"Звільнимо всіх", - Зеленський прокоментував повернення з російського полону 130 воїнів
У вівторок, 7 березня, Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед них - захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара.
Як інформує Цензор.НЕТ, у вечірньому зверненні 7 березня Володимир Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні.
"130 воїнів вдалося повернути додому з російського полону. І всі 130 – рядові й сержанти. Армія, ВМС, Нацгвардія, прикордонники, інші частини Сил оборони. Так само, як і про кожний куточок нашої країни, який перебуває в окупації, ми памʼятаємо про кожну нашу людину, яка перебуває в російській неволі. Звільнимо всіх. Я дякую всім нашим бійцям на передовій, хто усвідомлює, наскільки важливо поповнювати обмінний фонд для нас, для України", - сказав він.
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Як так... чого ж таке дрібне і лякливе, жадібне і брехливе і далі коптить на цьому світі, а порядні люди вмирають
Ти, с..ка зелена, можеш тільки "вивести в полон". І можеш взяти під особистий контроль "останній політ журавля"...
Але, слава Богу, хоч щось!
Здоров'я тим, хто повертається з полону й тим, що там ще залишаються!