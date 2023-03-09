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Россияне нанесли примерно 15 ударов по Харькову и области

вибух

Ночью оккупанты нанесли по Харькову и области примерно 15 ударов. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес около 15 ударов по городу и области. Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

Городской голова Харькова Игорь Терехов в телеграме сообщил, что в некоторых районах Харькова есть проблемы со светом.

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обстрел (27885) Харьков (7580) Харьковщина (5577) Терехов Игорь (258) Синегубов Олег (560)


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Підари на день народження Шевченка вирішили масовано обстріляти Україну.... Тільки нічого у вас не вийде, тварюки! УКРАЇНА БУЛА, Є І БУДЕ!!!
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09.03.2023 06:36 Ответить
Підари сидять на Банковій і нічого не роблятиь, тільки пизюять і піаряться. Таке керівництво, що не може захистити країну і народ від нападів ворога - не має право на існування. Ворог безкарно нищить нашу країну, економіку, енергетику, інфраструктуру, житла , убиває наших людей - які заходи вжиті, падлюки, крім монологів і відосіків???
Погане це керівництво і має бути вигнане, засуджене і скаране!
Порошенко би такого не допустив - любими способами була би налагоджена ефективна ППО і ПРО і завдавалися б удари у відповідь. Гнати цих обдолбаних клоунів у три шиї! Вони тільки чекають, щоб була знищена країна і погиб цвіт нашої Нації на фронтах. А потім підпишуть ганебну капітуляцію і розведуть руками аля-Голобородько: а що ми могли зробити?
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09.03.2023 08:17 Ответить
"Підари сидять на Банковій "

Там конкретна башня крємля.
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09.03.2023 08:36 Ответить
Рашиські чорти нічого іншого не вміють лише вбивати ,руйнувати і тероризувати ,це жалюгідне нациське терористичне утворення під назвою рф.
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09.03.2023 07:06 Ответить
Щоб вся кацапія потонула!
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09.03.2023 08:53 Ответить
коллаборанты и наводят на критичную инфраструктуру
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09.03.2023 09:23 Ответить
 
 