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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты переносят Ялтинский экономический форум в Москву из-за "логистических особенностей"

аксьонов

Ялтинский международный экономический форум, который переносят несколько лет подряд, должен состояться в Москве, в конце сентября.

Об этом заявил так называемый губернатор временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"С учетом логистики, вероятно, будет предложение провести форум 29-30 сентября, в Москве, когда будет отмечаться годовщина воссоединения новых субъектов с Россией", - сказал Аксенов в интервью. Он добавил, что в форуме также должны взять участие представители так называемых ЛНР и ДНР - "новых субъектов", которые были формально включены в состав РФ в конце сентября 2022 года.

Напомним, что оккупационные власти объявили в Крыму "желтый уровень террористической угрозы" после ударов ВСУ по военным объектам на полуострове и Крымском мосту. Поэтому аэропорт закрыт, а контроль на въезде на полуостров усилен.

Ялтинский международный экономический форум проводится во временно оккупированном Крыму с 2015 года. С 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, его много раз переносили, в последний раз - из-за "нестабильной международной ситуации". Мероприятие планировали провести во втором квартале 2023 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские власти после неудач на фронте начали более агрессивно реагировать на все украинское в оккупированном Крыму, - прокуратура АРК

Крым (26425) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+8
економіки нема, а економічний форум - є.
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08.03.2023 11:05 Ответить
+7
Сцикуни.
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08.03.2023 11:00 Ответить
+4
партизани ялтинської народної республіки логістику можуть порушити!!!
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08.03.2023 11:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Сцикуни.
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08.03.2023 11:00 Ответить
все в этой фразе прекрасно !!!!! - переносять Ялтинський економічний форум до Москви через "логістичні особливості" .........шел второй год взятия Киев за три дня , ахахахахаааааа!!!!!!!
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08.03.2023 12:26 Ответить
Найкращі логістичні можливості в Магадані або Владивостоці. З іншого боку, Колима теж має свої принади.
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08.03.2023 12:55 Ответить
партизани ялтинської народної республіки логістику можуть порушити!!!
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08.03.2023 11:03 Ответить
економіки нема, а економічний форум - є.
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08.03.2023 11:05 Ответить
Римляни, котрі чималий внесок зробили у цивілізацію (наприклад, це вони, а не Зеленський почали масово будувати та ремонтувати дороги, винайшли бетон і ще чимало чого), наприкінці теж деградували: об'їдали, а потім вибльовували, і знову жрали, напивалися до всирачки, оргії влаштовували... Анекдот тут згадав радянський, коли Петька, який вивчає стародавню історію питає у Василія Івановича: "Як розуміти: патриції запросили гетер і влаштували оргію? Що таке гетери?". "Це - проститутки", - відповів Василій Іванович. "А оргія?". "Та то пиятика!". "А патриції?". "Там, Петька, з помилкою написано, патриції - то значить партійні!"....
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08.03.2023 11:15 Ответить
Єдина відмінність, що римляни дали багато всього світовій культурі, науці і т.д., на відміну від кацапів.
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08.03.2023 11:22 Ответить
розуміють що якось незручно буде проводити цей форум у вже українському Криму......
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08.03.2023 11:13 Ответить
Так а чьо, кацапы, вы же уже все остатки батальйонов националистов добили!
Говношенков ещё 1 год назад заявил!
Не?
Напомню кацапне Говношенкова от 25.02.2022:

«Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов», - уточнил представитель Минобороны.
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08.03.2023 11:23 Ответить
Перевожу заголовок с кацапского на нормальный.Сходняк по попыткам найти богатых и дурных буратин вкладывать бабки в российский крым,накрылся медным тазом так как все все понимают.
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08.03.2023 11:26 Ответить
Очко грає , а не логістичні проблеми, сцикуни, а було б гарно вас там всіх ***********
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08.03.2023 11:38 Ответить
Колись Сталін запропонував провести коференцію союзників у тільки-но звільненій від окупантів Ялті Таким чином підкреслювався спільний нестримний рух до перемоги над нацизмом Після окупації Криму "кремлівські" вирішили зробить те саме - "зафіксувать" саме у Ялті свою "перемогу" Однак "успіхи" виявилися такими мізерними, що вони все переносили та переносили його відкриття "до лучших времён" (може буть, що і в надії на здійснення власної мрії "Киев - за три дня!") Однак "мрія" не здійснилася і на сьогодні влаштовувать економічний форум з розбитою на фронті мордою та з "затиснутими в "санкційні лещата" яйцями власної економіки" на окупованій території - "не комільфо" Та й обговорювать питання взаємодії в економічній сфері в місці, куди, в будь-який момент, може прилетіть - все одно, що Гітлеру збирать подібний "шабаш" десь на півночі Італії - коли союзники вже штурмують "Готську лінію" Тому вирішили "перенести" його в Москву
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08.03.2023 11:44 Ответить
Логістика вже така ізмєнчівая шо в кінці вересня в Ялті можуть стояти українські війська...зрештою і про москву теж нічого опрєдєльоного не можна сказати...
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08.03.2023 12:00 Ответить
А жаль. Крупные бизнесмены из Эритреи не смогут пройтись по ялтинской набережной
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08.03.2023 12:09 Ответить
В Москве подвалы покрепче.
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08.03.2023 13:19 Ответить
... через небезпечну для орків близкість концертного майданчика кабZZдона
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08.03.2023 13:36 Ответить
До Новосибірську краще…
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08.03.2023 16:18 Ответить
 
 