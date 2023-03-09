Россиянку Колбасникову будут судить в Германии за поддержку агрессии РФ

Елена Колбасникова организовывала в Кельне акции в поддержку войны России против Украины. Теперь она может сесть на три года за оправдание российской агрессии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Колбасникова обвиняется по статье 140 п. 2 Уголовного кодекса ФРГ. Как сообщил представитель суда, во время пророссийской демонстрации 8 мая 2022 г. она одобрила агрессивную войну против Украины.

На митинге она заявила: "Россия не агрессор. Россия сейчас помогает прекратить войну в Украине".

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Колбасникова – гражданка РФ, родившаяся в Днепре и сейчас живущая в Германии. Там он является одним из лидеров пророссийских протестов. Колбасникова сотрудничает с германскими правоэкстремистскими политиками.

Женщина утверждает, что стала жертвой из-за "борьбы за мир и правду".

Заседание суда назначено на 29 марта. Скорее всего, Колбасниковой присудят штраф. Максимальное наказание, которое ей грозит – лишение свободы на 3 года.

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Этот суд может стать для нее не последним. Также в отношении Колбасниковой ведется расследование из-за репоста призыва к вербовке в ЧВК "Вагнера".