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Новини Агресія Росії проти України
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Російські загарбники намагаються знову захопити деокуповані села Луганщини, - Гайдай

гайдай

Російські військові намагаються захопити Стельмахівку Луганської області. Це село було визволено від російських окупантів у листопаді 2022 року.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойові дії вже йдуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка. Вона перебуває під нашим контролем, але в цьому напрямку окупанти постійно штурмують. Так само бої йдуть в напрямку Макіївка-Невське і Куземівка-Новоселівське. Там постійно йдуть бойові дії. Цих населених пунктів фактично немає, бо росіяни їх рознесли своїми постійними обстрілами", - розповів Гайдай.

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Автор: 

визволення (566) деокупація (950) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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08.03.2023 12:18 Відповісти
А як там Кремінна?
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08.03.2023 12:53 Відповісти
Аби шо ляпнуть....
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08.03.2023 13:00 Відповісти
Це той клоун-піарщик, який у вересні дезінформував суспільство своїми "ох і роботи буде по визволенню Лисичанська" (в той час, коли ми тільки харківщину визволяли).
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08.03.2023 15:52 Відповісти
 
 