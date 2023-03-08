Россияне пытаются снова захватить деоккупированные села Луганщины, - Гайдай
Российские военные пытаются захватить Стельмаховку Луганской области. Это село было освобождено от российских оккупантов в ноябре 2022 года.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевые действия уже идут возле деоккупированного населенного пункта Стельмаховка. Она находится под нашим контролем, но в этом направлении оккупанты постоянно штурмуют. Так же бои идут в направлении Макеевка-Невское и Куземовка-Новоселевское. Там постоянно идут боевые действия. Этих населенных пунктов фактически нет , потому что россияне их разнесли своими постоянными обстрелами", – рассказал Гайдай.
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Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий08.03.2023 12:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Randall Flag #387882
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