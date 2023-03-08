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Россияне пытаются снова захватить деоккупированные села Луганщины, - Гайдай

гайдай

Российские военные пытаются захватить Стельмаховку Луганской области. Это село было освобождено от российских оккупантов в ноябре 2022 года.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевые действия уже идут возле деоккупированного населенного пункта Стельмаховка. Она находится под нашим контролем, но в этом направлении оккупанты постоянно штурмуют. Так же бои идут в направлении Макеевка-Невское и Куземовка-Новоселевское. Там постоянно идут боевые действия. Этих населенных пунктов фактически нет , потому что россияне их разнесли своими постоянными обстрелами", – рассказал Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне не оставляют попыток захватить Белогоровку и продвинуться дальше на Луганщине, - Гайдай

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08.03.2023 12:18 Ответить
А як там Кремінна?
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08.03.2023 12:53 Ответить
Аби шо ляпнуть....
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08.03.2023 13:00 Ответить
Це той клоун-піарщик, який у вересні дезінформував суспільство своїми "ох і роботи буде по визволенню Лисичанська" (в той час, коли ми тільки харківщину визволяли).
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08.03.2023 15:52 Ответить
 
 