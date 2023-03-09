Росіяни влучили в об’єкт енергетики на Кіровоградщині

Під час ракетної атаки РФ зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кропивницькому районі Кіровоградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Надзвичайно тривожна доба. Одна з найдовших тривог.



Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці. Без жертв", - написав він.

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