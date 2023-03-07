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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими Війна
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"Звільнимо всіх", - Зеленський прокоментував повернення з російського полону 130 воїнів

обмін

У вівторок, 7 березня, Україна повернула з російського полону 130 воїнів, серед них - захисники Маріуполя та військові з районів Бахмута та Соледара.

Як інформує Цензор.НЕТ, у вечірньому зверненні 7 березня Володимир Зеленський наголосив, що Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні.

"130 воїнів вдалося повернути додому з російського полону. І всі 130 – рядові й сержанти. Армія, ВМС, Нацгвардія, прикордонники, інші частини Сил оборони. Так само, як і про кожний куточок нашої країни, який перебуває в окупації, ми памʼятаємо про кожну нашу людину, яка перебуває в російській неволі. Звільнимо всіх. Я дякую всім нашим бійцям на передовій, хто усвідомлює, наскільки важливо поповнювати обмінний фонд для нас, для України", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З російського полону визволено ще 130 українців: ексклюзивне відео СБУ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) полон (1584) полонені (2296)


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Топ коментарі
+29
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07.03.2023 20:59 Відповісти
+22
Хто розмінував Чонгар?
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07.03.2023 21:09 Відповісти
+19
Чогось не можу бачити цю морду.. Вона вже виборсана в крові українців.
Як так... чого ж таке дрібне і лякливе, жадібне і брехливе і далі коптить на цьому світі, а порядні люди вмирають
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07.03.2023 21:11 Відповісти
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07.03.2023 20:59 Відповісти
Хабарів хочуть!
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07.03.2023 21:02 Відповісти
Вороги при владі відчувають свою цілковиту безкарність, а себе - безсмертними чи небожителями, бо в країні війна і ніхто їх виносити ногами вперед не буде.
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07.03.2023 21:09 Відповісти
Тільки спочатку кілька тисяч здав в полон!
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07.03.2023 21:05 Відповісти
Хто розмінував Чонгар?
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07.03.2023 21:09 Відповісти
Порошенко?
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07.03.2023 21:16 Відповісти
Не "хто", а "навіщо".
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07.03.2023 21:35 Відповісти
зеленский... себе звільни з початку ((
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08.03.2023 03:24 Відповісти
Чогось не можу бачити цю морду.. Вона вже виборсана в крові українців.
Як так... чого ж таке дрібне і лякливе, жадібне і брехливе і далі коптить на цьому світі, а порядні люди вмирають
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07.03.2023 21:11 Відповісти
Зеленый король опять о своих успехах? Успеть накосячить где только можно это успехи? Конченный нарик под управлением кремлевского Дерьмака... Ау, зебиратели! Вы такого хотели?
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07.03.2023 21:11 Відповісти
До кого ви звертаєтесь ? Більшість його виборців виїхали закордон як біженці (економічні ) , частина , що залишилася -чоловіки , мріють втікти від мобілізації закордон , а ще частина сидить і дивиться земарафан .
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07.03.2023 21:23 Відповісти
А ви тільки уявіть скільки наших воїнів можна повернути з полону якщо їх обміняти на рашистских колаборантів: дєрьмака, татарова, дємченко, баканова та ін.
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07.03.2023 21:20 Відповісти
Зеля не буде міняти цих агентів ФСБ на наших воїнів, вони ефективно працюють на рашку і поки не спалилися, а те що десь громадяни в інтернеті висловлюють незадоволення, йому це до сраки.
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07.03.2023 21:32 Відповісти
Не звільниш усіх, на жаль.
Ти, с..ка зелена, можеш тільки "вивести в полон". І можеш взяти під особистий контроль "останній політ журавля"...
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07.03.2023 21:23 Відповісти
Та не відмиє він своїх рук омитих кров'ю українців по його вині!
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07.03.2023 21:40 Відповісти
Бубочка, а не підкажеш: як вони опинилися в полоні? Асфальт не там клали чи шашлики не правильно замарінували?
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07.03.2023 21:44 Відповісти
Здавав тисячами, а зільняє десятками! Такий собі баланс.
Але, слава Богу, хоч щось!
Здоров'я тим, хто повертається з полону й тим, що там ще залишаються!
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07.03.2023 21:58 Відповісти
Дякуємо великому боневтіку. В нас гігантська діжка дьогтю, яку по ложечці засипаємо медом...
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07.03.2023 22:39 Відповісти
Для того, чтобы это стало возможным, необходимо провести крупномасштабную операцию с захватом вражеской территории и тем самым пополнить обменный фонд. То есть атаковать Кенигсберг, может быть даже Санкт-Петербург, атаковать с моря, суши и воздуха с захватом города. Или угрожать атаковать, заставить кацапов отвести десятки тысяч орков на защиту этих и других городов (Волгоград в том числе), тогда у них ослабнет оборона на оккупированных территориях и мы сможем легче и быстрее их освободить. В остальном это заявление не имеет под собой серьезных оснований, к сожалению.
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07.03.2023 22:25 Відповісти
"Владивосток, перепутал кацапские городки.
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07.03.2023 22:26 Відповісти
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07.03.2023 23:23 Відповісти
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07.03.2023 23:24 Відповісти
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07.03.2023 23:25 Відповісти
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07.03.2023 23:26 Відповісти
 
 