Росіяни під час захоплення Херсону викрали й знищили суховантажі та баржі

У Херсоні під час захоплення міста російські військові викрали суховантажі, баржі, буксир - суму збитків власник оцінив у понад 300 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Приблизно у квітні минулого року в Херсоні на причалі Карантинного острову російські військові підірвали та повністю знищили два суховантажі", - ідеться у повідомленні.

Також окупанти викрали дві вантажні баржі, буксир-штовхач та один суховантаж, які потім використовували для переправлення військ, військової техніки та награбованого у мирних жителів майна. Суму збитків власник оцінив у понад 300 мільйонів гривень.

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Як повідомлялося, ЗСУ в листопаді 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема і місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами, які викрадають місцевих жителів, займаються мародерством, грабують підприємства.