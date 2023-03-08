Расстрелянный россиянами за слова "Слава Украине" Александр Мациевский говорил матери, что никогда не сдастся в плен. ФОТО
Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины впервые обнародовало официальную информацию о воине 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александре Мациевском, которого расстреляли россияне за слова "Слава Украине".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Регионального управления Сил ТрО "Північ".
В сообщении отмечается: "6 марта 2023 года в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области.
30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Где-то в 12:00 визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.
Мы до конца не знаем подробности этого боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен. Свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибли или пропали без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах.
Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего уже облетел информационное пространство Украины, дипломаты обратили внимание наших партнеров. Это нарушение Женевских конвенций. А еще – это подлость и их страх. Потому что даже в таком положении наш воин не испугался их и сказал "Слава Украине". На эти кадры очень больно смотреть, но они не вызывают у украинцев страха. Нет, нация становится еще более решительной в стремлении уничтожить всех врагов и освободить нашу землю.
Через некоторое время произошел обмен и тела наших героев, погибших в том бою, были переданы украинской стороне. 14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка. Без сына осталась мать, без отца сын. Но будет память о том, как достойно, без малейшего страха украинский воин принимает свою смерть ради Родины.
Родился Саша 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению была направлена его мать, Прасковья Михайловна. Она работала технологом на Кишиневской обувной фабрике. Там же Александр впоследствии окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин, на Родину. До февраля 2022 года Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво снова обращался в сборный пункт. 11 марта он был причислен к Нежинскому батальону территориальной обороны. Александр усердно учился военному делу, его назначили снайпером. В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он уедет в зону активных боевых действий, очень не хотел, чтобы она волновалась. Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила.
29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор. После слов Саши: "Мама, я никогда не сдамся в плен!" - Прасковья Михайловна поняла, что сын на фронте. Потом были тяжелые дни, Саша не звонил, его телефон не отвечал. И только вечером 7 января пришло сообщение - "абонент снова на связи". После слов побратимов, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после… А потом снова испытание, опознание родного ребенка в Киевском морге, осмотр всех тех пулевых отверстий, которые оборвали жизнь воина.
Мать вспоминает: "С появлением в сети видео гибели мое сердце снова всколыхнулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал: "Я видел, как убили моего отца!"
Мать твердо знает своего сына, и его поступок, облетевший весь мир, его четко характеризует. Она уверена, что побратимы отомстят за него. Слава Украине!"
Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине!" Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский герой идентифицировался с 2 лицами.
В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.
8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах - солдат Александр Мациевский.
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v 4asi..., samyh vbyvz´- stratyty ostatnimy...
ale do togo ih poperedyty, rokiv za 2-3, haj zyvut´ v postijnomu zahy 🤬
Герою Слава!
Злив операцію Українців проти вагнерівців самозванцю…. Жодного не покарано…. Баканова уже скільки часу ховають за масову загибель Українців…
співчуття рідним
СЛАВА ГЕРОЮ!!!
але з іншого боку - помагають нам збирати факти і докази своїх злочинів.
проте, краще б ця кацапська наволоч в пеклі б вже горіла!!!!
Неможливо уявити, що відчувають мама і син Героя….
Неможливо описати, що б я зробив із вбивцями…
Як треба боятись, щоб вбити беззбройного Воїна лише за «Слава Україні»…
Допоможи, Боже, спрямувати гнів наш проти ворогів наших, нехай він знесе іх на своєму шляху…
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Тому він і Герой.
Вічна слава!
- Та ось такі в нас Герої!
Скоро і ти будеш Срати дальші чим бачити......
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html
Вся разница лишь в том, что свиньи такую жизнь не выбирали.
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html
Просто нет слов что бы что то ими выразить...
Человек величайшей силы духа..., верности присяге, Родине и своей чести.
Смог бы Я так поступить..., увы - не знаю...
Он достоин высочайшей награды, даже если бы он ни разу не выстрелил на войне..., дуже, если ранее он мог оступаться... Своим подвигом он перечеркнул ВСЁ что было ДО этого... Теперь он часть нашей вечности...
Это не просто подвиг... Это то, что будет описывается веками, так же, как сейчас мы читаем и помним о наших легендарных предках...
ТЯЖЕЛО на душе...
Надеюсь наша церковь то же увидит в нем великомученика и официально причислить его к из лику...
Много погибло, много замучили... Но именно ЕГО , ТАКАЯ смерть была увидена всеми...
«Вітаю Вас у день Жіночий»,
Я тільки строку написав.
Но бачу я солдата очі,
Який навіки замовчав.
