56% граждан Украины, вынужденных выехать в Великобританию, нашли работу, - опрос

По данным опроса, проведенного Управлением национальной статистики Великобритании (ONS) в ноябре, 56% граждан Украины, въехавших в страну по гуманитарным программам, нашли работу.

Согласно опросу, 56% украинцев, приехавших в Британию в рамках гуманитарных визовых программ, сообщили в ноябре, что работают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. В июне таковых было 19%.

Также возросло количество респондентов, заявивших, что могут общаться на английском "более или менее в достаточной степени или на большинство тем": с 44% в июньском опросе до 57% в ноябрьском.

Вместе с тем, согласно опросу, главная проблема с трудоустройством – то, что знание английского не отвечает требованиям при приеме на работу. Об этом сообщили более половины опрошенных.

Читайте также: До трех миллионов украинцев будут вынуждены покинуть дома из-за холодов, - прогноз ВОЗ

Процент опрошенных, которые сказали, что у них "достаточно денег, чтобы прокормить себя и своих иждивенцев в течение следующих трех месяцев", также увеличился с 37% до 60%.

Половина опрошенных заявила, что останется в Великобритании как минимум еще на три года.

В то же время результаты показали, что половина опрошенных сообщила о трудностях при устройстве на работу в Великобритании, а 45% испытывали проблемы с частной арендой жилья.

Большинство работающих респондентов сказали, что они не работают в том же секторе, что и в Украине.

Читайте также: Украинцам стоит подумать о выезде из страны на некоторое время ради энергосбережения, - ДТЭК

26% опрошенных взрослых сообщили, что испытывают тревогу и нервное напряжение, а 19% испытывают подавленность или чувство безнадежности.

Управление национальной статистики Великобритании предупредило, что эта статистика находится в стадии тестирования и поэтому не является официальной.

Опрос проводился онлайн, и вероятно, что не все владельцы виз получили приглашение по электронной почте для заполнения опроса, говорится в сообщении ONS.

В марте 2022 года правительство Великобритании запустило две визовые программы для украинцев, спасающихся от войны, напоминает ONS.

Читайте также: Более 350 тыс. украинцев нашли работу в Польше