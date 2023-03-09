РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7658 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 856 0

Россияне попали в объект энергетики в Кировоградской области

ракета

В ходе ракетной атаки РФ зафиксировано попадание в объект энергетики в Кропивницком районе Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Очень тревожные сутки. Одна из самых длинных тревог.

Очередная массированная вражеская атака. Враг бьет по критической инфраструктуре ракетами и дронами. В Кропивницком районе – попадание в объект энергетики. Соответствующие службы – на месте. Без жертв", – написал он.

Читайте: Ракетный удар по Кропивницкому району: поражены емкости с нефтепродуктами, - ОВА

обстрел (27885) энергетика (2568) инфраструктура (253) Кировоградская область (642)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 