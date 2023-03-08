Расстрелянный россиянами за слова "Слава Украине" Александр Мациевский говорил матери, что никогда не сдастся в плен. ФОТО

Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины впервые обнародовало официальную информацию о воине 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александре Мациевском, которого расстреляли россияне за слова "Слава Украине".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Регионального управления Сил ТрО "Північ".

В сообщении отмечается: "6 марта 2023 года в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области.

30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Где-то в 12:00 визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

Смотрите также: Оккупанты в упор расстреляли безоружного украинского воина после слов "Слава Украине". ВИДЕО 21+

Мы до конца не знаем подробности этого боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен. Свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибли или пропали без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах.

Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего уже облетел информационное пространство Украины, дипломаты обратили внимание наших партнеров. Это нарушение Женевских конвенций. А еще – это подлость и их страх. Потому что даже в таком положении наш воин не испугался их и сказал "Слава Украине". На эти кадры очень больно смотреть, но они не вызывают у украинцев страха. Нет, нация становится еще более решительной в стремлении уничтожить всех врагов и освободить нашу землю.

Через некоторое время произошел обмен и тела наших героев, погибших в том бою, были переданы украинской стороне. 14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка. Без сына осталась мать, без отца сын. Но будет память о том, как достойно, без малейшего страха украинский воин принимает свою смерть ради Родины.

Читайте также: Расстрел за фразу "Слава Украине": Маляр призывает дождаться, когда бригада официально подтвердит личность Героя

Родился Саша 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению была направлена его мать, Прасковья Михайловна. Она работала технологом на Кишиневской обувной фабрике. Там же Александр впоследствии окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин, на Родину. До февраля 2022 года Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво снова обращался в сборный пункт. 11 марта он был причислен к Нежинскому батальону территориальной обороны. Александр усердно учился военному делу, его назначили снайпером. В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он уедет в зону активных боевых действий, очень не хотел, чтобы она волновалась. Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила.

Читайте также: Россияне сознательно опубликовали видео расстрела пленного, чтобы запугать украинцев. Поиск исполнителей преступления уже ведется, - ГУР МО

29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор. После слов Саши: "Мама, я никогда не сдамся в плен!" - Прасковья Михайловна поняла, что сын на фронте. Потом были тяжелые дни, Саша не звонил, его телефон не отвечал. И только вечером 7 января пришло сообщение - "абонент снова на связи". После слов побратимов, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после… А потом снова испытание, опознание родного ребенка в Киевском морге, осмотр всех тех пулевых отверстий, которые оборвали жизнь воина.

Мать вспоминает: "С появлением в сети видео гибели мое сердце снова всколыхнулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал: "Я видел, как убили моего отца!"

Мать твердо знает своего сына, и его поступок, облетевший весь мир, его четко характеризует. Она уверена, что побратимы отомстят за него. Слава Украине!"

Читайте также: ООН изучает видео с расстрелом украинского военного и предварительно считает его настоящим, – The Guardian

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине!" Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский герой идентифицировался с 2 лицами.

В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах - солдат Александр Мациевский.





