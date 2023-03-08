Надеемся получить от партнеров средства ПВО и миллион артиллерийских снарядов, - Резников
Украина надеется быстро получить от европейских партнеров средства противовоздушной обороны и дополнительные боеприпасы, в том числе миллион снарядов калибра 155 мм.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии. - Ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", - отметил Резников.
Глава Минобороны также подчеркнул важность продолжения поставок в Украину бронированных боевых машин пехоты, танков Leopard и других от "танковой коалиции", которые позволят Украине создать "стальной кулак" и быть готовой к контрнаступлению.
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Киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.
И ни чего, как с гуся вода. Наверное это потому что гусь зелёного окраса.
https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/minoboronyi-pereplatilo-za-armejskie-flyagi-ogromnyie-dengi-nazvan-poluchatel-vyigodyi-glavkom.htm
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-minus-700-tis-z-derzhbyudzhetu-mo-znovu-pereplatilo-tsogo-razu-za-armijski-flyagi-03-03-2023.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-03-03/5781508-udesyatero-dorozhche-minoboroni-znovu-zvinuvatili-u-zakupivlyakh-za-kosmichnimi-tsinami
https://glavred.info/ukraine/minoborony-moglo-kupit-zolotye-flyagi-dlya-armii-pereplativ-za-nih-v-10-raz-smi-10453517.html
https://vesti.ua/strana/minoborony-bez-tendera-kupilo-kitajskie-flyagi-dlya-vsu-po-zavyshennoj-tsene
Ну, хватит, дальше уж вы сами. Справитесь?
Але їх тупо нема стільки скільки потрібно. Тому і просимо. Це зрозуміло?
Киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.
А матраси з грошима, то побічний продукт)
А чому не мільярд? зеленський це число любить.