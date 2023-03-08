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Новости Агрессия России против Украины Война
62 431 86

Расстрелянный россиянами за слова "Слава Украине" Александр Мациевский говорил матери, что никогда не сдастся в плен. ФОТО

Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины впервые обнародовало официальную информацию о воине 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александре Мациевском, которого расстреляли россияне за слова "Слава Украине".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Регионального управления Сил ТрО "Північ".

В сообщении отмечается: "6 марта 2023 года в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области. 

30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника. Где-то в 12:00 визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

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Мы до конца не знаем подробности этого боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен. Свидетелей, к сожалению, не осталось, все погибли или пропали без вести. Относительно видео: мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали побратима на этих кадрах.

Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего уже облетел информационное пространство Украины, дипломаты обратили внимание наших партнеров. Это нарушение Женевских конвенций. А еще – это подлость и их страх. Потому что даже в таком положении наш воин не испугался их и сказал "Слава Украине". На эти кадры очень больно смотреть, но они не вызывают у украинцев страха. Нет, нация становится еще более решительной в стремлении уничтожить всех врагов и освободить нашу землю.

Через некоторое время произошел обмен и тела наших героев, погибших в том бою, были переданы украинской стороне. 14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка. Без сына осталась мать, без отца сын. Но будет память о том, как достойно, без малейшего страха украинский воин принимает свою смерть ради Родины.

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Родился Саша 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению была направлена его мать, Прасковья Михайловна. Она работала технологом на Кишиневской обувной фабрике. Там же Александр впоследствии окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин, на Родину. До февраля 2022 года Александр работал по специальности. С первого дня полномасштабной агрессии он пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. Он помогал делать укрепления, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и настойчиво снова обращался в сборный пункт. 11 марта он был причислен к Нежинскому батальону территориальной обороны. Александр усердно учился военному делу, его назначили снайпером. В декабре, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он уедет в зону активных боевых действий, очень не хотел, чтобы она волновалась. Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила.

Читайте также: Россияне сознательно опубликовали видео расстрела пленного, чтобы запугать украинцев. Поиск исполнителей преступления уже ведется, - ГУР МО

29 декабря он позвонил маме, это был их последний разговор. После слов Саши: "Мама, я никогда не сдамся в плен!" - Прасковья Михайловна поняла, что сын на фронте. Потом были тяжелые дни, Саша не звонил, его телефон не отвечал. И только вечером 7 января пришло сообщение - "абонент снова на связи". После слов побратимов, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после… А потом снова испытание, опознание родного ребенка в Киевском морге, осмотр всех тех пулевых отверстий, которые оборвали жизнь воина.

Мать вспоминает: "С появлением в сети видео гибели мое сердце снова всколыхнулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал: "Я видел, как убили моего отца!"

Мать твердо знает своего сына, и его поступок, облетевший весь мир, его четко характеризует. Она уверена, что побратимы отомстят за него. Слава Украине!"

Читайте также: ООН изучает видео с расстрелом украинского военного и предварительно считает его настоящим, – The Guardian

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного после слов "Слава Украине!" Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский герой идентифицировался с 2 лицами.

В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах - солдат Александр Мациевский.

Расстрелянный россиянами за слова Слава Украине Александр Мациевский говорил матери, что никогда не сдастся в плен 01
Расстрелянный россиянами за слова Слава Украине Александр Мациевский говорил матери, что никогда не сдастся в плен 02
Расстрелянный россиянами за слова Слава Украине Александр Мациевский говорил матери, что никогда не сдастся в плен 03

Автор: 

плен (2633) расстрел (505) военные преступления (1452) Мациевский Александр (13)


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Топ комментарии
+160
Вот кто действительно достоин наград, а не всякая шваль, шлюхи, аферисты
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08.03.2023 20:46 Ответить
+132
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
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08.03.2023 20:45 Ответить
+130
Кацапы, горите в аду. Вас будут убивать ещё сотни лет, в т.ч. за отнятую жизнь этого Героя.
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08.03.2023 20:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
кацапські тролі і тут насмітили
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08.03.2023 21:17 Ответить
Кацапы, горите в аду. Вас будут убивать ещё сотни лет, в т.ч. за отнятую жизнь этого Героя.
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08.03.2023 20:44 Ответить
usih rody4iv kazabiv, pru4etnyh do zjogo vbyvstva bezzbrojnogo ukrainza-geroja, znajty ta likviduvaty... odyn- po odnomu, postupovo, z perervamy

v 4asi..., samyh vbyvz´- stratyty ostatnimy...

