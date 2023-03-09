Россияне нанесли примерно 15 ударов по Харькову и области

Ночью оккупанты нанесли по Харькову и области примерно 15 ударов. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме сообщил, что в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.

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