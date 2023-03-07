"Освободим всех", - Зеленский прокомментировал возвращение из российского плена 130 воинов

Во вторник, 7 марта, Украина вернула из российского плена 130 воинов, в том числе защитников Мариуполя и военных из районов Бахмута и Соледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в вечернем обращении 7 марта Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина помнит о каждом, кто находится в российском плену.

"130 воинов удалось вернуть домой из российского плена. И все 130 – рядовые и сержанты. Армия, ВМС, Нацгвардия, пограничники, другие части Сил обороны. Так же, как и о каждом уголке нашей страны, который находится в оккупации, мы помним о каждом нашем человеке, который находится в российском плену. Освободим всех. Я благодарю всех наших бойцов на передовой, кто осознает, насколько важно пополнять обменный фонд для нас, для Украины", - сказал он.

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