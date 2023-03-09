Росіянку Колбаснікову судитимуть у Німеччині за підтримку агресії РФ
Олена Колбаснікова організовувала в Кельні акції на підтримку війни Росії проти України. Тепер вона може сісти на 3 роки за виправдання російської агресії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.
Колбаснікову звинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН. Як повідомив представник суду, під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона схвалила агресивну війну проти України.
На мітингу вона заявила: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні".
Колбаснікова - громадянка РФ, яка народилася в Дніпрі і зараз живе в Німеччині. Там вона є одним із лідерів проросійських протестів. Колбаснікова співпрацює з німецькими правоекстремістськими політиками.
Жінка твердить, що стала жертвою через "боротьбу за мир та правду".
Засідання суду призначене на 29 березня. Найімовірніше, Колбасніковій присудять штраф. Максимальне покарання, яке їй загрожує - позбавлення волі на 3 роки.
Цей суд може стати для неї не останнім. Також щодо Колбаснікової ведеться розслідування через репост заклику до вербування у ПВК "Вагнер".
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Пофиг всем,
Трезвый ты или "синий",
Сам пришел или прислан насильно -
Ты теперь вне закона.
Гори!
Леся Рой
Разводить судебную бодягу
С теми, коим на закон плевать?
Хватит разговоров про Гаагу!
Русских надо просто убивать.
Без суда и следствия. На месте.
Слишком много чести им - тюрьма.
Все они заслуживают мести
Без деленья на сорта дерьма.
Кто стрелял, насиловал и мучил,
Кто "всего лишь" славил их в тылу -
Все они ответственны за Бучи,
Все сознательно служили злу.
Злу, какого нет на свете гаже,
Однозначней, ниже и гнусней,
Злу, что подлостью затмило даже
Мерзость геноцидов прошлых дней!
От учителей до музыкантов,
От редакторов до ректоров -
Не делите их на комбатантов,
Коммерсантов и простых воров.
Адвокаты, пыл свой поумерьте,
Мертвым детям заглянув в глаза!
Русские заслуживают смерти.
Все, кто не был против - были за.
Кто не диссидент и не отказник -
Никакой пощады. Враг есть враг.
Раз в Гааге нету смертной казни,
Разберемся сами, без Гааг.
Да воздастся каждому по вере!
Запад ненавистен для русни?
Пусть же получают в полной мере
По своим же принципам они!
Чтоб без чистых европейских камер
На голландской чуждой долготе -
Чтоб копали голыми руками
Для себя могилы в мерзлоте!
Чтобы корчились от пули в брюхо,
Чтоб ногами дрыгали в петле,
А потом - зловонного их духа
Чтобы не осталось на земле!
И пускай не ждут поблажек черти:
Тот, кто их уничтожает - благ.
Русские заслуживают смерти.
Просто смерти. Никаких Гааг.
декабрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/122670.html
Немцы закрытые люди. Они могут с тобой говорить, но если ты не "доверенное" лицо - то с тобой будут говорить лишь о "погоде"...
В статье сказано, что :
"Колбасникова сотрудничает с германскими правоэкстремистскими политиками. Источник:
А это само по себе говорит о том, что за неё там "замолвили словечко "...
Я думаю ясно КТО ...!
Юрий Нестеренко
Истина
Простая аксиома есть у нас,
И всяким "миротворцам" мы ответим:
"Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям."
Все это повторялось много раз -
Пора покончить с вечным лихолетьем!
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Одно лишь зло приводит их в экстаз,
Милы сапог хозяина и плеть им,
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
Кто не лишился разума и глаз,
Тот безусловно согласится с этим -
Чем больше русских мы убьем сейчас,
Тем меньше убивать придется детям.
А в общем, тут не нужно лишних фраз -
Все очевидно. Просто цель отметим:
Давайте просто их убьем сейчас,
Чтоб из-за них не гибнуть нашим детям!
октябрь 2022
https://zbut121.livejournal.com/121140.html
НІМЦІ ЗАРАЗ БАГАТО ВИТРАЧАЮТЬ НА УКРАІНСЬКІХ БІЖІНЦІВ .
Дякуемо німцям
Швидше за все це послід рашистького непотребу, яким Кремль зумисне заселяв території України ще з часів царської роZії.
Але виїхало до Німеччини працювати звідти на ху@ла.
В ХМАО мужчину, взявшего своего ребенка в заложники, исключили из «Единой России»
https://www.gazeta.ru/social/news/2023/03/09/19923031.shtml?updated
Калбасникава її представник в Німеччині!
В паРашу її нахрін!
Європо, ця москалька живе в Німеччині ! Вас вже заповнює руцький мір, НАЙСКОРІШЕ гоніть його а то біда буде. 80 відсотків мешканців Московії та представників руцького міра підтримує агресію, вбивства, гвалтування, садизм, ВІЙНУ В УКРАЇНІ. ДЕМОКРАТИЧНІ СУДИ НЕ ПОБОРЮТЬ ЦЮ ЗАРАЗУ. ТОМУ ЩО вся Європа кишить або продажними політиками або агентами кремля які працюють на московію, або вихідцями з московіїї. Бабло робить свою справу. Поки Європа не поверне взад в московію всіх хто виїхав на захід останні принаймі 30 років доти будуть шпигунські історії, політичні вбивства, отруєння, підриви, заворушення в самій ЄВРОПІ, РУЦЬКИМ МІРОМ БУДЕ ТХНУТИ. ЄВРОПА В НЕБЕЗПЕЦІ, В НЕБЕЗПЕЦІ ВСІ ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ. ЕРЕФІЮ НЕОБХІДНО ІЗОЛЮВАТИ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТІ ЇЇ МЕШКАНЦІВ ТЕЖ.
Елена Колбасникова и Макс Шлунд (Ростислав Теслюк)
Тогда в автопробеге с рассеянскими и советскими флагами участвовали около тысячи человек. Колбасникова приветствовала собравшихся. В своей речи она заявила, что паРаша не является агрессором, а, напротив, "помогает положить конец войне в Украине".
Кроме того, в отношении Колбасниковой ведётся расследование из-за перепоста призыва к вербовке в отряды "ЧВК Вагнера".
Колбасникова и её муж Макс Шлунд https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_100139492/prorussischer-autokorso-mitten-in-koeln-elena-kolbasnikova-vor-gericht.html состоят в общественной организации "Мост взаимопонимания между паРашей и Германией e.V.", Шлунд является её председателем. Организация сотрудничает с немецкими ультраправыми политиками и занимается, помимо прочего, помощью прорашистским активистам и военным силам так называемых "дыныры" и "лыныры".
В июле прошлого года "Мост взаимопонимания" провёл в Дюссельдорфе прорашистскую встречу. Колбасникова фотографировалась с флагом с портретом главы Чечни рамзанки дырова. как-дыров в своём телеграме назвал Колбасникову и Шлунда "послами доброй воли", которые "стоят на стороне правды".
Елена Колбасникова родилась в Украинской ССР, в Днепропетровске (ныне Днепр). Её муж Ростислав Теслюк на паРаше был военным, после эмиграции в ФРГ он сменил имя и фамилию на Макс Шлунд.
Сама Колбасникова считает себя и мужа пострадавшими за правду и борьбу за мир.
По её мнению, из-за "русофобии" её муж потерял работу в службе доставки посылок в аэропорту Кёльна, а её саму уволили с должности медсестры.
Судебное заседание состоится 29 марта.