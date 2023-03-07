НБУ принял решение ликвидировать "АЙБОКС БАНК"
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 7 марта 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Отмечается, что соответствующее решение принято в соответствии со статьей 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, заявили в НБУ.
Отмечается, что каждый вкладчик "АЙБОКС БАНКА" получит возмещение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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Доречі таких банків було 9 шт. і серед них державний Укргазбанк - його вчора оштрафували на 60 чи 67 млн. грн. А цей просто ліквідували, а збитки покриємо усі ми з вами.
почерк зеленої пошесті! беня знову прокрутив гроші, а НБУ закрив банк,а гроші вкладникам тепер виплатять..... інші платники податків, а не власник
зробимо вас ще раз ? (с)
Нічого, головне перемогти орду, а потім і ціх сук переможемо
Прогноз: будут затягивать войну всеми способами ,потому-что понимают ,что им писта