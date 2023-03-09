УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини
17 447 60

Росіянку Колбаснікову судитимуть у Німеччині за підтримку агресії РФ

олена,колбаснікова

Олена Колбаснікова організовувала в Кельні акції на підтримку війни Росії проти України. Тепер вона може сісти на 3 роки за виправдання російської агресії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Колбаснікову звинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН. Як повідомив представник суду, під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона схвалила агресивну війну проти України.

На мітингу вона заявила: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні".

Дивіться: Пропагандист Соловйов погрожує розправою Урсулі фон дер Ляєн і Анналені Бербок: "С радостью посмотрю, как с вами разберутся русские солдаты". ВIДЕО

Колбаснікова - громадянка РФ, яка народилася в Дніпрі і зараз живе в Німеччині. Там вона є одним із лідерів проросійських протестів. Колбаснікова співпрацює з німецькими правоекстремістськими політиками.

Жінка твердить, що стала жертвою через "боротьбу за мир та правду".

Засідання суду призначене на 29 березня. Найімовірніше, Колбасніковій присудять штраф. Максимальне покарання, яке їй загрожує - позбавлення волі на 3 роки.

Також дивіться: Скабєєва розповіла про "голод" у Великій Британії: "Начали жрать белок, но гаубицы Украине поставят". ВIДЕО

Цей суд може стати для неї не останнім. Також щодо Колбаснікової ведеться розслідування через репост заклику до вербування у ПВК "Вагнер".

Автор: 

Німеччина (7484) росія (66104) суд (11744)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
А до Німеччини навіщо приїхала жити?
показати весь коментар
09.03.2023 11:36 Відповісти
+37
Тому що ця нечисть любить любити росію проживаючи за кордоном
показати весь коментар
09.03.2023 11:39 Відповісти
+26
Навіщо? Краще б зробили патріотично налаштованій самиці послугу - депортували в рідні *****.
показати весь коментар
09.03.2023 11:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до Німеччини навіщо приїхала жити?
показати весь коментар
09.03.2023 11:36 Відповісти
Любе сракожопінск з загниваючї Європи.
показати весь коментар
09.03.2023 11:38 Відповісти
Тому що ця нечисть любить любити росію проживаючи за кордоном
показати весь коментар
09.03.2023 11:39 Відповісти
І при цьому прагне перетворити країну проживання на свинарник.
показати весь коментар
09.03.2023 13:15 Відповісти
психологія совка проста : "раніше мене годував ссср, потім ви німці його зруйнували, от тепер ви німці мене і годуйте"
показати весь коментар
09.03.2023 11:40 Відповісти
патріоти паРаші живуть якмога далі від паРаші, причому патріотізьм тим вище, чим далі кацап від паРаші. цю аксиому вже давно знають всі в світі, окрім ватного бидла, яке існує саме на паРаші.
показати весь коментар
09.03.2023 11:41 Відповісти
В багатьох росіян (і не лише у них) - чим далі від Росії, тим більше "патріотизму". Розказують як вони мучаться на Заході, "а от в Расеюшке!!!!!......та ух, ах...." Але повертатись в Путлєроляндію не поспішають.
показати весь коментар
09.03.2023 11:43 Відповісти
В Україні теж такі живуть, дуже ******* родину своїх предків, все чекаючи
показати весь коментар
09.03.2023 11:45 Відповісти
Ти видно рюзьгє за світоглядом. «Такі живуть» по всім країнам Європи, Канади і Америки. Кожна нація має діаспору, особливо в нашчас але різниця між українцями і росіянами в тому, що українці, ментально і історично належать до західної цивілізації і гармонічно вписуються в західне суспільство. Кацапи, як раз навпаки. Це дикуни, котрі відчувають себе чужими на заході. Т
показати весь коментар
09.03.2023 12:58 Відповісти
Хватит разговоров про Гаагу!

Пофиг всем,

Трезвый ты или "синий",

Сам пришел или прислан насильно -

Ты теперь вне закона.

Гори!

Леся Рой

Разводить судебную бодягу

С теми, коим на закон плевать?

Хватит разговоров про Гаагу!

Русских надо просто убивать.

Без суда и следствия. На месте.

Слишком много чести им - тюрьма.

Все они заслуживают мести

Без деленья на сорта дерьма.

Кто стрелял, насиловал и мучил,

Кто "всего лишь" славил их в тылу -

Все они ответственны за Бучи,

Все сознательно служили злу.

Злу, какого нет на свете гаже,

Однозначней, ниже и гнусней,

Злу, что подлостью затмило даже

Мерзость геноцидов прошлых дней!

От учителей до музыкантов,

От редакторов до ректоров -

Не делите их на комбатантов,

Коммерсантов и простых воров.

