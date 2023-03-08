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Новини Агресія Росії проти України
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Чергового інформатора ворога затримано в Одесі, - СБУ

сбу,одеса

В Одесі викрито ще одного поплічника російських загарбників. Чоловік викладав у соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони й розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області.

Про це повідомив Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що поплічник рашистів оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони й розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області. Цю інформацію рашисти використовували для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів.

"У разі "прильотів" ворожий інформатор виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків для повторних повітряних атак", - йдеться в повідомленні.  

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Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі. Зловмисником виявився місцевим мешканець, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини рашистів. Також чоловік на  власних сторінках у заборонених соцмережах закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності. Йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зараз чоловіка тримають під вартою.

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Чергового інформатора ворога затримано в Одесі, - СБУ 01
Чергового інформатора ворога затримано в Одесі, - СБУ 02
Чергового інформатора ворога затримано в Одесі, - СБУ 03
Чергового інформатора ворога затримано в Одесі, - СБУ 04
Чергового інформатора ворога затримано в Одесі, - СБУ 05

Автор: 

Одеса (5499) Одеська область (3289) СБУ (12969)


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Топ коментарі
+6
Це не тварина. Тварина на таку мерзенність не здатна.
Це "маладой регіанал".
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08.03.2023 10:55 Відповісти
+5
Тварина! Дадуть максимум 15 років і утримуватимуть за наші податки. А скільки ще таких "любітєлей рускава міра" по всій Україні!
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08.03.2023 10:30 Відповісти
+3
‼️‼️‼️‼️ЩЕ РАЗ ПРО ВИХОВАННЯ ПАТРИОТИЗМУ ДО НАШОЇ УКРАЇНИ

ЛАРИСА НИЦОЙ ( дитяча. письменниця)
«Отож, поки московити убивають наших бззахисних полонених, а ми обурюємося, пишемо звернення, дописи і заклики до міжнародних спільнот, наше міністерство освіти у нас під носом:

1. Не збирається вилучати російську літературу з освітніх програм. Нагадаю, в сусідніх країнах московських письменників учні в школах не вчать. А ми вчимо літературу вбивць. І будемо вчити далі.

2. Міністерство не буде моніторити ситуацію з московською мовою в школах на уроках і на перервах. Воно вважає, що все йде по плану. Звідки взялася така армія зросійщених дітей переселенців, які не можуть до купи на уроках зліпити два українських слова - віртуальний помічник Яна не розуміє, про що мова.

3. Міністерство не буде моніторити ситуацію з мовою у вишах. Віртуальний помічник Яна вважає, що там усе ок. На питання, якщо все ок, чому тоді в Україні піднялася така хвиля збурення, коли Києво-Могилянська Академія оголосила правило не спілкуватися московською і на перервах у стінах академії - керівники МОНу голосом віртуального помічника Яни сказали «Слава ЗСУ».

4. Міністерство не збирається будувати україноцентричну освіту в Україні - вони орієнтуються на англійську мову і європейський світогляд. Отже, якщо раніше в освіті орієнтувалися на московський світогляд, то й тепер на український орієнтуватися не збираються.

5. Міністерство не розбиралося і не працювало над кадровими та методологічними помилками, чому руками вчителів проводяться на окупованих територіях референдуми чи перехід цілими шкільними колективами на московські освітні програми. Голосом віртуального помічника Яни міністерські керОвніки кажуть, щоб ми не вигадували, таких учителів мізерний відсоток…»
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08.03.2023 10:58 Відповісти
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Тварина! Дадуть максимум 15 років і утримуватимуть за наші податки. А скільки ще таких "любітєлей рускава міра" по всій Україні!
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08.03.2023 10:30 Відповісти
Це не тварина. Тварина на таку мерзенність не здатна.
Це "маладой регіанал".
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08.03.2023 10:55 Відповісти
В Одесе проживає багато раісіськамовних ватників-сепарів. Для СБУ ще багато роботи.

