Росіяни під час захоплення Херсону викрали й знищили суховантажі та баржі
У Херсоні під час захоплення міста російські військові викрали суховантажі, баржі, буксир - суму збитків власник оцінив у понад 300 мільйонів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Херсонської області.
"Приблизно у квітні минулого року в Херсоні на причалі Карантинного острову російські військові підірвали та повністю знищили два суховантажі", - ідеться у повідомленні.
Також окупанти викрали дві вантажні баржі, буксир-штовхач та один суховантаж, які потім використовували для переправлення військ, військової техніки та награбованого у мирних жителів майна. Суму збитків власник оцінив у понад 300 мільйонів гривень.
Як повідомлялося, ЗСУ в листопаді 2022 року визволили правобережну частину Херсонської області, зокрема і місто Херсон. Частина області, розташована на лівому березі Дніпра, тимчасово захоплена російськими військами, які викрадають місцевих жителів, займаються мародерством, грабують підприємства.
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Зараз до нас в Миколаїв дуже багато херсонців приїзжає, то розказують, як там виносилось все, що тільки можна.
І навіть єнот був вкрадений не один, а 7 єнотів
А з`ясувалося, що це в росіян життєве кредо "Що не можна ********, то треба поламати".
Генпрокуратура України зобов'язана розслідувати усі злочини чиновників Офісу шостого президента. «Вагнергейт», Чонгар, розмінування узбережжя Азовського моря, провалену підготовку до війни, крадіжки на військових складах, а також хто організовував пожежі перед війною на артилерійськіх складах у Новобогданівці, Сватовому, Балаклії, Калинівці та Ічні.
За непокору командиру Закон №8271, підписаний громадянином, якій чотири рази ухилялся від призиву до армії та рвав повістки, передбачає покарання для військовослужбовця від 3 до 10 років концтаборів. А за здачу ворогові 25% територій України покарання в українському законодавстві не прописано.