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Новости Война
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Армия РФ уменьшает артиллерийскую поддержку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, - CNN

вагнер,пвк

Наемники частной военной компании "Вагнер" преобладают на российской стороне в районе Бахмута, но поддерживает их регулярная армия РФ.

По информации западных чиновников, похоже, что эта поддержка уменьшается, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Уровень смертности среди наемников ЧВК "Вагнер" значительно выше, чем в ВС РФ. Эмоциональные реакции Пригожина демонстрируют: он видит, что заканчивается не только человеческий ресурс, но и поддержка российской артиллерии.

Официальные лица также заявили, что Бахмут "не имеет никакого оперативно-стратегического значения" ни для России, ни для Украины. Высокое политическое значение города, ведь туда в декабре 2022 ездил президент Украины Владимир Зеленский.

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Западные чиновники заявили, что Украина до сих пор может перебрасывать войска в Бахмут и выводить их из него. ВСУ могут удерживать город или отойти на рубежи обороны.

"Раньше они показали, что они очень искусны в отходе, когда им это нужно или когда они чувствуют, что это нужно", - добавили чиновники.

Автор: 

армия РФ (19691) CNN (117) Бахмут (1604) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+7
Давайте слухати наших військових, які в Бахмуті, а не CNN.
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08.03.2023 20:19 Ответить
+6
Пехота ЗК так и задумана - брать, закидывать позиции ЗСУ своим мясом. Тактика Первой мировой. А арта их только расслабляет и отвлекает.
Пригожин сознательно набрал под эту тактику отбросы, а жалуется на нехватку БК для пиара, чтобы оправдать гигантские потери. Мол это не он виноват...
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08.03.2023 20:12 Ответить
+4
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08.03.2023 20:21 Ответить
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Пехота ЗК так и задумана - брать, закидывать позиции ЗСУ своим мясом. Тактика Первой мировой. А арта их только расслабляет и отвлекает.
Пригожин сознательно набрал под эту тактику отбросы, а жалуется на нехватку БК для пиара, чтобы оправдать гигантские потери. Мол это не он виноват...
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08.03.2023 20:12 Ответить
Поки писав комент нижче - вже свідок снарядів пригожина тут як тут. Навіть після цього безапеляційного спростування тролі лізуть із штанів, щоб переконати нас, що є в пригожина снаряди, бо ми повинні боятися їх артилерії і здавати Бахмут. Відос пригожина - це величезний прокол рашистів і вони завалять нас тролячими вбросами, щоб випривити фатальну помилку пригожина, яка попередила нас, що в рашистів справді закінчуються снаряди і авторитетні західні джерела кажуть, що залишилось не більше третини. І ніякі іранські снаряди їм не допомогли - гори трепів пригожина були вже після їх поставок з листопада і нічого вони не змінили. І тому він і вимушений закидати трупами, а гори трупів саме тому, що йдуть на забій без підтримки артилерії і тролі лізуть із штанів, щоб все перерутити навпаки
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08.03.2023 20:21 Ответить
У пригожина нет снарядов и я написал почему. У него особый род войск - мясной. При этом рашисты в других местах интенсивность обстрелов не снижают. У Ирана, КНДР, у арабов огромные арсеналы... Не говоря уже про Китай.
На это можно противопоставить только выполнение закона о ЛендЛизе, но тут полный саботаж и профанация помощи. Профанация в ожидании пока Украина встанет и согласится на условия Московии.. Только с этой целью Байден изображает Штаты бедными...
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08.03.2023 20:30 Ответить
Ну звісно, ми будем вірити тобі, а не західній розвідці. СNN, Пентагон, настільки тупі, сліпі, не мають супутників, розвідників у стані ворога, що не замічають величезні склади ***********, а лише третину від них, про які вони говорять у звітах. І російські командири настільки тупі, що не розуміють ази військової справи, що люба атака - м'ясна чи овочева буде набагато більше ефективнішою за підтримки артилерії
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08.03.2023 21:03 Ответить
Мільйон раз казав, що в пригожина справді закінчуються снаряди, тикав всіх носом у ролик пригожина з горами трупів, де він русским языком казав, що в нього не вистачає снарядів і мене весь час прям атакувала чисельна секта тролів, свідків снарядів пригожина і ось нарешті вбивче спростування для них від CNN - як клянчив тоді він снаряди під горами трупів, так клянчить і понині і ху#йло
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08.03.2023 20:14 Ответить
Можливо CNN теж подивились відосіки Пригожина.
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08.03.2023 21:06 Ответить
Мільйон тролів зараз налетить, стане іронізувати, висувати найбезгулздіші теорії, виявляти підступні задуми пригожина, щоб начеб-то він так хотів ввести нас в оману. А все геніально просто - просто під0р повів себе під0р і тут його слова чистішої води правда
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08.03.2023 21:11 Ответить
Скоро повар теж почне підпухати як Кадиров
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08.03.2023 20:15 Ответить
Давайте слухати наших військових, які в Бахмуті, а не CNN.
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08.03.2023 20:19 Ответить
Давайте слухати тролів, які тут начнуть розповідати зараз, як в них служить знайомий/брату/сослуживець у Бахмуті і схиляти нас здаватися , бо змітуть рашисти вогневим валом
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08.03.2023 20:24 Ответить
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08.03.2023 20:21 Ответить
Новые военно-торговые связи Кремля позволяют ему продолжать войну с УкраинойВласти России сумели наладить новые каналы для закупок вооружений и экспорта сырья, в основном - с Китаем и другими азиатскими государствами.

