Российские оккупанты начали массовое выселение из собственных домов жителей Кременной, - Генштаб
Резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов фиксируют в оккупированном г. Кременная Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной так называемой "власти" при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил России".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Остап Покотило
показать весь комментарий08.03.2023 19:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий08.03.2023 19:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Германарих гот
показать весь комментарий08.03.2023 20:00 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий08.03.2023 20:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
albano miner
показать весь комментарий08.03.2023 20:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль