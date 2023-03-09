ВСУ отразили более 110 атак оккупантов на пяти направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили более 110 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 марта по поводу российского вторжения.

Идут триста семьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки наши воины отбили на них более 110 атак.

Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства.

Информация о ночных ракетных обстрелах будет обнародована несколько позже. А в течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не обнаружено. В то же время, враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелечья, Терновая, Волчая, Каменка, Двуречное и Голубовка Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва, Берестово, Ямполь, Северск, Раздольевка и Ягодное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка, Невельское, Красногоровка, Победа, Причистовка и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстреляны более 30 населенных пунктов. В частности, это - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Волшебное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольговка, Львов, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаревка и Федоровка Херсонской области.

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По предварительным данным, вооруженные силы РФ уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах центральной части России. В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, расположенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки. Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасных партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии РФ в течение ближайших 2-3 месяцев.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

А наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии РФ.