Найбільш отруйні прокляття в коментарях поміщають нащадки російськомовних переселенців, які за указом сталіна були після Голодомору переселені на ПМП з Ленінградської області в Україну.

В основному відкладають свої виділення російськомовні ватниці похилого віку, з родин комуністичної номенклатури, що вже вижили з розуму і яких до школи возили на «Зимах». Але бувають і винятки. Іноді калові виділення у мережах відкладають особи чоловічої статі - їхні онуки.



Православні москвитяни бомбять Одесу іранськими дронами суворо вибірково за цілями. Дід кабаїв досить обізнаний, що п'ята частина громадян Південної Перлини - росіяни, завезені сталіним після Голодомору. Онуки та правнуки переселенців із голодуючого Поволжя досі «окають» і «чокають».

-Чёй-то сегодня биндеровцы активизировались? - кажуть між собою «понаїхавшиє» на «Привозі». А також на 16-ій станції Великого Фонтану в апартаментах чоловічого монастиря проживає уродженець Липецької області, Тербунського району, куратор ФСБ митрополит Агафангел, а в Думі регулює фінансові потоки та торгує земельними ділянками на приморських схилах російськомовний офіцер ФСБ, мер міста, пан Геннадій Труханов.

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08.03.2023 12:09 Відповісти
***** он больной... я предлагаю посадить его под домашний арест, заварить снаружи дверь и окна, а фотографию и координаты его дома - выложит с его телефона, туда куда он выкладывал все раньше. и пусть сидит ждет прилета, вместе с семьей
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08.03.2023 10:30 Відповісти
На пожитт'єве мразоту! Нехай на нарах у одиночній камері до самого здиху слухає гімн України.
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08.03.2023 10:36 Відповісти
Поміняти в "щасливу" країну.
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08.03.2023 10:45 Відповісти
‼️‼️‼️‼️ЩЕ РАЗ ПРО ВИХОВАННЯ ПАТРИОТИЗМУ ДО НАШОЇ УКРАЇНИ

ЛАРИСА НИЦОЙ ( дитяча. письменниця)
«Отож, поки московити убивають наших бззахисних полонених, а ми обурюємося, пишемо звернення, дописи і заклики до міжнародних спільнот, наше міністерство освіти у нас під носом:

1. Не збирається вилучати російську літературу з освітніх програм. Нагадаю, в сусідніх країнах московських письменників учні в школах не вчать. А ми вчимо літературу вбивць. І будемо вчити далі.

2. Міністерство не буде моніторити ситуацію з московською мовою в школах на уроках і на перервах. Воно вважає, що все йде по плану. Звідки взялася така армія зросійщених дітей переселенців, які не можуть до купи на уроках зліпити два українських слова - віртуальний помічник Яна не розуміє, про що мова.

3. Міністерство не буде моніторити ситуацію з мовою у вишах. Віртуальний помічник Яна вважає, що там усе ок. На питання, якщо все ок, чому тоді в Україні піднялася така хвиля збурення, коли Києво-Могилянська Академія оголосила правило не спілкуватися московською і на перервах у стінах академії - керівники МОНу голосом віртуального помічника Яни сказали «Слава ЗСУ».

4. Міністерство не збирається будувати україноцентричну освіту в Україні - вони орієнтуються на англійську мову і європейський світогляд. Отже, якщо раніше в освіті орієнтувалися на московський світогляд, то й тепер на український орієнтуватися не збираються.

