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В оккупированном Бердянске раздался взрыв, - Федоров

порт,бердянськ

Во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"У окупантов Бердянска что-то пригорело. Местные сообщают, что якобы это последствия "прилета", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что сейчас ждет подтверждения от официальных источников.

Читайте также: На Запорожье российские оккупанты готовят фейковые "выборы", - мэр Мелитополя Федоров

Автор: 

Бердянск (444) взрыв (6808) Федоров Иван (469)


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''Курнули'' гарненько.
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07.03.2023 21:19 Ответить
Курять вони на своїй території, а в Україні їх їбошать
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07.03.2023 21:23 Ответить
Один ?
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07.03.2023 23:21 Ответить
 
 