Адвокаты, пыл свой поумерьте,

Мертвым детям заглянув в глаза!

Русские заслуживают смерти.

Все, кто не был против - были за.

Кто не диссидент и не отказник -

Никакой пощады. Враг есть враг.

Раз в Гааге нету смертной казни,

Разберемся сами, без Гааг.

Да воздастся каждому по вере!

Запад ненавистен для русни?

Пусть же получают в полной мере

По своим же принципам они!

Чтоб без чистых европейских камер

На голландской чуждой долготе -

Чтоб копали голыми руками

Для себя могилы в мерзлоте!

Чтобы корчились от пули в брюхо,

Чтоб ногами дрыгали в петле,

А потом - зловонного их духа

Чтобы не осталось на земле!

И пускай не ждут поблажек черти:

Тот, кто их уничтожает - благ.

Русские заслуживают смерти.

Просто смерти. Никаких Гааг.

декабрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/122670.html
показати весь коментар
09.03.2023 12:38 Відповісти
Так це ж кацапка. Кацап це не національність. Це стан в якому перебуває особЪ. Ви ж читали шо вона народилась в Україні, громадянка підарасії, а живе в Німеччині. Вона не хоче жити в ******, хоче жити в цивілізованій країні, але любити ***** і мордор. Ну це типова кацапка.
показати весь коментар
09.03.2023 12:17 Відповісти
Такие не "приезжают"... Таких ЗАСЫЛАЮТ !
Немцы закрытые люди. Они могут с тобой говорить, но если ты не "доверенное" лицо - то с тобой будут говорить лишь о "погоде"...
В статье сказано, что :
"Колбасникова сотрудничает с германскими правоэкстремистскими политиками. Источник:
А это само по себе говорит о том, что за неё там "замолвили словечко "...
Я думаю ясно КТО ...!
показати весь коментар
09.03.2023 12:38 Відповісти
AfD
показати весь коментар
09.03.2023 13:54 Відповісти
спитайте краще в їхніх "кумирів" - пропогандистів які щодня хочуть знищити Європу, а самі накупували нерухомості в тій же Європі, як соловйов в Італії, і доречі синок його в Лондоні оселився давно
показати весь коментар
09.03.2023 12:45 Відповісти
це службове відрядження
показати весь коментар
09.03.2023 12:58 Відповісти
Сосіськина докизділась. Але німці дуже м'які. Дуже хочеться щоб курву закрили.
показати весь коментар
09.03.2023 11:37 Відповісти
Навіщо? Краще б зробили патріотично налаштованій самиці послугу - депортували в рідні *****.
показати весь коментар
09.03.2023 11:47 Відповісти
Сайт автора: http://***.complife.info/ ***.complife.info

Юрий Нестеренко

Истина

Простая аксиома есть у нас,

И всяким "миротворцам" мы ответим:

"Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям."

Все это повторялось много раз -

Пора покончить с вечным лихолетьем!

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Одно лишь зло приводит их в экстаз,

Милы сапог хозяина и плеть им,

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

Кто не лишился разума и глаз,

Тот безусловно согласится с этим -

Чем больше русских мы убьем сейчас,

Тем меньше убивать придется детям.

А в общем, тут не нужно лишних фраз -

Все очевидно. Просто цель отметим:

Давайте просто их убьем сейчас,

Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!

октябрь 2022

https://zbut121.livejournal.com/121140.html
показати весь коментар
09.03.2023 12:36 Відповісти
Колбасникова борется за колбасу за 2.20.
показати весь коментар
09.03.2023 11:37 Відповісти
Колбасит іі не по дєтски -- пожурять таи відпустять -- гуманітаріі .
показати весь коментар
09.03.2023 11:39 Відповісти
Німці мають кацапів садити у в'язниці, лишати громадянства і ПМЖ за підтримку війни

НІМЦІ ЗАРАЗ БАГАТО ВИТРАЧАЮТЬ НА УКРАІНСЬКІХ БІЖІНЦІВ .
Дякуемо німцям
показати весь коментар
09.03.2023 11:41 Відповісти
Из Днепра родом. Может, прав был Симон Петлюра в своем известном высказывании, что "не так страшны московские вши, как украинские гниды"...
показати весь коментар
09.03.2023 11:44 Відповісти
Колбаснікова. З російським громадянством.
Швидше за все це послід рашистького непотребу, яким Кремль зумисне заселяв території України ще з часів царської роZії.
показати весь коментар
09.03.2023 11:57 Відповісти
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди" - v vashiy versii moskali nache norm... v orygynali i ti, i ti NE norm
показати весь коментар
09.03.2023 12:07 Відповісти
Ви подивіться на іпло цієї мокши!
показати весь коментар
09.03.2023 12:07 Відповісти
Ну і Що? Он Валька-Півстакана, яка Тютькіна-Матвієнко, з Шепетівки і яке вона відношення до України, крім того, що вилупилась тут.
показати весь коментар
09.03.2023 12:09 Відповісти
Зато на раськє Валька-червоні трусєля є представником «брацкава народа».
показати весь коментар
09.03.2023 12:29 Відповісти
такі тварі є пропагандони паРаши і від них багато бруду... Демократія своєю м'якістю та терпимістю є благодатна умова щоб такі тварі тявкали прославляючи диктаторів, але іноді на них звертають увагу як на цю сосискіну
показати весь коментар
09.03.2023 11:44 Відповісти
Такого лайна понаїхало в Німеччину неміряно.

