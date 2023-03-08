Надеемся получить от партнеров средства ПВО и миллион артиллерийских снарядов, - Резников

Украина надеется быстро получить от европейских партнеров средства противовоздушной обороны и дополнительные боеприпасы, в том числе миллион снарядов калибра 155 мм.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии. - Ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", - отметил Резников.

Глава Минобороны также подчеркнул важность продолжения поставок в Украину бронированных боевых машин пехоты, танков Leopard и других от "танковой коалиции", которые позволят Украине создать "стальной кулак" и быть готовой к контрнаступлению.

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