ale do togo ih poperedyty, rokiv za 2-3, haj zyvut´ v postijnomu zahy 🤬
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08.03.2023 21:04 Ответить
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08.03.2023 20:45 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
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08.03.2023 20:45 Ответить
🙏🙏🙏
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09.03.2023 09:50 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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08.03.2023 20:45 Ответить
Низький Уклин і співчуття сімьі Героя 🙏❤️💙💛‼️
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08.03.2023 21:43 Ответить
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08.03.2023 20:46 Ответить
Вот кто действительно достоин наград, а не всякая шваль, шлюхи, аферисты
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08.03.2023 20:46 Ответить
+++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.03.2023 20:51 Ответить
Тільки український МОССАД на усе життя повинен кошмарити усю оркогидоту, де б ті не були!
Герою Слава!
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08.03.2023 20:46 Ответить
все буде- із часом ...таке не проститься...гроші будуть- виконавці теж... кацваповиродки свое отримають сповна
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08.03.2023 21:34 Ответить
Все правильно, але не за цієї отари привладних квартиранті!!!
Злив операцію Українців проти вагнерівців самозванцю…. Жодного не покарано…. Баканова уже скільки часу ховають за масову загибель Українців…
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08.03.2023 22:02 Ответить
Як вже дістали вживанням слова "моссад" в поєднання з Україною. Не буде у нас моссаду. Ніколи. Ми інші за менталітетом і мстити ворогу методами моссада ніколи не будемо. Ви б хоч почитали трошки мемуарної літератури від співробітників моссаду. Може б тоді дійшло що фраза "український моссад" насправді ганьбить Україну і перетворює українську помсту в піджидкове мавпування. Ганьба. "Нам своє робить!"
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08.03.2023 23:16 Ответить
Ukrainian mossad is and Will be, Don.'t worry.
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09.03.2023 01:02 Ответить
Структурна організація моссаду заснована на сіонізмі, як племінній расистській догмі і тому абсоютно непридатна для українців. Основною рушіною силою моссаду є "сайенім" - жиди які живуть в "ворожому оточенні" поза Ізраєлем. Для того щоб змусити сайенім допомагати моссаду останні йдуть на все - шантаж, вбивство близьких сайенім, підстави (від фінансових до фальшивих обвинувачень в злочинах...). Іншими словами, якщо сайенім відмовляється співпрацювати з моссадом його знищують як непотріб "жидівського народу". Така ***** з маніпуляцією українцями, які генетично є індивідуалістами, а не кібуцними колективістами, не пройде. В Усьому світі українці відразу асимілюються, а не протистоять і самоізолюються як жиди в національних групах де отримують відчуття расової зверхності і підтримку за ... відвідування синагоги. Якщо хочеш щоб твої секрети, наукові розробки, військові таємниці стали належати Ізраїлю то досить взяти на роботу жида прибиральником. З українцями такі методи не працюють. Зовсім. Крім того українці на відміну від жидів не мстиві та на жаль не злопамятні. Вже через рік українці забувають хто їх обікрав, а через три хто вбив їх батька, матір, дитину... Підозрюю що кінця війни Зєлєнський стане національним героєм...
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09.03.2023 03:02 Ответить
А ось і наші антисемітські побратими.
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09.03.2023 03:11 Ответить
Да то просто *****!
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09.03.2023 07:27 Ответить
кацапи - біологічне сміття
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08.03.2023 20:46 Ответить
Нежить.
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08.03.2023 20:50 Ответить
Вічна слава герою. Браття помстяться за нього, за всіх полеглих і скалічених цією війною. Всі путінські собаки здохнуть в Україні, ніхто не залишиться
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08.03.2023 20:46 Ответить
не називайте тих падлюк собаками. Собаки - це найкращі створіння на цій планеті.
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08.03.2023 22:30 Ответить
👍🤝🐕🐶
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09.03.2023 09:53 Ответить
лише біль і скорбота
співчуття рідним
СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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08.03.2023 20:47 Ответить
Треба увічнити пам'ять про Героя.
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08.03.2023 20:48 Ответить
