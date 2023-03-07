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В окупованому Бердянську пролунав вибух, - Федоров

порт,бердянськ

В тимчасово окупованому Бердянську стався вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"У окупантів Бердянська щось пригоріло. Місцеві повідомляють, що нібито це наслідки "прильоту", - йдеться у дописі.

Федоров додав, що наразі чекає на підтвердження від офіційних джерел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську загарбники посилюють фільтраційні заходи, - Центр національного спротиву

Автор: 

Бердянськ (471) вибух (4518) Федоров Іван (651)


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''Курнули'' гарненько.
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07.03.2023 21:19 Відповісти
Курять вони на своїй території, а в Україні їх їбошать
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07.03.2023 21:23 Відповісти
Один ?
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07.03.2023 23:21 Відповісти
 
 