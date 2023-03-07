В окупованому Бердянську пролунав вибух, - Федоров
В тимчасово окупованому Бердянську стався вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"У окупантів Бердянська щось пригоріло. Місцеві повідомляють, що нібито це наслідки "прильоту", - йдеться у дописі.
Федоров додав, що наразі чекає на підтвердження від офіційних джерел.
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показати весь коментар07.03.2023 21:19 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Alex Dev #551606
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Марк Крам #550922
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