НБУ прийняв рішення ліквідувати "АЙБОКС БАНК"
Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України., заявили в НБУ.
Наголошується, що кожен вкладник АЙБОКС БАНКу отримає відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
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Доречі таких банків було 9 шт. і серед них державний Укргазбанк - його вчора оштрафували на 60 чи 67 млн. грн. А цей просто ліквідували, а збитки покриємо усі ми з вами.
почерк зеленої пошесті! беня знову прокрутив гроші, а НБУ закрив банк,а гроші вкладникам тепер виплатять..... інші платники податків, а не власник
зробимо вас ще раз ? (с)
Нічого, головне перемогти орду, а потім і ціх сук переможемо
Прогноз: будут затягивать войну всеми способами ,потому-что понимают ,что им писта