Россияне пытаются снова захватить деоккупированные села Луганщины, - Гайдай

Российские военные пытаются захватить Стельмаховку Луганской области. Это село было освобождено от российских оккупантов в ноябре 2022 года.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевые действия уже идут возле деоккупированного населенного пункта Стельмаховка. Она находится под нашим контролем, но в этом направлении оккупанты постоянно штурмуют. Так же бои идут в направлении Макеевка-Невское и Куземовка-Новоселевское. Там постоянно идут боевые действия. Этих населенных пунктов фактически нет , потому что россияне их разнесли своими постоянными обстрелами", – рассказал Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не оставляют попыток захватить Белогоровку и продвинуться дальше на Луганщине, - Гайдай