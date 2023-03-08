Россияне пытались наступать на Харьковщине, но понесли потери и отступили, - Синегубов

Враг предпринял неудачную попытку наступления в направлении села Гряниковка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В сообщении также говорится, что "На линии столкновения продолжаются ожесточенные бои. Наши Защитники надежно удерживают свои позиции и дают отпор оккупантам".

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки захватчики обстреляли по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Лиманско-Купянском направлении за сутки уничтожены 6 российских танков, 5 из них - новейшие Т-90, - Череватый