Россияне попали в объект энергетики в Кировоградской области
В ходе ракетной атаки РФ зафиксировано попадание в объект энергетики в Кропивницком районе Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Очень тревожные сутки. Одна из самых длинных тревог.
Очередная массированная вражеская атака. Враг бьет по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе – попадание в объект энергетики. Соответствующие службы – на месте. Без жертв", – написал он.
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