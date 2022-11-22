56% граждан Украины, вынужденных выехать в Великобританию, нашли работу, - опрос
По данным опроса, проведенного Управлением национальной статистики Великобритании (ONS) в ноябре, 56% граждан Украины, въехавших в страну по гуманитарным программам, нашли работу.
Согласно опросу, 56% украинцев, приехавших в Британию в рамках гуманитарных визовых программ, сообщили в ноябре, что работают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC. В июне таковых было 19%.
Также возросло количество респондентов, заявивших, что могут общаться на английском "более или менее в достаточной степени или на большинство тем": с 44% в июньском опросе до 57% в ноябрьском.
Вместе с тем, согласно опросу, главная проблема с трудоустройством – то, что знание английского не отвечает требованиям при приеме на работу. Об этом сообщили более половины опрошенных.
Процент опрошенных, которые сказали, что у них "достаточно денег, чтобы прокормить себя и своих иждивенцев в течение следующих трех месяцев", также увеличился с 37% до 60%.
Половина опрошенных заявила, что останется в Великобритании как минимум еще на три года.
В то же время результаты показали, что половина опрошенных сообщила о трудностях при устройстве на работу в Великобритании, а 45% испытывали проблемы с частной арендой жилья.
Большинство работающих респондентов сказали, что они не работают в том же секторе, что и в Украине.
26% опрошенных взрослых сообщили, что испытывают тревогу и нервное напряжение, а 19% испытывают подавленность или чувство безнадежности.
Управление национальной статистики Великобритании предупредило, что эта статистика находится в стадии тестирования и поэтому не является официальной.
Опрос проводился онлайн, и вероятно, что не все владельцы виз получили приглашение по электронной почте для заполнения опроса, говорится в сообщении ONS.
В марте 2022 года правительство Великобритании запустило две визовые программы для украинцев, спасающихся от войны, напоминает ONS.
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Ці працевлаштовані люди залишаться по Європах назавжди і стануть британцями, поляками, німцями... українського походження
Цікаво, скільки відсотків втікачів з Африки до Європи знайшли собі роботу за цей час.