показати весь коментар
09.03.2023 11:44 Відповісти
Воно "бізнес-коуч по фазам місяця" з Волгограду.
Але виїхало до Німеччини працювати звідти на ху@ла.

показати весь коментар
09.03.2023 11:47 Відповісти
Потрібно написати на неї заяву в BND (аналог штатівського ФБР). Вони будуть раді потаскати цю паскуду щонайменше по допитах, а то і вишлють в Таймирський район до реліктових вівцебиків.
показати весь коментар
09.03.2023 12:15 Відповісти
На неї вже звернули увагу і займаються.
показати весь коментар
09.03.2023 12:21 Відповісти
Я знаю по своїх знайомих німцях, що адвокати шлюхенції обійдуться в чималу кількість Євро. Але, швидше за все кацапське консульство буде підключене.
показати весь коментар
09.03.2023 12:26 Відповісти
Интересно, а эта ******* не задумывалась о том, что наоборот украинцы могут последить, как она пускает пузыри в водах Рейна?
показати весь коментар
09.03.2023 12:08 Відповісти
Я думаю цю скрєпну потвору до смерті налякає навіть загроза депортації в її улюблену паРашу.
показати весь коментар
09.03.2023 12:12 Відповісти
Оштрафовать и депортировать в родные *****. Такому дерьму в Европе нечего делать.
показати весь коментар
09.03.2023 12:45 Відповісти
такому гівну немає чого робити на цій планеті, а не тільки в Європі.
показати весь коментар
09.03.2023 12:50 Відповісти
Господи, який жах! Що українці цій мокриці поганого зробили?? Рівень ненависті набагато перевищує рівень розвитку. Я в шоці просто від такої лютої злоби.
показати весь коментар
09.03.2023 12:49 Відповісти
то що рашисти підримують ясно, а тут навіть "Павлик Морозов" відпочиває
В ХМАО мужчину, взявшего своего ребенка в заложники, исключили из «Единой России»
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/03/09/19923031.shtml?updated
показати весь коментар
09.03.2023 11:45 Відповісти
Тепер нехай її в буцигарні годують гнилою ковбасою
показати весь коментар
09.03.2023 11:53 Відповісти
Нажаль у німецькій в'язниці для неї був би курорт ,та й взагалі свинособаки наймуть їй адвокатів і вона просто заплатить штраф.
показати весь коментар
09.03.2023 12:11 Відповісти
Знав одну тьотку з Тираспольсько-кацапської бандореспубліки. Вона сиділа з рік в німецькій тюрмі. Я так зрозумів від неї, що для совкових людей та тюрма що санаторій. Їм же свобода не потрібна, а так чистенька постілька (ніяких нар в 3 поверхи), пристойний туалет, а не параша, пристойне харчування, а якщо хронічні хвороби, то дієтичне, медицинський контроль ... Спортзал з тренажерами. Пізніше знайомі німці підтвердили, що так і є. Можливо є і з строгим режимом, але мені такі невідомі.
показати весь коментар
09.03.2023 12:23 Відповісти
Депортировать в расею..... пусть там наслаждается скрепами...
показати весь коментар
09.03.2023 12:01 Відповісти
ПаРаша розлізлась по всьому Світу!
Калбасникава її представник в Німеччині!
В паРашу її нахрін!
показати весь коментар
09.03.2023 12:01 Відповісти
родіну зручніше любити здалеку. це ж цілком кацапська філософія. От сидять такі собі русофіли по цивілізованих містах всього світу, і звідти ******* расєю.
показати весь коментар
09.03.2023 12:44 Відповісти
Та її не судити треба а депортувати. І таких екземплярів теж. НЕГАЙНО.
Європо, ця москалька живе в Німеччині ! Вас вже заповнює руцький мір, НАЙСКОРІШЕ гоніть його а то біда буде. 80 відсотків мешканців Московії та представників руцького міра підтримує агресію, вбивства, гвалтування, садизм, ВІЙНУ В УКРАЇНІ. ДЕМОКРАТИЧНІ СУДИ НЕ ПОБОРЮТЬ ЦЮ ЗАРАЗУ. ТОМУ ЩО вся Європа кишить або продажними політиками або агентами кремля які працюють на московію, або вихідцями з московіїї. Бабло робить свою справу. Поки Європа не поверне взад в московію всіх хто виїхав на захід останні принаймі 30 років доти будуть шпигунські історії, політичні вбивства, отруєння, підриви, заворушення в самій ЄВРОПІ, РУЦЬКИМ МІРОМ БУДЕ ТХНУТИ. ЄВРОПА В НЕБЕЗПЕЦІ, В НЕБЕЗПЕЦІ ВСІ ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ. ЕРЕФІЮ НЕОБХІДНО ІЗОЛЮВАТИ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТІ ЇЇ МЕШКАНЦІВ ТЕЖ.
показати весь коментар
09.03.2023 12:01 Відповісти
Ці хвойди з раісі розповзлися по всьому світу. Несуть срузький мір у світову спільноту. Впевнена, що багато з них фінансуються кремлем. Він дає їм гроші на відкриття барів, ресторанів, бутіків, де вони і займаються своєю діяльністю на користь країни-терориста.
показати весь коментар
09.03.2023 12:02 Відповісти
Народилася в Дніпрі! Ось вам натуральна ГНИДА! Нажаль такої сволоти тисячі
показати весь коментар
09.03.2023 12:21 Відповісти
Пані Ларисо! У нас "отаке" називають - " пендопупловці".
показати весь коментар
09.03.2023 14:45 Відповісти
Начали войну, чтобы ее астанавить!
показати весь коментар
09.03.2023 12:28 Відповісти
Хіба там вона одна така ТП? А скільки потвор ось зараз несе квіти до підбитих російських танків, які Резнік по Європі понаставив. Можна ж ловити на місці, але йдуть дебати чи можна це трактувати як схвалення агресії рашки.
показати весь коментар
09.03.2023 12:39 Відповісти
"організовувала акції на підтримку війни..." Це, пля, просто щось!! В гусок гусячі мізки.
показати весь коментар
09.03.2023 12:42 Відповісти
Громадянство рашки депортація на історичну родіну Дивні люди
показати весь коментар
09.03.2023 12:48 Відповісти
Накуй в публичный дом , фантастиш гуд.
показати весь коментар
09.03.2023 15:31 Відповісти
У таких патриотов роисси надо конфисковывать все имущество и депортировать в рассеюшку, чтобы не мучились живя в загнивающей гейропе.
показати весь коментар
09.03.2023 19:58 Відповісти
шльондра. страшна, дурна, недолуга.



