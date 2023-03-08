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Сподіваємось отримати від партнерів засоби ППО та мільйон артилерійських снарядів, - Резніков

резніков

Україна сподівається швидко отримати від європейських партнерів засоби протиповітряної оборони та додаткові боєприпаси, зокрема мільйон снарядів калібру 155-мм.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії. - Ред.) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", - зазначив Резніков.

Очільник Міноборони також наголосив на важливості продовження поставок в Україну броньованих бойових машин піхоти, танків Leopard та інших від "танкової коаліції", які дадуть змогу Україні створити "сталевий кулак" та бути готовою для контрнаступу.

Читайте: Країни ЄС домовляться про спільну закупівлю боєприпасів для України, деякі питання залишаються предметом дебатів, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 

боєприпаси (2295) ППО (3274) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+18
а по яйцях отримати не хочешь? по 17 грн
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08.03.2023 11:36 Відповісти
+18
Все впирається у яйця. Якщо яйця по 17, то на снаряди вже не вистачить.
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08.03.2023 11:44 Відповісти
+14
Там уже новая фуйня.
Киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.
И ни чего, как с гуся вода. Наверное это потому что гусь зелёного окраса.
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08.03.2023 11:40 Відповісти
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а по яйцях отримати не хочешь? по 17 грн
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08.03.2023 11:36 Відповісти
Там уже новая фуйня.
Киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.
И ни чего, как с гуся вода. Наверное это потому что гусь зелёного окраса.
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08.03.2023 11:40 Відповісти
Можливо то фляга-трансформер, або фляга-матрьошка, де в одній флязі єдекілька інших? 🤔 Блін! Про що це я? Все виправдання інтуїтивно шукаю, хоча добре розумію, що то самі злодії.
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08.03.2023 11:43 Відповісти
Ага, судя по цене 7,9 они ещё сами на мини гусеницах за солдатом двигаются.
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08.03.2023 11:45 Відповісти
Це фляга трансформер-безпілотник.
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08.03.2023 11:47 Відповісти
А если фляга наполнена яйцами по 17 грн ? Тогда цена объяснима !
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08.03.2023 11:46 Відповісти
Это если только желтками наполняли. И яйца должны быть только от чёрного петуха.
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08.03.2023 12:34 Відповісти
Херню не неси... 30 грн. фляга, ты где такие цены видел !?
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08.03.2023 12:29 Відповісти
В закупках МО у компании "Пролог Сервис". Ведь ясно же написано. Или вы узнали все буквы а прочесть не смогли?
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08.03.2023 12:33 Відповісти
Уважаемый, не включайте " дурака".. У Вас спрашивают, откуда такая цена (0.59$ ) ? Закупочная " Пролог-сервис" ?
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08.03.2023 12:45 Відповісти
Гугл в помощь. Впрочем так, на вскидку, и только для вас:

https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html

https://news.obozrevatel.com/economics/economy/minoboronyi-pereplatilo-za-armejskie-flyagi-ogromnyie-dengi-nazvan-poluchatel-vyigodyi-glavkom.htm

https://www.stopcor.org/section-suspilstvo/news-minus-700-tis-z-derzhbyudzhetu-mo-znovu-pereplatilo-tsogo-razu-za-armijski-flyagi-03-03-2023.html

https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-03-03/5781508-udesyatero-dorozhche-minoboroni-znovu-zvinuvatili-u-zakupivlyakh-za-kosmichnimi-tsinami

https://glavred.info/ukraine/minoborony-moglo-kupit-zolotye-flyagi-dlya-armii-pereplativ-za-nih-v-10-raz-smi-10453517.html

https://vesti.ua/strana/minoborony-bez-tendera-kupilo-kitajskie-flyagi-dlya-vsu-po-zavyshennoj-tsene

Ну, хватит, дальше уж вы сами. Справитесь?
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08.03.2023 13:49 Відповісти
Дякую за інформацію.
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08.03.2023 14:28 Відповісти
Та нема за шо. Їжте від пуза.
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08.03.2023 14:43 Відповісти
Це добре - бо все впирається в снаряди .
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08.03.2023 11:37 Відповісти
Все впирається у яйця. Якщо яйця по 17, то на снаряди вже не вистачить.
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08.03.2023 11:44 Відповісти
Якби ми іх купляли -- тоді да .
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08.03.2023 11:53 Відповісти
ми не купляємо снаряди. Нам дають їх по мтд.
Але їх тупо нема стільки скільки потрібно. Тому і просимо. Це зрозуміло?
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08.03.2023 12:00 Відповісти
Зате ми квпуємо яйця по 17 гривень і нам тупо не вистачає грошей побудувати власний зброцрий завод. Тобто ви впевнені, що якщо сеюнаряди дарують союзники, то платити за яйця 17 гривень, з яких 11 гривень - прямий відкат - то нормально для воюючої країни? Тоді так прямо і пишіть, а не " а ми не купляємо", "а снарядів ніде нема"...
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08.03.2023 12:39 Відповісти
Если эти бобры начнут производить снаряды в Украине то их можно будет продавать на аукционах вместе с золотыми слитками как предметы роскоши...
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08.03.2023 16:10 Відповісти
В поца все впирається. Не пішов би він на хєр.
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08.03.2023 23:09 Відповісти
Шо там з яйцями?
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08.03.2023 11:38 Відповісти
Шо те яйца, забудьте. Нынче у них новый гешефт.
Киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, тогда как реальная их цена составляет всего 0,59 доллара/штука.
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08.03.2023 11:41 Відповісти
Мається і таке.
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08.03.2023 11:45 Відповісти
А ще вона пластикова. І вода швидко протухає.
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08.03.2023 13:53 Відповісти
Клоун теж отримав своюдолю.
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08.03.2023 13:56 Відповісти
Как я буду смеяться, если окажется что Бубочки оставили в сиротской доле, как говорится - кинули!
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08.03.2023 16:13 Відповісти
Рєзніков адвокат, тому він добре знає що в Україні можна красти по чорному, і нічого не буде, а простий люд побузить і все. Бо скільки високопосадовців крадіїв посадили? Вони всі живуть десь за кордоном з краденими грошима.
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08.03.2023 11:52 Відповісти
Мільйон це скільки в яйцях?
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08.03.2023 11:38 Відповісти
Дайте яйценосцю мільйон яєць!
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08.03.2023 11:39 Відповісти
А яйця індичі за 17 баксів Рєзніков не сподівається отримати?
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08.03.2023 11:40 Відповісти
И этот тупой ПОЦ считает себя министром обороны !!!
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08.03.2023 11:44 Відповісти
Замість цін на яйця та картоплю Рєзніков постійно пхне носа у справи Залужного.
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08.03.2023 11:44 Відповісти
"Резніков вважає, що справжня мета корупційних скандалів - посадити Україну за стіл переговорів"

А матраси з грошима, то побічний продукт)
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08.03.2023 11:51 Відповісти
Він не вважає, він знає 😡
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08.03.2023 12:09 Відповісти
Своїм порожнім звіздобольством відволікає від своїх корупційних діянь?
А чому не мільярд? зеленський це число любить.
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08.03.2023 12:10 Відповісти
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08.03.2023 12:42 Відповісти
Надеемся получить от партнеров средства ПВО и миллион артиллерийских снарядов... и купить на них триста тысяч ... остальное бабло переправить в арсеналы офшора- Резников
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08.03.2023 12:56 Відповісти
 
 