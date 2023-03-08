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Россияне во время захвата Херсона похитили и уничтожили сухогрузы и баржи

баржа

В Херсоне во время захвата города российские военные похитили сухогрузы, баржи, буксир - сумму ущерба владелец оценил более 300 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Приблизительно в апреле прошлого года в Херсоне на причале Карантинного острова российские военные взорвали и полностью уничтожили два сухогруза", - говорится в сообщении.

Также оккупанты похитили две грузовые баржи, буксир-толкатель и один сухогруз, которые затем использовали для переправки войск, военной техники и награбленного у мирных жителей имущества. Сумму ущерба владелец оценил более 300 миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На север оккупированного Крыма россияне грузовиками свозят военных, - представительство президента в АРК

Как сообщалось, ВСУ в ноябре 2022 года освободили правобережную часть Херсонской области, в том числе город Херсон. Часть области, расположенная на левом берегу Днепра, временно оккупирована российскими войсками, которые похищают местных жителей, мародерствуют и грабят.

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Та вони там виносили все, що тільки можна.
Зараз до нас в Миколаїв дуже багато херсонців приїзжає, то розказують, як там виносилось все, що тільки можна.
І навіть єнот був вкрадений не один, а 7 єнотів
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08.03.2023 11:36 Ответить
Кажете, що то про українців був дебільний анекдот "Що не з'їм, то понадкусую"?

А з`ясувалося, що це в росіян життєве кредо "Що не можна ********, то треба поламати".
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08.03.2023 11:43 Ответить
Это с зелуп надо спрашивать -они туда запустили свинособак. А ту *****,что отдала приказ разминировать Чонгар - посадить на кол,любой дыркой. Мразота квартальная.
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08.03.2023 11:51 Ответить
Якщо журналістам стало відомо у деталях, що «95 кагал» дав команду розмінувати мінні поля для танків окупантів на Чонгарі та мости, що ведуть до Херсонщині, то чому Генпрокурор Іріна Венедиктова не порушила кримінальну справу за зраду України?

Генпрокуратура України зобов'язана розслідувати усі злочини чиновників Офісу шостого президента. «Вагнергейт», Чонгар, розмінування узбережжя Азовського моря, провалену підготовку до війни, крадіжки на військових складах, а також хто організовував пожежі перед війною на артилерійськіх складах у Новобогданівці, Сватовому, Балаклії, Калинівці та Ічні.

За непокору командиру Закон №8271, підписаний громадянином, якій чотири рази ухилялся від призиву до армії та рвав повістки, передбачає покарання для військовослужбовця від 3 до 10 років концтаборів. А за здачу ворогові 25% територій України покарання в українському законодавстві не прописано.
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08.03.2023 12:03 Ответить
Только это всё происходило октябрь/ноябрь.
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08.03.2023 12:15 Ответить
А чому власник нс початку війни не відвів баржі в тил, а чекав приходу москалів. Напевно сподівався співпрацювати з ними. Але не склалось
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08.03.2023 12:47 Ответить
ой, а хто ж пустив касапів в Херсон?
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08.03.2023 13:33 Ответить
 
 