Стоїть в бушлаті при цигарці,
Вже смерть чекає його в дім,
До себе кличуть його старці:
«Скоріш, скоріш до нас ходім…»
Він каже: «Слава Україні!»;
І кулі вже в нього летять,
Віддав життя своїй країні,
Слова його в серцях тремтять.
Солдат - ти син свого народу!
Пошана матері й сім'ї!
Твоє ім'я та сила роду,
Нам чути всі слова твої.
Хай Перемога скоро буде,
На перекір ордам, русні,
Душу Українську розбудить,
У зрадницькій, страшній війні!
Короленко 08.03.2023
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html
Я верю, что выбл.дков убивших Александра поймают, и они не доживут до суда.
Пофиг всем,
Трезвый ты или "синий",
Сам пришел или прислан насильно -
Ты теперь вне закона.
Гори!
Леся Рой
Разводить судебную бодягу
С теми, коим на закон плевать?
Хватит разговоров про Гаагу!
Русских надо просто убивать.
Без суда и следствия. На месте.
Слишком много чести им - тюрьма.
Все они заслуживают мести
Без деленья на сорта дерьма.
Кто стрелял, насиловал и мучил,
Кто "всего лишь" славил их в тылу -
Все они ответственны за Бучи,
Все сознательно служили злу.
Злу, какого нет на свете гаже,
Однозначней, ниже и гнусней,
Злу, что подлостью затмило даже
Мерзость геноцидов прошлых дней!
От учителей до музыкантов,
От редакторов до ректоров -
Не делите их на комбатантов,
Коммерсантов и простых воров.
Адвокаты, пыл свой поумерьте,
Мертвым детям заглянув в глаза!
Русские заслуживают смерти.
Все, кто не был против - были за.
Кто не диссидент и не отказник -
Никакой пощады. Враг есть враг.
Раз в Гааге нету смертной казни,
Разберемся сами, без Гааг.
Да воздастся каждому по вере!
Запад ненавистен для русни?
Пусть же получают в полной мере
По своим же принципам они!
На голландской чуждой долготе -
Чтоб копали голыми руками
Для себя могилы в мерзлоте!
Чтобы корчились от пули в брюхо,
Чтоб ногами дрыгали в петле,
А потом - зловонного их духа
Чтобы не осталось на земле!
И пускай не ждут поблажек черти:
Тот, кто их уничтожает - благ.
Русские заслуживают смерти.
Просто смерти. Никаких Гааг.
декабрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/122670.html
Бо високі посади, передбачають і високу відповідальність командирів за Бійців!!!
Українські Захисники, це не якісь орки-вагнерівці з московії!!!
Медалями могили не затулити !!
И уж он-то точно не лох... не четырежды откосняк... не насмехальщик над нэнькой... не сдавальщик Юга и Севера...
Он стал Героем , потому что у него не было ни одного из перечисленных свойств, чтоб стать президентом.
И ещё он стал масштабом личности, на котором мелкие врунишки и деловары с больших должностей огыдно и ничтожно выглядят.
Светлая память и низкий поклон. Герои не умирают. Слава Украине!
Пофиг всем,
Трезвый ты или "синий",
Сам пришел или прислан насильно -
Ты теперь вне закона.
Гори!
Леся Рой
Разводить судебную бодягу
С теми, коим на закон плевать?
Хватит разговоров про Гаагу!
Русских надо просто убивать.
Без суда и следствия. На месте.
Слишком много чести им - тюрьма.
Все они заслуживают мести
Без деленья на сорта дерьма.
Кто стрелял, насиловал и мучил,
Кто "всего лишь" славил их в тылу -
Все они ответственны за Бучи,
Все сознательно служили злу.
Злу, какого нет на свете гаже,
Однозначней, ниже и гнусней,
Злу, что подлостью затмило даже
Мерзость геноцидов прошлых дней!
От учителей до музыкантов,
От редакторов до ректоров -
Не делите их на комбатантов,
Коммерсантов и простых воров.
Адвокаты, пыл свой поумерьте,
Мертвым детям заглянув в глаза!
Русские заслуживают смерти.
Все, кто не был против - были за.
Кто не диссидент и не отказник -
Никакой пощады. Враг есть враг.
Раз в Гааге нету смертной казни,
Разберемся сами, без Гааг.
Да воздастся каждому по вере!
Запад ненавистен для русни?
Пусть же получают в полной мере
По своим же принципам они!
Чтоб без чистых европейских камер
На голландской чуждой долготе -
Чтоб копали голыми руками
Для себя могилы в мерзлоте!
Чтобы корчились от пули в брюхо,
Чтоб ногами дрыгали в петле,
А потом - зловонного их духа
Чтобы не осталось на земле!
И пускай не ждут поблажек черти:
Тот, кто их уничтожает - благ.
Русские заслуживают смерти.
Просто смерти. Никаких Гааг.
декабрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/122670.html