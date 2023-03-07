НБУ прийняв рішення ліквідувати "АЙБОКС БАНК"

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України., заявили в НБУ.

Наголошується, що кожен вкладник АЙБОКС БАНКу отримає відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.