Расстрелянным оккупантами за слова "Слава Украине!" был военный Александр Мациевский, он пропал еще 30 декабря

Украинский защитник Александр Мациевский, расстреляный российскими захватчиками за слова "Слава Украине!" пропал еще 30 декабря.

Об этом в Facebook сообщила Евгения Нечитайлова, любимый которой - командир взвода, где служил Александр Мациевский, передает Цензор.НЕТ.

"Мой Саня, которого большинство из вас хорошо знает, – это тот самый командир взвода, в котором служил солдат Мациевский Александр Игоревич. В связи с тем, что ребята не сидят в соцсетях, они увидели видео расстрела позже других, все без исключения его узнали, и начали собирать доказательства идентификации личности, которые у них есть для дальнейшего расследования. Однако с этим есть сложности, потому что одну версию на тот момент уже поспешили объявить", - рассказала она.

Нечитайлова также обратила внимание на один важный момент.

"Боец попал 30 декабря, тогда еще не было снега, в Бахмуте держалась плюсовая температура воздуха. Это можно легко проверить в Интернете. А защитник, о котором распространяют предварительную информацию (Тимофий Шадура. - Ред.) ГШ и МО пропал 3 февраля, когда точно снег уже был на позициях.

Лично о себе добавлю, что когда я еще не знала, что это боец Саши, и увидела первые предположения о Шадуре Тимофеи, то у меня возникли большие сомнения, потому что я заметила очень характерные антропологические различия. А у меня есть привычка искать сходства между людьми,до капли – такое хобби. В этом случае у меня таких сомнений не было. Я никоим образом не хочу преуменьшить заслуги Тимофея и желаю его родным как можно быстрее узнать о его судьбе, потому что неизвестность – это самое страшное, что можно переживать в это время", – добавила она.

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Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский Герой идентифицировался с 2 лицами.

В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах - солдат Александр Мациевский.

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