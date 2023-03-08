Россияне во время захвата Херсона похитили и уничтожили сухогрузы и баржи

В Херсоне во время захвата города российские военные похитили сухогрузы, баржи, буксир - сумму ущерба владелец оценил более 300 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Приблизительно в апреле прошлого года в Херсоне на причале Карантинного острова российские военные взорвали и полностью уничтожили два сухогруза", - говорится в сообщении.

Также оккупанты похитили две грузовые баржи, буксир-толкатель и один сухогруз, которые затем использовали для переправки войск, военной техники и награбленного у мирных жителей имущества. Сумму ущерба владелец оценил более 300 миллионов гривен.

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Как сообщалось, ВСУ в ноябре 2022 года освободили правобережную часть Херсонской области, в том числе город Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно оккупирована российскими войсками, которые похищают местных жителей, мародерствуют и грабят.