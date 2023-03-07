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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными Война
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"Освободим всех", - Зеленский прокомментировал возвращение из российского плена 130 воинов

обмін

Во вторник, 7 марта, Украина вернула из российского плена 130 воинов, в том числе защитников Мариуполя и военных из районов Бахмута и Соледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в вечернем обращении 7 марта Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о каждом, кто находится в российском плену.

"130 воинов удалось вернуть домой из российского плена. И все 130 – рядовые и сержанты. Армия, ВМС, Нацгвардия, пограничники, другие части Сил обороны. Так же, как и о каждом уголке нашей страны, который находится в оккупации, мы помним о каждом нашем человеке, который находится в российском плену. Освободим всех. Я благодарю всех наших бойцов на передовой, кто осознает, насколько важно пополнять обменный фонд для нас, для Украины", - сказал он.

Смотрите также: Из российского плена освободили еще 130 украинцев: эксклюзивное видео СБУ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) плен (2632) пленные (2172)


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Топ комментарии
+29
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07.03.2023 20:59 Ответить
+22
Хто розмінував Чонгар?
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07.03.2023 21:09 Ответить
+19
Чогось не можу бачити цю морду.. Вона вже виборсана в крові українців.
Як так... чого ж таке дрібне і лякливе, жадібне і брехливе і далі коптить на цьому світі, а порядні люди вмирають
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07.03.2023 21:11 Ответить
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07.03.2023 20:59 Ответить
Хабарів хочуть!
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07.03.2023 21:02 Ответить
Вороги при владі відчувають свою цілковиту безкарність, а себе - безсмертними чи небожителями, бо в країні війна і ніхто їх виносити ногами вперед не буде.
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07.03.2023 21:09 Ответить
Тільки спочатку кілька тисяч здав в полон!
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07.03.2023 21:05 Ответить
Хто розмінував Чонгар?
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07.03.2023 21:09 Ответить
Порошенко?
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07.03.2023 21:16 Ответить
Не "хто", а "навіщо".
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07.03.2023 21:35 Ответить
зеленский... себе звільни з початку ((
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08.03.2023 03:24 Ответить
Чогось не можу бачити цю морду.. Вона вже виборсана в крові українців.
Як так... чого ж таке дрібне і лякливе, жадібне і брехливе і далі коптить на цьому світі, а порядні люди вмирають
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07.03.2023 21:11 Ответить
Зеленый король опять о своих успехах? Успеть накосячить где только можно это успехи? Конченный нарик под управлением кремлевского Дерьмака... Ау, зебиратели! Вы такого хотели?
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07.03.2023 21:11 Ответить
До кого ви звертаєтесь ? Більшість його виборців виїхали закордон як біженці (економічні ) , частина , що залишилася -чоловіки , мріють втікти від мобілізації закордон , а ще частина сидить і дивиться земарафан .
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07.03.2023 21:23 Ответить
А ви тільки уявіть скільки наших воїнів можна повернути з полону якщо їх обміняти на рашистских колаборантів: дєрьмака, татарова, дємченко, баканова та ін.
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07.03.2023 21:20 Ответить
Зеля не буде міняти цих агентів ФСБ на наших воїнів, вони ефективно працюють на рашку і поки не спалилися, а те що десь громадяни в інтернеті висловлюють незадоволення, йому це до сраки.
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07.03.2023 21:32 Ответить
Не звільниш усіх, на жаль.
Ти, с..ка зелена, можеш тільки "вивести в полон". І можеш взяти під особистий контроль "останній політ журавля"...
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07.03.2023 21:23 Ответить
Та не відмиє він своїх рук омитих кров'ю українців по його вині!
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07.03.2023 21:40 Ответить
Бубочка, а не підкажеш: як вони опинилися в полоні? Асфальт не там клали чи шашлики не правильно замарінували?
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07.03.2023 21:44 Ответить
Здавав тисячами, а зільняє десятками! Такий собі баланс.
Але, слава Богу, хоч щось!
Здоров'я тим, хто повертається з полону й тим, що там ще залишаються!
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07.03.2023 21:58 Ответить
Дякуємо великому боневтіку. В нас гігантська діжка дьогтю, яку по ложечці засипаємо медом...
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07.03.2023 22:39 Ответить
Для того, чтобы это стало возможным, необходимо провести крупномасштабную операцию с захватом вражеской территории и тем самым пополнить обменный фонд. То есть атаковать Кенигсберг, может быть даже Санкт-Петербург, атаковать с моря, суши и воздуха с захватом города. Или угрожать атаковать, заставить кацапов отвести десятки тысяч орков на защиту этих и других городов (Волгоград в том числе), тогда у них ослабнет оборона на оккупированных территориях и мы сможем легче и быстрее их освободить. В остальном это заявление не имеет под собой серьезных оснований, к сожалению.
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07.03.2023 22:25 Ответить
"Владивосток, перепутал кацапские городки.
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07.03.2023 22:26 Ответить
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07.03.2023 23:23 Ответить
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07.03.2023 23:24 Ответить
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07.03.2023 23:25 Ответить
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07.03.2023 23:26 Ответить
 
 