5. Міністерство не розбиралося і не працювало над кадровими та методологічними помилками, чому руками вчителів проводяться на окупованих територіях референдуми чи перехід цілими шкільними колективами на московські освітні програми. Голосом віртуального помічника Яни міністерські керОвніки кажуть, щоб ми не вигадували, таких учителів мізерний відсоток…»
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08.03.2023 10:58 Відповісти
Шмигаля у відставку ‼️‼️
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08.03.2023 10:59 Відповісти
Вже не раз висловлював свою думку з приводу російської класичної літератури ( а не совка чи ******** дугіних, лімонових). Дуже багато (хоч і не всі) твори підійдуть для вивчення у середній школі. але вивчати треба правильно. Той же Ревізор Миколи Гоголя - прекрасна річ. Правильно акцентувати лише увагу молоді на те, що раша як була гімном за царя, так ним остається і до сих пір. Ті ж "Мертві душі". Те ж "Дитинство" Горького. яке софія точно не читала. А я читав. Горький цілком справедливо описав тодішнє росіське суспільство, порядки в якому і до теперішнього часу особливо й не змінилися. У нього в дитинвстві було лише дві справді людини - його рідний батько Пєшков і їх квартирант на призвісько Хороше Діло. Батька дядьки звели з світу. А квартиранта вигнали бо поведінка чоловіка дивна і незрозуміла. Висновок дуже простий - раша не терпить біля себе людей совісних, тверезих і не подібних тваринам. Дехто називав Буніна вартим уваги. Та навіть сатаніста-наркомана булгакова можна правильно препарувати і показати у вигідному для нас світлі. Він теж викривав московську мерзоту.
Лєсков непогано змалював сплюндровану російську душу. Якщо все правильно підносити молодому поколінню, то жоден не захоче бути хоч якось схожим на москаля. Ну забороните ви говорити в присутніх місцях московською. Ну і шо? У маршрутках шансон перестане звучати? Може й перестане. але танці-шманці все одно будуть з московії крутити. А щоби те не заходило в юні душі, треба вивчати ницу московську культуру на прикладі саме російських творів. Так би мовити формуваьти відразу на глибинному, на генетичному рівні.
Якби це завдання було виконано в минулі десятиліття, такого гімна як свати чи квартал народ не дивився б в принципі.
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08.03.2023 12:06 Відповісти
Частино ви праві, АЛЕ і в вас живуть колоніальні звички
«змалював сплюндровану російську душу»
ПИТАННЯ - а чому СЛОВАЦЬКІ І мої діти у СЛОВАЧЧІНІ не вивчають російську літературу і іі сплюндровані души ? Чому вони вивчають СВОІХ СЛОВАЦЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ , призвіще яких я і не чула ? Чому і світова література в них інша - вони читають інши світові шедеври , которих в совке не вивчали .

гадаю, що своїм питанням я послала Вас в нокаут
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08.03.2023 14:05 Відповісти
Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, роблять усе можливе впродовж кривавої московської бойні, щоб зберегти опозажопних зрадників України у ВРУ та інших держустанова!!
Вони чітко продовжують справу антиукраїнців стреусова-радугіна-табачника-Сівковича-Деркачів-мертвечука-клюєвих-шуфричів-льовочкиних, та тисяч зрадників від ригоАналів зажопників, що підтримали цю московську криваву бойню в Україні!!
Співпадіння чи відверта робота проти України???
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08.03.2023 11:23 Відповісти
Ну що з такою паскудою робити ? розстріляти гада ,таке враження що керівництво країни не усвідомило що війна на знищення.
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08.03.2023 11:23 Відповісти
Скільки ж Українців загинуло від нього!!
Але усе в нього буде добре, Стефанчук-бойко та шуфрич з королевською можуть підтвердити у ВРУ!!
Це ж не якийсь там гео Лерос, з тим у момент розібралися, а убивця-ригоАнал опозажопних, нехай не хвилюється!!
Погудуть ЗМІ з тиждень та і на волю…бо, не на часі…
Судді підтвердять!!
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08.03.2023 11:31 Відповісти
Отож разумным изначально было ясно с 2004 года , что партия рыговонял- это путинская прокладка
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08.03.2023 11:38 Відповісти
Отож разумным изначально было ясно с 2004 года , что партия рыговонял- это путинская прокладка
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08.03.2023 11:41 Відповісти
Труханов штоли ?
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08.03.2023 12:24 Відповісти
 
 