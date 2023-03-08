Росіяни намагалися наступати на Харківщині, але зазнали втрат і відступили, - Синєгубов

Ворог здійснив невдалу спробу наступу в напрямку села Гриняківка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У повідомлені також сказано, що "На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Наші Захисники надійно утримують свої позиції та дають відсіч окупантам".

Раніше повідомлялося, що минулої доби загарбники обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Харківської області.

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