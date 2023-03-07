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Новини
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НБУ прийняв рішення ліквідувати "АЙБОКС БАНК"

айбоксбанк

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України., заявили в НБУ.

Наголошується, що кожен вкладник АЙБОКС БАНКу отримає відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Автор: 

банки (7781) НБУ (10460) відмивання грошей (406)


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У binance был открыт счет для украинцев ? А теперь что ?
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07.03.2023 20:43 Відповісти
Бенин банк... Какая то очередная схема по обогащению?
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07.03.2023 20:48 Відповісти
почитайте останні новини: через банк крутили гроші всі гральні заклади/казино (переважно незаконні та з кацапським корінням). Гральний бізнес хто дозволив та кришував? Обіцяли від нього 17 млрд. податків, а по факту надійшло 700 млн. Хламідія бігав із шлагБаумом. Ниточки тримав беня.

Доречі таких банків було 9 шт. і серед них державний Укргазбанк - його вчора оштрафували на 60 чи 67 млн. грн. А цей просто ліквідували, а збитки покриємо усі ми з вами.

почерк зеленої пошесті! беня знову прокрутив гроші, а НБУ закрив банк,а гроші вкладникам тепер виплатять..... інші платники податків, а не власник

зробимо вас ще раз ? (с)
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07.03.2023 22:02 Відповісти
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07.03.2023 21:01 Відповісти
Монобанк задумався)))
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07.03.2023 21:19 Відповісти
Я думав, що ці бариги в банки грати не вміють як попередні. Алеж все таки дійшли до банків.
Нічого, головне перемогти орду, а потім і ціх сук переможемо
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07.03.2023 21:35 Відповісти
Треба було 73% думати головою. Кухарка не може керувати державою. ЖОДНОГО гідного президента не мала Україна.
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07.03.2023 22:27 Відповісти
перекрывают суки людям возможности зарабатывать деньги. ровно год назад эти мрази(слуги) задекларировали прибыль 86млрд $.и это только в крипте, не считая другой. сразу после этого вышел закон в котором криптовалюту прировняли с азартными играми и казино. Сначала тормозили чутка выводы с криптобирж , а сегодня вуаля. крепостные должны блеять как царь пожелает
Прогноз: будут затягивать войну всеми способами ,потому-что понимают ,что им писта
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08.03.2023 00:33 Відповісти
 
 