Елена Колбасникова и Макс Шлунд (Ростислав Теслюк)
показати весь коментар
11.03.2023 07:05 Відповісти
Елена Колбасникова - одна из заметных фигур прокремлёвского движения в Германии. Она была в числе организаторов прорассеянского автопробега в Кёльне 8 мая 2022 года.
Тогда в автопробеге с рассеянскими и советскими флагами участвовали около тысячи человек. Колбасникова приветствовала собравшихся. В своей речи она заявила, что паРаша не является агрессором, а, напротив, "помогает положить конец войне в Украине".

Кроме того, в отношении Колбасниковой ведётся расследование из-за перепоста призыва к вербовке в отряды "ЧВК Вагнера".

Колбасникова и её муж Макс Шлунд https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_100139492/prorussischer-autokorso-mitten-in-koeln-elena-kolbasnikova-vor-gericht.html состоят в общественной организации "Мост взаимопонимания между паРашей и Германией e.V.", Шлунд является её председателем. Организация сотрудничает с немецкими ультраправыми политиками и занимается, помимо прочего, помощью прорашистским активистам и военным силам так называемых "дыныры" и "лыныры".

В июле прошлого года "Мост взаимопонимания" провёл в Дюссельдорфе прорашистскую встречу. Колбасникова фотографировалась с флагом с портретом главы Чечни рамзанки дырова. как-дыров в своём телеграме назвал Колбасникову и Шлунда "послами доброй воли", которые "стоят на стороне правды".

Елена Колбасникова родилась в Украинской ССР, в Днепропетровске (ныне Днепр). Её муж Ростислав Теслюк на паРаше был военным, после эмиграции в ФРГ он сменил имя и фамилию на Макс Шлунд.

Сама Колбасникова считает себя и мужа пострадавшими за правду и борьбу за мир.
По её мнению, из-за "русофобии" её муж потерял работу в службе доставки посылок в аэропорту Кёльна, а её саму уволили с должности медсестры.

Судебное заседание состоится 29 марта.
показати весь коментар
11.03.2023 07:10 Відповісти
 
 