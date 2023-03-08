Російські загарбники намагаються знову захопити деокуповані села Луганщини, - Гайдай
Російські військові намагаються захопити Стельмахівку Луганської області. Це село було визволено від російських окупантів у листопаді 2022 року.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойові дії вже йдуть біля деокупованого населеного пункту Стельмахівка. Вона перебуває під нашим контролем, але в цьому напрямку окупанти постійно штурмують. Так само бої йдуть в напрямку Макіївка-Невське і Куземівка-Новоселівське. Там постійно йдуть бойові дії. Цих населених пунктів фактично немає, бо росіяни їх рознесли своїми постійними обстрілами", - розповів Гайдай.
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