Уже. Теперь лично у меня лозунг "Слава Украiнi" прочно ассоциируется с этим Героем. Теперь он у меня перед глазами стоит, ЖИВОЙ, когда я это слышу.
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08.03.2023 21:04 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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08.03.2023 20:49 Ответить
Героям слава. Давно відомо що у багатьох кацапських підрозділах наказ в полон наших не брати, таких випадків може бути ще дуже багато, ніхто б і про цей не дізнався якби не відео.
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08.03.2023 20:51 Ответить
думаю, що всі про це здогадуються, як мінімум, бо така вже кацапня є і це відомо вже всім. але якою сволотою треба бути, щоб фільмувати розстріл беззбройної людини, а потім ще й поширювати!
але з іншого боку - помагають нам збирати факти і докази своїх злочинів.
проте, краще б ця кацапська наволоч в пеклі б вже горіла!!!!
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08.03.2023 22:31 Ответить
Достойные заслуживают жизнь, но умирают героями!
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08.03.2023 20:52 Ответить
Москалі повилазили з пекла, тому кожного рашиста потрібно знищувати.
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08.03.2023 20:57 Ответить
Всім Героям слава ! Для себе хотів би бути як Він. Не засцяти )
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08.03.2023 21:00 Ответить
Як же важко це читати…
Неможливо уявити, що відчувають мама і син Героя….
Неможливо описати, що б я зробив із вбивцями…
Як треба боятись, щоб вбити беззбройного Воїна лише за «Слава Україні»…
Допоможи, Боже, спрямувати гнів наш проти ворогів наших, нехай він знесе іх на своєму шляху…
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08.03.2023 21:02 Ответить
їх треба вбивати з любов"ю, а не з ненавистю. З любов"ю до своєї сім"ї, друзів, України.
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08.03.2023 22:02 Ответить
Це робота. Як пацюків труїти.
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08.03.2023 23:18 Ответить
сдріснул за кордон і ще й звідти намагаєшся смирдіти зеленою пліснявою
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08.03.2023 21:06 Ответить
Герою Слава!
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08.03.2023 21:08 Ответить
Лишньохромосомке біологічне сміття позбавило життя Гідного Сина України, та не змогло позбавити Його Честі та Гідності!!! Все що можна відчувати при перегляді відео це ненависть та жага знищення лишньохромосомого недонароду! А все що можна сказати у відповідь: це "Героям Слава"!!!! Таким як Ти як безліч гідних Синів України, що потом і кров'ю захищають Незалежність і Свободу України!!! Близьким - найщиріші співчуття, повага за Героя та терпіння!!! Побратимам - рішучості при ліквідації винних негідників!!! Україні Перемоги!!!
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08.03.2023 21:09 Ответить
Прийми Господи загиблого воїна Олександра у царстві своєму.
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08.03.2023 21:10 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.03.2023 21:16 Ответить
Писали, що в Героя був непростий характер.
Тому він і Герой.
Вічна слава!
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08.03.2023 21:18 Ответить
- Ну што, хахли, какіє там у вас гєроі?
- Та ось такі в нас Герої!
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08.03.2023 21:21 Ответить
Нічого,почекай трішки.
Скоро і ти будеш Срати дальші чим бачити......
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08.03.2023 21:36 Ответить
Не в ту сторону дмухаєш...
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08.03.2023 21:48 Ответить
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
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09.03.2023 12:34 Ответить
Хто би ні був, таких Героїв багато.
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08.03.2023 21:27 Ответить
Надо понимать что расстреливать и пытать пленных у свинособак в норме
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08.03.2023 21:35 Ответить
да откуда вы все берёте это - свинособаки? Разве тех выродков можно сравнивать с такими животными? Рашистам никогда не дорости до тех животных
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08.03.2023 22:37 Ответить
Когда оказываешься в свином стойле, возникает странное ощущение. Подросшая свинья может порвать тебя в клочья не особо напрягаясь - из 120 килограм веса 60 в ней - мышцы. А она боится погремушки. И скорее пойдёт на верную смерть, чем атакует человека с электрошокером. Мне среди них поэтому было страшно - не из-за их опасности, а из-за того, что вместо того, чтобы загрызть тебя, они лижут тебе замазанные их же дерьмом сапоги...

