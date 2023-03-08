20% українців, які опинилися у Фінляндії через війну, вже знайшли роботу

З українців працездатного віку, які виїхали до Фінляндії після початку повномасштабної війни, п’ята частина вже знайшла роботу.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду та Yle.

Згідно зі свіжою статистикою фінського уряду, наприкінці 2022 року працевлаштованих громадян України налічувалося 5400. У 2022 році Фінляндія прийняла близько 45 000 українців, з них близько 30 000 працездатного віку.

Сусанна Пієппонен, експертка з Міністерства праці, вважає це високим показником, адже початкові умови для них були дуже складними.

"Спершу їм потрібно було знайти дах над головою, влаштувати справи дітей, віддати їх до школи або дитячого садка, і потім шукати роботу, незважаючи на те, що вони не знають фінської або шведської, та й англійська в них часто кульгає", - зазначає вона.

Загалом через вторгнення Росії в Україну за кородон виїхало майже 8 мільйонів українців, і майже 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами.

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