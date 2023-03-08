Российские оккупанты начали массовое выселение из собственных домов жителей Кременной, - Генштаб

Резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов фиксируют в оккупированном г. Кременная Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной так называемой "власти" при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил России".

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