Вся разница лишь в том, что свиньи такую жизнь не выбирали.
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08.03.2023 23:44 Ответить
)))
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09.03.2023 04:26 Ответить
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
показать весь комментарий
09.03.2023 12:30 Ответить
Вічна пам'ять Олександру ... Його мужність як і ницість рашистів мають ще більше показати світу, з якою нечистю бореться Україна. І чому біснувата імперія має бути зруйнована.
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08.03.2023 21:39 Ответить
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08.03.2023 21:46 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм." Джохар Дудаев
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08.03.2023 21:51 Ответить
Слава Герою! Вічна пам'ять , пошана і вдячність!
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08.03.2023 22:24 Ответить
Очень тяжело читать, думать о этом и подобном...
Просто нет слов что бы что то ими выразить...
Человек величайшей силы духа..., верности присяге, Родине и своей чести.
Смог бы Я так поступить..., увы - не знаю...
Он достоин высочайшей награды, даже если бы он ни разу не выстрелил на войне..., дуже, если ранее он мог оступаться... Своим подвигом он перечеркнул ВСЁ что было ДО этого... Теперь он часть нашей вечности...

Это не просто подвиг... Это то, что будет описывается веками, так же, как сейчас мы читаем и помним о наших легендарных предках...
ТЯЖЕЛО на душе...
Надеюсь наша церковь то же увидит в нем великомученика и официально причислить его к из лику...
Много погибло, много замучили... Но именно ЕГО , ТАКАЯ смерть была увидена всеми...
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08.03.2023 22:25 Ответить
Присвячую солдату, який любив та загинув за Україну…

«Вітаю Вас у день Жіночий»,

Я тільки строку написав.

Но бачу я солдата очі,

Який навіки замовчав.

Стоїть в бушлаті при цигарці,

Вже смерть чекає його в дім,

До себе кличуть його старці:

«Скоріш, скоріш до нас ходім…»

Він каже: «Слава Україні!»;

І кулі вже в нього летять,

Віддав життя своїй країні,

Слова його в серцях тремтять.

Солдат - ти син свого народу!

Пошана матері й сім'ї!

Твоє ім'я та сила роду,

Нам чути всі слова твої.

Хай Перемога скоро буде,

На перекір ордам, русні,

Душу Українську розбудить,

У зрадницькій, страшній війні!

Короленко 08.03.2023
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08.03.2023 22:30 Ответить
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
показать весь комментарий
09.03.2023 12:18 Ответить
Geroi, zarstvo emu nebesnoe.
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08.03.2023 23:11 Ответить
Земля пухом солдату.
Я верю, что выбл.дков убивших Александра поймают, и они не доживут до суда.
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08.03.2023 23:47 Ответить
Робиться все, щоб кількість вбитих з обох боків зростала
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09.03.2023 01:03 Ответить
В самой трагической и критической ситуации Человек сохранил достоинство.Низкий поклон до земли ему за это.И какая бесконечная грусть и тоска,что такие Люди уходят,а Дерьмаки остаются
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09.03.2023 01:42 Ответить
Человек, который отдал жизнь за нас...не пресмыкаясь, высоко держа голову.
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09.03.2023 02:07 Ответить
Вечная слава и память этому Герою и защитнику! А на его месте хочется увидеть жирных тварей из Квартала и советников бункеров!
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09.03.2023 08:10 Ответить
Они в конце концов добъются, что их начнут убивать долго и мучительно
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09.03.2023 08:33 Ответить
Хватит разговоров про Гаагу!

Пофиг всем,

Трезвый ты или "синий",

Сам пришел или прислан насильно -

Ты теперь вне закона.

Гори!

Леся Рой

Разводить судебную бодягу

С теми, коим на закон плевать?

Хватит разговоров про Гаагу!

Русских надо просто убивать.

Без суда и следствия. На месте.

Слишком много чести им - тюрьма.

Все они заслуживают мести

Без деленья на сорта дерьма.

Кто стрелял, насиловал и мучил,

Кто "всего лишь" славил их в тылу -

Все они ответственны за Бучи,

Все сознательно служили злу.