Надежда на победу в войне с Россией, которую твердо сохраняют украинские граждане и лидеры страны, все это время подкреплялась еще и расчетом на то, что на длительные военные действия в Украине у Кремля просто не хватит ресурсов. Особенно в свете все новых санкций, которые Запад вводил против Москвы.

Однако, как выясняется, по мере того как военные действия в Украине продолжаются, целый ряд государств мира - в первую очередь, азиатских - начал оказывать в этом конфликте помощь стране-агрессору - Российской Федерации. Причем, помощь эта оказывается как в военной, так и в экономической сфере, обеспечивая Кремлю приток необходимых средств.

Так, в ноябре прошлого года Иран тайно поставил Российской Федерации как минимум 18 дронов-беспилотников для ударов по Украине. Об этом сообщило британское издание Guardian со ссылкой на иранские источники. По их утверждению, большая часть беспилотников была тайно погружена на российский корабль в Каспийском море, остальные - отправлены государственной иранской авиакомпанией.

Иран также направил в Москву 54 технических специалиста для помощи в эксплуатации дронов. "Гардиан" отмечает, что отправку осуществили сразу после того, как в ноябре Тегеран и Москва обменялись визитами делегаций обеих стран.

https://an.yandex.ru/count/WZCejI_zO7a1JH40r1uKEe80-hyScWK0UG8nAD48P000000ugi0VXid4oFNtyUB10O01mUVkuGE80Ptvz-kU0P01fjtmtkA0W802c06ctV3UOhW1hCogWoR00GBO0TZ9kAi1u06OtRQh0HUO0lgbZHAW0e37lH7m0k6FYPi42Cy5-0Ido2k81OB_AP05fyWhe0M5u0se1ONW3R05XU0Dk0M5u0t01SEVJSW5vB0Oq0MqeGMW1eO2g0Q60hW6wWB91ghesNjJveWC-iBiH_8v0m-u1u05q0S2u0Ua3yA0W0RW2C3ZtWZe2GU02W682oxe39C2c0sRiJ7W3OA0W860W82819WEgj7dthVAkSGCa13ZhDIZWu_ZZA41mR0Gc17NfIoXkQWJqgUVaRAud90LW1I0W8241D0KZDxxVk0K0UWKZ0AO5f3kXg06e1QGdQ6W1iaMy3_G5lZXthu1c1UhlkClg1S9k1S1m1UrrW6W6OO2i1cu6V___m616l__enpviq6pi1hGYw-5oVwpy3-270qqK3awUKXqStXFMcStg1u1i1y1o1_ifDnLgI1CkxUWBhVWFxWWrwKia2BNfIoG8jYbB90YmgWia2A3vIoG8eJbB90YYUKirIB__t__WIE98zu_a2EK-UJtjwQ9cDy1c2Ecvko9-SUObiS1401g80zKIOQSDp8QDgQGLnL3Imt7iZKNGQCdEsCXPCbx9zhEPymgidPuvDGf33SWSOVNFF74g6rY3000~1?stat-id=23&test-tag=36833639586321&banner-sizes=eyI3MjA1NzYwNzI5MDc1NDg5OSI6IjMzNngyODAifQ%3D%3D&format-type=118&actual-format=13&pcodever=733251&banner-test-tags=eyI3MjA1NzYwNzI5MDc1NDg5OSI6IjQyOTUwMjQ2ODkifQ%3D%3D&width=480&height=280&subDesignId=395

В конце февраля уже нынешнего, 2023-го, разведслужба Министерства обороны США представила свидетельства - фотографии и сделанный по ним технический отчет - которые доказывают присутствие в Украине иранских боевых беспилотников "Шахед" и "Мохаджер". Официальный Тегеран оправдывается тем, что партия дронов якобы была поставлена России еще до начала военных действий в Украине.

Еще один военный поставщик России - Северная Корея. Агентство "Рейтер", со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, сообщило, что в течение года КНДР поставила российской частной военной компании "Вагнер" противотанковые ракеты и системы ПРО. Кирби при этом отметил, что количество оружия, которое ЧВК получает от Пхеньяна, не изменит динамику войны. Создатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал информацию об этих поставках "слухами и спекуляцией". Ранее в Белом доме заявляли, что северокорейцы тайно поставляют России артиллерийские снаряды. Официальный Пхеньян это тоже отрицает.

