Чергового інформатора ворога затримано в Одесі, - СБУ

В Одесі викрито ще одного поплічника російських загарбників. Чоловік викладав у соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони й розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що поплічник рашистів оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони й розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області. Цю інформацію рашисти використовували для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів.

"У разі "прильотів" ворожий інформатор виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків для повторних повітряних атак", - йдеться в повідомленні.

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Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі. Зловмисником виявився місцевим мешканець, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини рашистів. Також чоловік на власних сторінках у заборонених соцмережах закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зараз чоловіка тримають під вартою.

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