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Новини Агресія Росії проти України Війна
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20% українців, які опинилися у Фінляндії через війну, вже знайшли роботу

біженці

З українців працездатного віку, які виїхали до Фінляндії після початку повномасштабної війни, п’ята частина вже знайшла роботу.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську Правду та Yle.

Згідно зі свіжою статистикою фінського уряду, наприкінці 2022 року працевлаштованих громадян України налічувалося 5400. У 2022 році Фінляндія прийняла близько 45 000 українців, з них близько 30 000 працездатного віку. 

Сусанна Пієппонен, експертка з Міністерства праці, вважає це високим показником, адже початкові умови для них були дуже складними. 

"Спершу їм потрібно було знайти дах над головою, влаштувати справи дітей, віддати їх до школи або дитячого садка, і потім шукати роботу, незважаючи на те, що вони не знають фінської або шведської, та й англійська в них часто кульгає", - зазначає вона. 

Загалом через вторгнення Росії в Україну за кородон виїхало майже 8 мільйонів українців, і майже 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами.

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біженці (1895) робота (1246) українці (2547) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+5
Щиро радий за наших людей,тепер вони узнають що таке жити та працювати в країні де є майбутне доя них та їх дітей.
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08.03.2023 09:58 Відповісти
+4
і розповзлася вата по білому світі
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08.03.2023 09:32 Відповісти
+4
Хто б сумнівався, вибір між нормальною європейською країною та напів-африканським бандитським анклавом на чолі з Дєрмаком очевидний.

Фіни не виграли б війну проти СРСР, крадучи у своїх віськових з/п, амуніцію та харчі.
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08.03.2023 09:45 Відповісти
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і розповзлася вата по білому світі
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08.03.2023 09:32 Відповісти
Є таке...
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08.03.2023 09:40 Відповісти
Про Ірландщину можу розповісти. Понаїхали і кричать на москальській, шо їх там утискають. Язік не вчать. Небагато, але є. Маріупіль, Одеса, Харків.
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08.03.2023 09:45 Відповісти
Брехня від кацапського провокатора,про Ірландію можу розповісти,що наші біженці беруться за любу роботу,вчать мову а не "язік",і намагаються як найшвидше інтегруватися у суспільство.
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08.03.2023 09:56 Відповісти
посмотри https://www.youtube.com/watch?v=qMt6xVXHCI8
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08.03.2023 10:06 Відповісти
Йди сам пАсмАтри,я і без тебе розберуся що мені дивитися,а що ні )
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08.03.2023 10:09 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/MErreH2kr7U це особисто для таких як ти
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08.03.2023 10:12 Відповісти
ахххаа так все і є , більшість сидить на пособіях які більше ніж тут платять на роботах, переважна кількість з цілими квартирами і в їх регіонах максимум що виє повітряна тревога так що не треба казок ...
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08.03.2023 10:39 Відповісти
Хто б сумнівався, вибір між нормальною європейською країною та напів-африканським бандитським анклавом на чолі з Дєрмаком очевидний.

Фіни не виграли б війну проти СРСР, крадучи у своїх віськових з/п, амуніцію та харчі.
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08.03.2023 09:45 Відповісти
Фіни не вигравали війну проти СРСР. СРСР зупинився сам. Був мирний договір і уступка теріторіі
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08.03.2023 10:02 Відповісти
Отак взяли і самі зупинились, москалі. Серйозно?
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08.03.2023 10:31 Відповісти
СРСР досягнув мети. СРСРу не треба була вся Финляндiя. читай бiльше. Якби Финляндiя виграла б вiйну Гiтлеру не било б шо робити.
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08.03.2023 21:16 Відповісти
Щиро радий за наших людей,тепер вони узнають що таке жити та працювати в країні де є майбутне доя них та їх дітей.
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08.03.2023 09:58 Відповісти
Я дуже сподівася шо в тебе нікого немає, вилупок
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08.03.2023 10:42 Відповісти
Йди ЯЗІК вчи,вася )))
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08.03.2023 11:29 Відповісти
узнають???
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08.03.2023 12:39 Відповісти
УЗНАВАТИ (ВЗНАВАТИ), наю, наєш, недок., УЗНАТИ (ВЗНАТИ), наю, наєш, док., перех. і неперех.

1. Одержувати відомості, дізнаватися про кого-, що-небудь. Багато узнавала Катерина од дівчат про людей, ще більше говорили вони про себе (Грицько Григоренко, Вибр., 1959, 195); Жили [князь і дружинники] в Крем'янці тихо, про всі події взнавали пізно (Антон Хижняк, Д. Галицький, 1958, 454);
Вася,я ж кажу тобі-вчи ЯЗІК,вася)
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08.03.2023 18:30 Відповісти
дізнаватися
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08.03.2023 23:21 Відповісти
Це те, про що я вчора казала. Хто з мізками і руками, хто зміг зачепитися закордоном і інтегруватися в суспільство, назад вже не повернеться. Повертатися будуть тільки ті, хто живе на допомогу біженцям, та й то - коли вона закінчиться або їх назад депортують. Та й взагалі, хто при здоровому глузду і світлій пам'яті захоче повертатися в полузнищену країну з нескінченною війною і брехливою зеленою пошестю, яка цю війну привела, і від якої досі сциться "мудрий нарід"?
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08.03.2023 11:12 Відповісти
Я тобі вже вчора казав, що навіть ті що знайшли роботу можуть бути депортовані після закінчення захисту ЄС. Просто є багато нюансів про які рожеві поні не розповідають у своїх пазітівних новинах.
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08.03.2023 12:31 Відповісти
Депортують, як біженців - повернуться як не-біженці, на ПМЖ. Поїдуть в інші країни, шукати кращої долі. Чи ви думаєте, що люди, які намагаються вкорінитися в цивілізації, з покерфейсом "Ну ок" повернуться сюди, за мінімалку розгрібати руїни? Ну-ну.
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08.03.2023 12:38 Відповісти
А тебе ніхто і не засталяє розгрібати руїни за мінімалку. Просто є балканський кейс, коли після війни на Балканах, біженців з ЄС, сильно попросили із валізами на вихід. До речі, всі хто хотів виїхати з України спокійно виїжджали до 24.02. Трагедії не було.
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08.03.2023 14:01 Відповісти
Після війни Україну очікує демографічна катастрофа. Багато з тих хто віїхав як біженці вже не повернуться у тотально корумповану Україну.
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08.03.2023 14:15 Відповісти
 
 