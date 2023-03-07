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НБУ принял решение ликвидировать "АЙБОКС БАНК"

айбоксбанк

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, заявили в НБУ.

Отмечается, что каждый вкладчик "АЙБОКС БАНКА" получит возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Автор: 

банки (1937) НБУ (4836) отмывание денег (197)


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У binance был открыт счет для украинцев ? А теперь что ?
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07.03.2023 20:43 Ответить
Бенин банк... Какая то очередная схема по обогащению?
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07.03.2023 20:48 Ответить
почитайте останні новини: через банк крутили гроші всі гральні заклади/казино (переважно незаконні та з кацапським корінням). Гральний бізнес хто дозволив та кришував? Обіцяли від нього 17 млрд. податків, а по факту надійшло 700 млн. Хламідія бігав із шлагБаумом. Ниточки тримав беня.

Доречі таких банків було 9 шт. і серед них державний Укргазбанк - його вчора оштрафували на 60 чи 67 млн. грн. А цей просто ліквідували, а збитки покриємо усі ми з вами.

почерк зеленої пошесті! беня знову прокрутив гроші, а НБУ закрив банк,а гроші вкладникам тепер виплатять..... інші платники податків, а не власник

зробимо вас ще раз ? (с)
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07.03.2023 22:02 Ответить
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07.03.2023 21:01 Ответить
Монобанк задумався)))
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07.03.2023 21:19 Ответить
Я думав, що ці бариги в банки грати не вміють як попередні. Алеж все таки дійшли до банків.
Нічого, головне перемогти орду, а потім і ціх сук переможемо
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07.03.2023 21:35 Ответить
Треба було 73% думати головою. Кухарка не може керувати державою. ЖОДНОГО гідного президента не мала Україна.
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07.03.2023 22:27 Ответить
перекрывают суки людям возможности зарабатывать деньги. ровно год назад эти мрази(слуги) задекларировали прибыль 86млрд $.и это только в крипте, не считая другой. сразу после этого вышел закон в котором криптовалюту прировняли с азартными играми и казино. Сначала тормозили чутка выводы с криптобирж , а сегодня вуаля. крепостные должны блеять как царь пожелает
Прогноз: будут затягивать войну всеми способами ,потому-что понимают ,что им писта
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08.03.2023 00:33 Ответить
 
 