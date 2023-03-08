Россияне пытались наступать на Харьковщине, но понесли потери и отступили, - Синегубов
Враг предпринял неудачную попытку наступления в направлении села Гряниковка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В сообщении также говорится, что "На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. Наши Защитники надежно удерживают свои позиции и дают отпор оккупантам".
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки захватчики обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области.
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Напевно - село Гряниківка Харківської обл.
Уважнішими треба бути писакі .