Злу, какого нет на свете гаже,

Однозначней, ниже и гнусней,

Злу, что подлостью затмило даже

Мерзость геноцидов прошлых дней!

От учителей до музыкантов,

От редакторов до ректоров -

Не делите их на комбатантов,

Коммерсантов и простых воров.

Адвокаты, пыл свой поумерьте,

Мертвым детям заглянув в глаза!

Русские заслуживают смерти.

Все, кто не был против - были за.

Кто не диссидент и не отказник -

Никакой пощады. Враг есть враг.

Раз в Гааге нету смертной казни,

Разберемся сами, без Гааг.

Да воздастся каждому по вере!

Запад ненавистен для русни?

Пусть же получают в полной мере

По своим же принципам они!
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09.03.2023 12:15 Ответить
Чтоб без чистых европейских камер

На голландской чуждой долготе -

Чтоб копали голыми руками

Для себя могилы в мерзлоте!

Чтобы корчились от пули в брюхо,

Чтоб ногами дрыгали в петле,

А потом - зловонного их духа

Чтобы не осталось на земле!

И пускай не ждут поблажек черти:

Тот, кто их уничтожает - благ.

Русские заслуживают смерти.

Просто смерти. Никаких Гааг.

декабрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/122670.html
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09.03.2023 12:17 Ответить
Головне, щоб командувач Сухопутних військ отримав повну та чесну інформаціє від комБрига та комБатальйону, розстріляного Захисника України, щодо самих обставин з організації ними персонально забезпечення виконання бойового завдання, що призвело до таких трагічних подій???
Бо високі посади, передбачають і високу відповідальність командирів за Бійців!!!
Українські Захисники, це не якісь орки-вагнерівці з московії!!!
Медалями могили не затулити !!
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09.03.2023 09:25 Ответить
Ему было сорок два года.
И уж он-то точно не лох... не четырежды откосняк... не насмехальщик над нэнькой... не сдавальщик Юга и Севера...
Он стал Героем , потому что у него не было ни одного из перечисленных свойств, чтоб стать президентом.
И ещё он стал масштабом личности, на котором мелкие врунишки и деловары с больших должностей огыдно и ничтожно выглядят.

Светлая память и низкий поклон. Герои не умирают. Слава Украине!
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09.03.2023 10:03 Ответить
Хватит разговоров про Гаагу!

Пофиг всем,

Трезвый ты или "синий",

Сам пришел или прислан насильно -

Ты теперь вне закона.

Гори!

Леся Рой

Разводить судебную бодягу

С теми, коим на закон плевать?

Хватит разговоров про Гаагу!

Русских надо просто убивать.

Без суда и следствия. На месте.

Слишком много чести им - тюрьма.

Все они заслуживают мести

Без деленья на сорта дерьма.

Кто стрелял, насиловал и мучил,

Кто "всего лишь" славил их в тылу -

Все они ответственны за Бучи,

Все сознательно служили злу.

Злу, какого нет на свете гаже,

Однозначней, ниже и гнусней,

Злу, что подлостью затмило даже

Мерзость геноцидов прошлых дней!

От учителей до музыкантов,

От редакторов до ректоров -

Не делите их на комбатантов,

Коммерсантов и простых воров.

Адвокаты, пыл свой поумерьте,

Мертвым детям заглянув в глаза!

Русские заслуживают смерти.

Все, кто не был против - были за.

Кто не диссидент и не отказник -

Никакой пощады. Враг есть враг.

Раз в Гааге нету смертной казни,

Разберемся сами, без Гааг.

Да воздастся каждому по вере!

Запад ненавистен для русни?

Пусть же получают в полной мере

По своим же принципам они!

Чтоб без чистых европейских камер

На голландской чуждой долготе -

Чтоб копали голыми руками

Для себя могилы в мерзлоте!

Чтобы корчились от пули в брюхо,

Чтоб ногами дрыгали в петле,

А потом - зловонного их духа

Чтобы не осталось на земле!

И пускай не ждут поблажек черти:

Тот, кто их уничтожает - благ.

Русские заслуживают смерти.

Просто смерти. Никаких Гааг.

декабрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/122670.html
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09.03.2023 12:14 Ответить
 
 