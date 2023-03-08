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Новости Агрессия России против Украины Война
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20% украинцев, оказавшихся в Финляндии из-за войны, уже нашли работу

біженці

Из украинцев трудоспособного возраста, уехавших в Финляндию после начала полномасштабной войны, пятая часть уже нашла работу.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую Правду и Yle.

Согласно свежей статистике финского правительства, в конце 2022 года трудоустроенных граждан Украины насчитывалось 5400. В 2022 году Финляндия приняла около 45 000 украинцев, из них около 30 000 трудоспособного возраста.

Сусанна Пиеппонен, эксперт из Министерства труда, считает это высоким показателем, ведь начальные условия для них были очень сложными.

"Сначала им нужно было найти крышу над головой, устроить детей, отдать их в школу или детский сад, и потом искать работу, несмотря на то, что они не знают финского или шведского, да и английский у них часто хромает", - отмечает. она.

Всего из-за вторжения России в Украину за границу выехало почти 8 миллионов украинцев, и почти 5 миллионов стали внутренне перемещенными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 56% граждан Украины, вынужденных выехать в Великобританию, нашли работу, - опрос

беженцы (1652) работа (602) украинцы (3873) Финляндия (982)


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Топ комментарии
+5
Щиро радий за наших людей,тепер вони узнають що таке жити та працювати в країні де є майбутне доя них та їх дітей.
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08.03.2023 09:58 Ответить
+4
і розповзлася вата по білому світі
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08.03.2023 09:32 Ответить
+4
Хто б сумнівався, вибір між нормальною європейською країною та напів-африканським бандитським анклавом на чолі з Дєрмаком очевидний.

Фіни не виграли б війну проти СРСР, крадучи у своїх віськових з/п, амуніцію та харчі.
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08.03.2023 09:45 Ответить
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і розповзлася вата по білому світі
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08.03.2023 09:32 Ответить
Є таке...
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08.03.2023 09:40 Ответить
Про Ірландщину можу розповісти. Понаїхали і кричать на москальській, шо їх там утискають. Язік не вчать. Небагато, але є. Маріупіль, Одеса, Харків.
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08.03.2023 09:45 Ответить
Брехня від кацапського провокатора,про Ірландію можу розповісти,що наші біженці беруться за любу роботу,вчать мову а не "язік",і намагаються як найшвидше інтегруватися у суспільство.
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08.03.2023 09:56 Ответить
посмотри https://www.youtube.com/watch?v=qMt6xVXHCI8
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08.03.2023 10:06 Ответить
Йди сам пАсмАтри,я і без тебе розберуся що мені дивитися,а що ні )
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08.03.2023 10:09 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/MErreH2kr7U це особисто для таких як ти
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08.03.2023 10:12 Ответить
ахххаа так все і є , більшість сидить на пособіях які більше ніж тут платять на роботах, переважна кількість з цілими квартирами і в їх регіонах максимум що виє повітряна тревога так що не треба казок ...
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08.03.2023 10:39 Ответить
Хто б сумнівався, вибір між нормальною європейською країною та напів-африканським бандитським анклавом на чолі з Дєрмаком очевидний.

Фіни не виграли б війну проти СРСР, крадучи у своїх віськових з/п, амуніцію та харчі.
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08.03.2023 09:45 Ответить
Фіни не вигравали війну проти СРСР. СРСР зупинився сам. Був мирний договір і уступка теріторіі
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08.03.2023 10:02 Ответить
Отак взяли і самі зупинились, москалі. Серйозно?
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08.03.2023 10:31 Ответить
СРСР досягнув мети. СРСРу не треба була вся Финляндiя. читай бiльше. Якби Финляндiя виграла б вiйну Гiтлеру не било б шо робити.
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08.03.2023 21:16 Ответить
Щиро радий за наших людей,тепер вони узнають що таке жити та працювати в країні де є майбутне доя них та їх дітей.
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08.03.2023 09:58 Ответить
Я дуже сподівася шо в тебе нікого немає, вилупок
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08.03.2023 10:42 Ответить
Йди ЯЗІК вчи,вася )))
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08.03.2023 11:29 Ответить
узнають???
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08.03.2023 12:39 Ответить
УЗНАВАТИ (ВЗНАВАТИ), наю, наєш, недок., УЗНАТИ (ВЗНАТИ), наю, наєш, док., перех. і неперех.

1. Одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь. Багато узнавала Катерина од дівчат про людей, ще більше говорили вони про себе (Грицько Григоренко, Вибр., 1959, 195); Жили [князь і дружинники] в Крем'янці тихо, про всі події взнавали пізно (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 454);
Вася,я ж кажу тобі-вчи ЯЗІК,вася)
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08.03.2023 18:30 Ответить
дізнаватися
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08.03.2023 23:21 Ответить
Це те, про що я вчора казала. Хто з мізками і руками, хто зміг зачепитися закордоном і інтегруватися в суспільство, назад вже не повернеться. Повертатися будуть тільки ті, хто живе на допомогу біженцям, та й то - коли вона закінчиться або їх назад депортують. Та й взагалі, хто при здоровому глузду і світлій пам'яті захоче повертатися в полузнищену країну з нескінченною війною і брехливою зеленою пошестю, яка цю війну привела, і від якої досі сциться "мудрий нарід"?
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08.03.2023 11:12 Ответить
Я тобі вже вчора казав, що навіть ті що знайшли роботу можуть бути депортовані після закінчення захисту ЄС. Просто є багато нюансів про які рожеві поні не розповідають у своїх пазітівних новинах.
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08.03.2023 12:31 Ответить
Депортують, як біженців - повернуться як не-біженці, на ПМЖ. Поїдуть в інші країни, шукати кращої долі. Чи ви думаєте, що люди, які намагаються вкорінитися в цивілізації, з покерфейсом "Ну ок" повернуться сюди, за мінімалку розгрібати руїни? Ну-ну.
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08.03.2023 12:38 Ответить
А тебе ніхто і не засталяє розгрібати руїни за мінімалку. Просто є балканський кейс, коли після війни на Балканах, біженців з ЄС, сильно попросили із валізами на вихід. До речі, всі хто хотів виїхати з України спокійно виїжджали до 24.02. Трагедії не було.
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08.03.2023 14:01 Ответить
Після війни Україну очікує демографічна катастрофа. Багато з тих хто віїхав як біженці вже не повернуться у тотально корумповану Україну.
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08.03.2023 14:15 Ответить
 
 