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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты начали массовое выселение из собственных домов жителей Кременной, - Генштаб

кремінна

Резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов фиксируют в оккупированном г. Кременная Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из собственных частных домов представителями местной оккупационной так называемой "власти" при поддержке захватчиков-военнослужащих для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил России".

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Автор: 

Генштаб ВС (6479) оккупация (10199) Луганская область (6510)


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Фашисты
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08.03.2023 19:25 Ответить
А что кавалер ордена РПЦ и почетных грамот Серега Гайдай скажет? Он в свое время предупредил орков, что Кременную они покинули, а ВСУ не зашли, город пустой. Ну буряты опомнились и вернулись.
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08.03.2023 19:55 Ответить
ВСУ и не собирались заходить. Или ты думаешь, буряты без Гайдая, в обстановке не ориентируются?
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08.03.2023 20:00 Ответить
Не ориентировались в момент наступления ВСУ. Гайдай несколько дней эту мысль повторял. Орден Святителя Николая Чудотворца 2017 года за спонсорство и крышевание и почетные грамоты просто так не дают. ВСУ не собирались деоккупировать Украину? Видимо чего-то не знаю.
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08.03.2023 20:24 Ответить
освобождение по-руzzки - от всего: от унитаза до жизни, Трампу-барыге должно понравится, ему на всех, кроме него-любимого, - плевать
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08.03.2023 20:31 Ответить
 
 