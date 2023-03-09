Росіянку Колбаснікову судитимуть у Німеччині за підтримку агресії РФ

Олена Колбаснікова організовувала в Кельні акції на підтримку війни Росії проти України. Тепер вона може сісти на 3 роки за виправдання російської агресії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Колбаснікову звинувачують за статтею 140 п. 2 Кримінального кодексу ФРН. Як повідомив представник суду, під час проросійської демонстрації 8 травня 2022 року вона схвалила агресивну війну проти України.

На мітингу вона заявила: "Росія не агресор. Росія зараз допомагає припинити війну в Україні".

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Колбаснікова - громадянка РФ, яка народилася в Дніпрі і зараз живе в Німеччині. Там вона є одним із лідерів проросійських протестів. Колбаснікова співпрацює з німецькими правоекстремістськими політиками.

Жінка твердить, що стала жертвою через "боротьбу за мир та правду".

Засідання суду призначене на 29 березня. Найімовірніше, Колбасніковій присудять штраф. Максимальне покарання, яке їй загрожує - позбавлення волі на 3 роки.

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Цей суд може стати для неї не останнім. Також щодо Колбаснікової ведеться розслідування через репост заклику до вербування у ПВК "Вагнер".