала шалену допомогу від США. Підняла стрімко ВВП. А потім мудрий грузинський нарід проголосував за проросійську шавку на 2 відсотки краще,ніж за Саакашвілі. І останній просто мовчки пішов. Сумно на це дивитись. Фактично Грузія зараз підконтрольна росії. Та сама,яку Росія хотіла стерти з мапи.
показати весь коментар
07.03.2023 22:30 Відповісти
грузины, какой позор!!!
показати весь коментар
07.03.2023 22:42 Відповісти
Власти Грузии путинские шлюхи.
показати весь коментар
07.03.2023 23:24 Відповісти
Ну у гордых грузин остался только один выбор, или порезать эту владу на ленты......или быть как в рашисткой ********* изгоями. Америка уже пригрозила санкциями за разгон демонстрации. Не ожидали от грузин такой бесхребетности!
показати весь коментар
07.03.2023 23:41 Відповісти
ТАК А ЕСЛИ ЛИШИТЬ ГРАЖДАНСТВА ГРУЗИН И АРМЯНИН В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ !?)
показати весь коментар
08.03.2023 14:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 