Иностранной военной помощью Кремлю дело не ограничивается. По оценкам западных аналитиков, объем внешней торговли России, который сократился было вследствие западных санкций, к концу прошлого года уже почти вернулся к довоенному уровню. Только теперь торговлю с РФ активно развивают азиатские государства.

По данным "Нью-Йорк Таймс", Иран, Турция, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения и Китай начали снабжать Россию товарами, приток которых с Запада прекратился, от компьютерных чипов и смартфонов до бытовой техники. На это указывает и увеличение объема российских морских перевозок в последние месяцы. МВФ прогнозирует рост экономики РФ на 0,3% в 2023 году.

"Стратегия Запада состоит в том, чтобы взаимодействовать с правительствами этих государств на дипломатическом уровне, публично освещать их действия, а также добиваться другими способами - например, предупреждением о возможных санкциях, как в случае в Китаем - чтобы эта помощь [России] была сведена на нет. Хотя все эти меры так или иначе помогают в достижении цели, ключевым вопросом здесь остается то, окажут ли они воздействие на Китай, чья помощь России может оказаться больше, чем помощь всех остальных государств, вместе взятых", - сказал в интервью Русской службе "Голоса Америки" старший политолог Гудзоновского института Ричард Вайц.

Многие государства пока не могут себе позволить - или не хотят - отказаться от импорта российских энергоносителей. В отдельные месяцы прошлого года Китай и Индия совокупно импортировали из России до двух с половиной миллионов баррелей нефти-сырца в день, говорится в анализе организации CEPA.

Ключевым партнером РФ в этих условиях является вторая экономика мира - Китайская Народная Республика. С начала войны в Украине Китай увеличил экспорт энергоносителей из России на 60%. Этим самым власти КНР не столько заботятся о судьбе режима Путина, сколько стремятся удовлетворить свои гигантские потребности в сырье по сниженным ценам. Еще больше Белый дом тревожит возможность оказания Пекином военной помощи Кремлю.

"Если Китай начнет предоставлять России, в ее войне с Украиной, любую военную помощь - вооружения, боеприпасы - это будет кардинальная эскалация с участием Китая, что резко увеличит шансы дальнейшей конфронтации - возможно, даже между Китаем - с одной стороны и США и их союзниками - с другой. В случае оказания России такой помощи, США скорее всего, введут санкции против причастных к этому компаний. Также, это может привести к серьезному нарушению дипломатических отношений США и КНР. Такой шаг заставил бы Соединенные Штаты значительно увеличить расходы на оборону и вызвал бы настороженность многих других стран", - рассказал "Голосу Америки" Тим Хит, эксперт аналитической компании RAND Corporation.

Пока Китай остается крупнейшим потребителем российского сырья, изолировать Россию на мировом рынке у Запада не получится, говорят эксперты. Более того, недавние распри между Вашингтоном и Пекином по поводу аэростатов-шпионов в небе над Америкой могут только усилить желание властей Поднебесной "насолить "Соединенным Штатам, обеспечивая Кремлю щадящий экономический режим. Это - новый серьезный вызов для США. Тем более что европейцы здесь могут не проявить единства с Вашингтоном: экономики многих государств Европы - взять хотя бы Германию - сильно зависят от китайского рынка сбыта.

Все эти факторы указывают на то, что у Кремля по-прежнему остаются способы обходить западные санкции и находить источники средств для продолжения войны с Украиной.
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08.03.2023 20:27 Ответить
Западные СМИ это скорее группа поддержки. Особого смысла в их аналитике искать не стоит.
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08.03.2023 20:28 Ответить
Помню СNN c восторгом и пуская слюни, делали репортаж с крейсера "Москва", когда он стоял возле Сирии. Расхваливали мощь матушки России. А после атаки Нептунами они передали, что крейсер на плаву и возвращается в родную гавань. Ежедневно читаю сайт CNN, они во многом не разбираются, да и не хотят вникать, оно им не надо. Как и остальные их СМИ. Так что американская бабушка надвое сказала.
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08.03.2023 20:33 Ответить
І правильно робить. Хай співають.
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08.03.2023 20:51 Ответить
Пригожин це 3.14дор у квадраті і не тільки тому, що він був півнем на зоні, а і тому, що нагадив своїм же, заявивши на всю Україну про найслабше місто його армії - нестачу снарядів. Звичайно, це було відомо і завдяки західній розвідці. Снарядів немає, але йому моча в голову стукнула фотографувати гори трупів і кричати голосами тисяч тролів на всю росію "дайте пригожину снаряди". І за це його зненавиділ навіть на росії і тому пригожинські снаряди - це найболючіша точка для армії пригожинських тролів, це тотальне приниження пригожина та їх всіх разом узятих і тому зверніть увагу, які тролі деруть задниці, щоб перектутити з ніг догори цю історію зі снарядами навіть на Цензорі
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08.03.2023 21:09 Ответить
 
 