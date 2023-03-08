Сподіваємось отримати від партнерів засоби ППО та мільйон артилерійських снарядів, - Резніков

Україна сподівається швидко отримати від європейських партнерів засоби протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси, зокрема мільйон снарядів калібру 155-мм.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії. - Ред.) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", - зазначив Резніков.

Очільник Міноборони також наголосив на важливості продовження поставок в Україну броньованих бойових машин піхоти, танків Leopard та інших від "танкової коаліції", які дадуть змогу Україні створити "сталевий кулак" та бути готовою для контрнаступу.

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