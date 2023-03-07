В оккупированном Бердянске раздался взрыв, - Федоров
Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"У окупантов Бердянска что-то пригорело. Местные сообщают, что якобы это последствия "прилета", - говорится в сообщении.
Федоров добавил, что сейчас ждет подтверждения от официальных источников.
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показать весь комментарий07.03.2023 21:19 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Alex Dev #551606
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Марк Крам #550922
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