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Росіяни під час захоплення Херсону викрали й знищили суховантажі та баржі

баржа

У Херсоні під час захоплення міста російські військові викрали суховантажі, баржі, буксир - суму збитків власник оцінив у понад 300 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Приблизно у квітні минулого року в Херсоні на причалі Карантинного острову російські військові підірвали та повністю знищили два суховантажі", - ідеться у повідомленні.

Також окупанти викрали дві вантажні баржі, буксир-штовхач та один суховантаж, які потім використовували для переправлення військ, військової техніки та награбованого у мирних жителів майна. Суму збитків власник оцінив у понад 300 мільйонів гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів з важкої артилерії та "Градів", одна особа зазнала поранень, - ОВА

Як повідомлялося, ЗСУ в листопаді 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема і місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами, які викрадають місцевих жителів, займаються мародерством, грабують підприємства.

Автор: 

окупація (6748) викрадення (822) суховантаж (37) Херсон (3436) Херсонська область (5876)


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Та вони там виносили все, що тільки можна.
Зараз до нас в Миколаїв дуже багато херсонців приїзжає, то розказують, як там виносилось все, що тільки можна.
І навіть єнот був вкрадений не один, а 7 єнотів
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08.03.2023 11:36 Відповісти
Кажете, що то про українців був дебільний анекдот "Що не з'їм, то понадкусую"?

А з`ясувалося, що це в росіян життєве кредо "Що не можна ********, то треба поламати".
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08.03.2023 11:43 Відповісти
Это с зелуп надо спрашивать -они туда запустили свинособак. А ту *****,что отдала приказ разминировать Чонгар - посадить на кол,любой дыркой. Мразота квартальная.
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08.03.2023 11:51 Відповісти
Якщо журналістам стало відомо у деталях, що «95 кагал» дав команду розмінувати мінні поля для танків окупантів на Чонгарі та мости, що ведуть до Херсонщині, то чому Генпрокурор Іріна Венедиктова не порушила кримінальну справу за зраду України?

Генпрокуратура України зобов'язана розслідувати усі злочини чиновників Офісу шостого президента. «Вагнергейт», Чонгар, розмінування узбережжя Азовського моря, провалену підготовку до війни, крадіжки на військових складах, а також хто організовував пожежі перед війною на артилерійськіх складах у Новобогданівці, Сватовому, Балаклії, Калинівці та Ічні.

За непокору командиру Закон №8271, підписаний громадянином, якій чотири рази ухилялся від призиву до армії та рвав повістки, передбачає покарання для військовослужбовця від 3 до 10 років концтаборів. А за здачу ворогові 25% територій України покарання в українському законодавстві не прописано.
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08.03.2023 12:03 Відповісти
Только это всё происходило октябрь/ноябрь.
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08.03.2023 12:15 Відповісти
А чому власник нс початку війни не відвів баржі в тил, а чекав приходу москалів. Напевно сподівався співпрацювати з ними. Але не склалось
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08.03.2023 12:47 Відповісти
ой, а хто ж пустив касапів в Херсон?
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08.03.2023 13:33 Відповісти
 
 