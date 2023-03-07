НБУ принял решение ликвидировать "АЙБОКС БАНК"

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 7 марта 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, заявили в НБУ.

Отмечается, что каждый вкладчик "АЙБОКС БАНКА" получит возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.