Армия РФ уменьшает артиллерийскую поддержку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, - CNN

Наемники частной военной компании "Вагнер" преобладают на российской стороне в районе Бахмута, но поддерживает их регулярная армия РФ.

По информации западных чиновников, похоже, что эта поддержка уменьшается, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Уровень смертности среди наемников ЧВК "Вагнер" значительно выше, чем в ВС РФ. Эмоциональные реакции Пригожина демонстрируют: он видит, что заканчивается не только человеческий ресурс, но и поддержка российской артиллерии.

Официальные лица также заявили, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины. Высокое политическое значение города, ведь туда в декабре 2022 ездил президент Украины Владимир Зеленский.

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Западные чиновники заявили, что Украина до сих пор может перебрасывать войска в Бахмут и выводить их из него. ВСУ могут удерживать город или отойти на рубежи обороны.

"Раньше они показали, что они очень искусны в отходе, когда им это нужно или когда они чувствуют, что это нужно", - добавили чиновники.