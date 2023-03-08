20% украинцев, оказавшихся в Финляндии из-за войны, уже нашли работу
Из украинцев трудоспособного возраста, уехавших в Финляндию после начала полномасштабной войны, пятая часть уже нашла работу.
Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую Правду и Yle.
Согласно свежей статистике финского правительства, в конце 2022 года трудоустроенных граждан Украины насчитывалось 5400. В 2022 году Финляндия приняла около 45 000 украинцев, из них около 30 000 трудоспособного возраста.
Сусанна Пиеппонен, эксперт из Министерства труда, считает это высоким показателем, ведь начальные условия для них были очень сложными.
"Сначала им нужно было найти крышу над головой, устроить детей, отдать их в школу или детский сад, и потом искать работу, несмотря на то, что они не знают финского или шведского, да и английский у них часто хромает", - отмечает. она.
Всего из-за вторжения России в Украину за границу выехало почти 8 миллионов украинцев, и почти 5 миллионов стали внутренне перемещенными лицами.
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Фіни не виграли б війну проти СРСР, крадучи у своїх віськових з/п, амуніцію та харчі.
1. Одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь. Багато узнавала Катерина од дівчат про людей, ще більше говорили вони про себе (Грицько Григоренко, Вибр., 1959, 195); Жили [князь і дружинники] в Крем'янці тихо, про всі події взнавали пізно (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 454);
Вася,я ж кажу тобі-вчи ЯЗІК,вася)