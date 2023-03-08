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Россияне пытались наступать на Харьковщине, но понесли потери и отступили, - Синегубов

синєгубов,ізюм,келлоґ

Враг предпринял неудачную попытку наступления в направлении села Гряниковка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В сообщении также говорится, что "На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. Наши Защитники надежно удерживают свои позиции и дают отпор оккупантам".

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки захватчики обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области.

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Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560) наступление (216)


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Ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку села Гриняківка. Джерело:
Напевно - село Гряниківка Харківської обл.

Уважнішими треба бути писакі .
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08.03.2023 11:14 Ответить
 
 