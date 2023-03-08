Очередной информатор врага задержан в Одессе, - СБУ

В Одессе разоблачен еще один приспешник российских захватчиков. Мужчина излагал в соцсетях информацию о местах базирования Сил обороны и расположении объектов критической инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Правоохранители выяснили, что приспешник рашистов обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования Сил обороны и расположении объектов критической инфраструктуры в Одесской области. Эту информацию решисты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов.

"В случае "прилетов" вражеский информатор выходил на местность для выяснения и обнародования их последствий для повторных воздушных атак", - говорится в сообщении.

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Контрразведчики СБУ установили и задержали злоумышленника в Одессе. Злоумышленником оказался местным житель, поддерживающий вооруженную агрессию РФ и оправдывающий военные преступления рашистов. Также мужчина на собственных страницах в запрещенных соцсетях призвал к насильственному захвату государственной власти и уничтожению украинского народа

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами приступной деятельности. Ему сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчину содержат под стражей.

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