Умерла пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровщины Евгения Дудка, получившая ранения в апреле вследствие повторного удара России по аэропорту в Днепре

В столичной больнице 7 марта скончалась спикер ГСЧС Днепропетровской области Евгения Дудка. Она 11 месяцев боролась за жизнь после того, как 10 апреля 2022 года получила ранения вследствие ракетного удара России по аэропорту в Днепре.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Нет слов в этом мире, чтобы выразить печаль и ужасную боль от страшной потери. Евгения - настоящий профессионал своего дела, патриотка", - говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что в апреле 2022 года вместе с коллегами Евгения попала под повторный обстрел аэропорта на месте ликвидации последствий российского удара. Ее ранение было самым тяжелым.

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"Для меня лично 24 февраля закончилось 10 апреля. И вот до сих пор я живу 10 апреля. Война кардинально изменила мою жизнь. Унесла здоровье, мое любимое дело и не дала насладиться семейной жизнью", - написала Евгения Дудка в фейсбуке 24 февраля 2023 года.

Напомним, несколько сотрудников ГСЧС получили ранения вследствие российского ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. В то время, когда чрезвычайники ликвидировали последствия обстрела, Россия ударила по аэропорту повторно.