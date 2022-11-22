56% громадян України, змушених виїхати до Великої Британії, знайшли роботу, - опитування
За даними опитування, проведеного Управлінням національної статистики Великої Британії (ONS) у листопаді, 56% громадян України, які в’їхали в країну за гуманітарними програмами, знайшли роботу.
Згідно з опитуванням, 56% українців, які приїхали до Британії в рамках гуманітарних візових програм, повідомили у листопаді, що працюють, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC. У червні таких було 19%.
Також зросла кількість респондентів, які заявили, що можуть спілкуватися англійською "більш-менш достатньою мірою або на більшість тем": з 44% у червневому опитуванні до 57% у листопадовому.
З усім тим, згідно з опитуванням, головна проблема з працевлаштуванням - те, що знання англійської не відповідає вимогам при прийомі на роботу. Про це повідомили понад половину опитаних.
Відсоток опитаних, які сказали, що у них "достатньо грошей, щоб прогодувати себе та своїх утриманців протягом наступних трьох місяців", також збільшився з 37% до 60%.
Половина опитаних заявила, що залишиться у Великій Британії щонайменше ще на три роки.
Водночас результати показали, що половина опитаних повідомила про труднощі при влаштуванні на роботу у Великій Британії, а 45% мали проблеми з приватною орендою житла.
Більшість респондентів, що працюють, сказали, що вони не працюють у тому ж секторі, що і в Україні.
26% опитаних дорослих повідомили, що відчувають тривогу та нервову напругу, а 19% відчувають пригніченість чи почуття безнадійності.
Управління національної статистики Великобританії попередило, що ця статистика перебуває на стадії тестування і тому не є офіційною.
Опитування проводилося онлайн, і ймовірно, що не всі власники віз отримали запрошення електронною поштою для заповнення опитування, йдеться в повідомленні ONS.
У березні 2022 року уряд Великої Британії запустив дві візові програми для українців, які рятуються від війни, нагадує ONS.
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Ці працевлаштовані люди залишаться по Європах назавжди і стануть британцями, поляками, німцями... українського походження
Цікаво, скільки відсотків втікачів з Африки до Європи знайшли собі роботу за цей час.