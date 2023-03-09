Россияне нанесли примерно 15 ударов по Харькову и области
Ночью оккупанты нанесли по Харькову и области примерно 15 ударов. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.
Городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме сообщил, что в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Погане це керівництво і має бути вигнане, засуджене і скаране!
Порошенко би такого не допустив - любими способами була би налагоджена ефективна ППО і ПРО і завдавалися б удари у відповідь. Гнати цих обдолбаних клоунів у три шиї! Вони тільки чекають, щоб була знищена країна і погиб цвіт нашої Нації на фронтах. А потім підпишуть ганебну капітуляцію і розведуть руками аля-Голобородько: а що ми могли зробити?
Там конкретна башня крємля.