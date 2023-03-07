В окупованому Бердянську пролунав вибух, - Федоров

В тимчасово окупованому Бердянську стався вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У окупантів Бердянська щось пригоріло. Місцеві повідомляють, що нібито це наслідки "прильоту", - йдеться у дописі.

Федоров додав, що наразі чекає на підтвердження від офіційних джерел.

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