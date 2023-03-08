Окупанти переносять Ялтинський економічний форум до Москви через "логістичні особливості"

Ялтинський міжнародний економічний форум, який переносять вже декілька років поспіль, має відбутися у Москві, наприкінці вересня.

Про це заявив так званий губернатор тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

"З врахуванням логістики, мабуть, буде пропозиція провести форум 29-30 вересня, у Москві, коли відзначатиметься річниця воз'єднання нових суб'єктів з Росією", - сказав Аксьонов у інтерв'ю. Він додав, що у форумі також мають взяти представники так званих ЛНР та ДНР - "нових суб'єктів", які були формально включені до складу РФ наприкінці вересня 2022 року.

Нагадаємо, що окупаційна влада оголосила у Криму "жовтий рівень терористичної загрози" після ударів ЗСУ по воєнним об'єктам на півострові та Кримському мосту. Через це аеропорт закритий, а контроль на в'їзді на півострів посилений.

Ялтинський міжнародний економічний форум проводиться у т.о. Криму з 2015 року. З 2020, коли почалася пандемія коронавіруса, його багато разів переносили, востаннє - через "нестабільну міжнародну ситуацію". Захід планували провести у другому кварталі 2023.

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