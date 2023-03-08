Сподіваємось отримати від партнерів засоби ППО та мільйон артилерійських снарядів, - Резніков
Україна сподівається швидко отримати від європейських партнерів засоби протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси, зокрема мільйон снарядів калібру 155-мм.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії. - Ред.) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", - зазначив Резніков.
Очільник Міноборони також наголосив на важливості продовження поставок в Україну броньованих бойових машин піхоти, танків Leopard та інших від "танкової коаліції", які дадуть змогу Україні створити "сталевий кулак" та бути готовою для контрнаступу.
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Киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.
И ни чего, как с гуся вода. Наверное это потому что гусь зелёного окраса.
https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/minoboronyi-pereplatilo-za-armejskie-flyagi-ogromnyie-dengi-nazvan-poluchatel-vyigodyi-glavkom.htm
https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-minus-700-tis-z-derzhbyudzhetu-mo-znovu-pereplatilo-tsogo-razu-za-armijski-flyagi-03-03-2023.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-03-03/5781508-udesyatero-dorozhche-minoboroni-znovu-zvinuvatili-u-zakupivlyakh-za-kosmichnimi-tsinami
https://glavred.info/ukraine/minoborony-moglo-kupit-zolotye-flyagi-dlya-armii-pereplativ-za-nih-v-10-raz-smi-10453517.html
https://vesti.ua/strana/minoborony-bez-tendera-kupilo-kitajskie-flyagi-dlya-vsu-po-zavyshennoj-tsene
Ну, хватит, дальше уж вы сами. Справитесь?
Але їх тупо нема стільки скільки потрібно. Тому і просимо. Це зрозуміло?
Киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.
А матраси з грошима, то побічний продукт)
А чому не мільярд? зеленський це число любить.