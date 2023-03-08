Оккупанты переносят Ялтинский экономический форум в Москву из-за "логистических особенностей"

Ялтинский международный экономический форум, который переносят несколько лет подряд, должен состояться в Москве, в конце сентября.

Об этом заявил так называемый губернатор временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"С учетом логистики, вероятно, будет предложение провести форум 29-30 сентября, в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией", - сказал Аксенов в интервью. Он добавил, что в форуме также должны взять участие представители так называемых ЛНР и ДНР - "новых субъектов", которые были формально включены в состав РФ в конце сентября 2022 года.

Напомним, что оккупационные власти объявили в Крыму "желтый уровень террористической угрозы" после ударов ВСУ по военным объектам на полуострове и Крымском мосту. Поэтому аэропорт закрыт, а контроль на въезде на полуостров усилен.

Ялтинский международный экономический форум проводится во временно оккупированном Крыму с 2015 года. С 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, его много раз переносили, в последний раз - из-за "нестабильной международной ситуации". Мероприятие планировали провести во втором квартале 2023 года.

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