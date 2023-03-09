УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10863 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 856 0

Росіяни влучили в об’єкт енергетики на Кіровоградщині

ракета

Під час ракетної атаки РФ зафіксовано влучання в об’єкт енергетики у Кропивницькому районі Кіровоградської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Надзвичайно тривожна доба. Одна з найдовших тривог.

Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці. Без жертв", - написав він.

Також читайте: Унаслідок атаки окупантів пошкоджено три ТЕС, - ДТЕК

Автор: 

обстріл (29234) енергетика (2616) інфраструктура (493) Кіровоградська область (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 