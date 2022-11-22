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Новости Война
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56% граждан Украины, вынужденных выехать в Великобританию, нашли работу, - опрос

біженці

По данным опроса, проведенного Управлением национальной статистики Великобритании (ONS) в ноябре, 56% граждан Украины, въехавших в страну по гуманитарным программам, нашли работу.

Согласно опросу, 56% украинцев, приехавших в Британию в рамках гуманитарных визовых программ, сообщили в ноябре, что работают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. В июне таковых было 19%.

Также возросло количество респондентов, заявивших, что могут общаться на английском "более или менее в достаточной степени или на большинство тем": с 44% в июньском опросе до 57% в ноябрьском.

Вместе с тем, согласно опросу, главная проблема с трудоустройством – то, что знание английского не отвечает требованиям при приеме на работу. Об этом сообщили более половины опрошенных.

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Процент опрошенных, которые сказали, что у них "достаточно денег, чтобы прокормить себя и своих иждивенцев в течение следующих трех месяцев", также увеличился с 37% до 60%.

Половина опрошенных заявила, что останется в Великобритании как минимум еще на три года.

В то же время результаты показали, что половина опрошенных сообщила о трудностях при устройстве на работу в Великобритании, а 45% испытывали проблемы с частной арендой жилья.

Большинство работающих респондентов сказали, что они не работают в том же секторе, что и в Украине.

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26% опрошенных взрослых сообщили, что испытывают тревогу и нервное напряжение, а 19% испытывают подавленность или чувство безнадежности.

Управление национальной статистики Великобритании предупредило, что эта статистика находится в стадии тестирования и поэтому не является официальной.

Опрос проводился онлайн, и вероятно, что не все владельцы виз получили приглашение по электронной почте для заполнения опроса, говорится в сообщении ONS.

В марте 2022 года правительство Великобритании запустило две визовые программы для украинцев, спасающихся от войны, напоминает ONS.

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Автор: 

беженцы (1655) Великобритания (5027) работа (602)


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Топ комментарии
+9
Буйло добився руйнації України "не мытьём, так катанием"
Ці працевлаштовані люди залишаться по Європах назавжди і стануть британцями, поляками, німцями... українського походження
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22.11.2022 21:42 Ответить
+7
Що ще раз доводить - українці, в більшості своїй працьовиті та порядні люди.
Цікаво, скільки відсотків втікачів з Африки до Європи знайшли собі роботу за цей час.
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22.11.2022 21:53 Ответить
+7
не стануть европейське ти паче британське громадянство просто так не дають війна колись закончиться і їх попросять вернутися або депортують не треба плутати еміграціюі тимчасовий прихисток на час війни
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22.11.2022 22:01 Ответить
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Кілька знайомих по Віоліті колекціонерів поїхали туди. Поки задоволені життям і повертатися звісно не планують
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02.12.2022 21:28 Ответить
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