В оккупированном Бердянске раздался взрыв, - Федоров

Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"У окупантов Бердянска что-то пригорело. Местные сообщают, что якобы это последствия "прилета", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что сейчас ждет подтверждения от официальных источников.

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