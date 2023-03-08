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Новини Окуповані території Війна
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Окупанти переносять Ялтинський економічний форум до Москви через "логістичні особливості"

аксьонов

Ялтинський міжнародний економічний форум, який переносять вже декілька років поспіль, має відбутися у Москві, наприкінці вересня.

Про це заявив так званий губернатор тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс

"З врахуванням логістики, мабуть, буде пропозиція провести форум 29-30 вересня, у Москві, коли відзначатиметься річниця воз'єднання нових суб'єктів з Росією", - сказав Аксьонов у інтерв'ю. Він додав, що у форумі також мають взяти представники так званих ЛНР та ДНР - "нових суб'єктів", які були формально включені до складу РФ наприкінці вересня 2022 року. 

Нагадаємо, що окупаційна влада оголосила у Криму "жовтий рівень терористичної загрози" після ударів ЗСУ по воєнним об'єктам на півострові та Кримському мосту. Через це аеропорт закритий, а контроль на в'їзді на півострів посилений.

Ялтинський міжнародний економічний форум проводиться у т.о. Криму з 2015 року. З 2020, коли почалася пандемія коронавіруса, його багато разів переносили, востаннє - через "нестабільну міжнародну ситуацію". Захід планували провести у другому кварталі 2023. 

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Крим (14189) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+8
економіки нема, а економічний форум - є.
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08.03.2023 11:05 Відповісти
+7
Сцикуни.
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08.03.2023 11:00 Відповісти
+4
партизани ялтинської народної республіки логістику можуть порушити!!!
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08.03.2023 11:03 Відповісти
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Сцикуни.
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08.03.2023 11:00 Відповісти
все в этой фразе прекрасно !!!!! - переносять Ялтинський економічний форум до Москви через "логістичні особливості" .........шел второй год взятия Киев за три дня , ахахахахаааааа!!!!!!!
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08.03.2023 12:26 Відповісти
Найкращі логістичні можливості в Магадані або Владивостоці. З іншого боку, Колима теж має свої принади.
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08.03.2023 12:55 Відповісти
партизани ялтинської народної республіки логістику можуть порушити!!!
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08.03.2023 11:03 Відповісти
економіки нема, а економічний форум - є.
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08.03.2023 11:05 Відповісти
Римляни, котрі чималий внесок зробили у цивілізацію (наприклад, це вони, а не Зеленський почали масово будувати та ремонтувати дороги, винайшли бетон і ще чимало чого), наприкінці теж деградували: об'їдали, а потім вибльовували, і знову жрали, напивалися до всирачки, оргії влаштовували... Анекдот тут згадав радянський, коли Петька, який вивчає стародавню історію питає у Василія Івановича: "Як розуміти: патриції запросили гетер і влаштували оргію? Що таке гетери?". "Це - проститутки", - відповів Василій Іванович. "А оргія?". "Та то пиятика!". "А патриції?". "Там, Петька, з помилкою написано, патриції - то значить партійні!"....
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08.03.2023 11:15 Відповісти
Єдина відмінність, що римляни дали багато всього світовій культурі, науці і т.д., на відміну від кацапів.
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08.03.2023 11:22 Відповісти
розуміють що якось незручно буде проводити цей форум у вже українському Криму......
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08.03.2023 11:13 Відповісти
Так а чьо, кацапы, вы же уже все остатки батальйонов националистов добили!
Говношенков ещё 1 год назад заявил!
Не?
Напомню кацапне Говношенкова от 25.02.2022:

«Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют. Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов», - уточнил представитель Минобороны.
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08.03.2023 11:23 Відповісти
Перевожу заголовок с кацапского на нормальный.Сходняк по попыткам найти богатых и дурных буратин вкладывать бабки в российский крым,накрылся медным тазом так как все все понимают.
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08.03.2023 11:26 Відповісти
Очко грає , а не логістичні проблеми, сцикуни, а було б гарно вас там всіх ***********
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08.03.2023 11:38 Відповісти
Колись Сталін запропонував провести коференцію союзників у тільки-но звільненій від окупантів Ялті Таким чином підкреслювався спільний нестримний рух до перемоги над нацизмом Після окупації Криму "кремлівські" вирішили зробить те саме - "зафіксувать" саме у Ялті свою "перемогу" Однак "успіхи" виявилися такими мізерними, що вони все переносили та переносили його відкриття "до лучших времён" (може буть, що і в надії на здійснення власної мрії "Киев - за три дня!") Однак "мрія" не здійснилася і на сьогодні влаштовувать економічний форум з розбитою на фронті мордою та з "затиснутими в "санкційні лещата" яйцями власної економіки" на окупованій території - "не комільфо" Та й обговорювать питання взаємодії в економічній сфері в місці, куди, в будь-який момент, може прилетіть - все одно, що Гітлеру збирать подібний "шабаш" десь на півночі Італії - коли союзники вже штурмують "Готську лінію" Тому вирішили "перенести" його в Москву
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08.03.2023 11:44 Відповісти
Логістика вже така ізмєнчівая шо в кінці вересня в Ялті можуть стояти українські війська...зрештою і про москву теж нічого опрєдєльоного не можна сказати...
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08.03.2023 12:00 Відповісти
А жаль. Крупные бизнесмены из Эритреи не смогут пройтись по ялтинской набережной
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08.03.2023 12:09 Відповісти
В Москве подвалы покрепче.
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08.03.2023 13:19 Відповісти
... через небезпечну для орків близкість концертного майданчика кабZZдона
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08.03.2023 13:36 Відповісти
До Новосибірську краще…
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08.03.2023 16:18 Відповісти
 
 