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Новости Война
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ООН и Россия будут обсуждать продление зернового соглашения на следующей неделе

зерно

Главный торговый представитель ООН Ребекка Гринспан встретится с высокопоставленными российскими чиновниками в Женеве на следующей неделе, чтобы обсудить продолжение соглашения, разрешающего экспорт украинского зерна на фоне войны России в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это следующий шаг, и мы увидим, нужно ли что-то большее, чем это", - сказал журналистам заместитель спикера ООН Фахан Хак, которого цитирует агентство Reuters.

По его словам, генсекретарь продолжит "делать все возможное, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений".

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже его третий приезд с начала полномасштабного вторжения России.

Главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского должно было быть продолжение "зернового соглашения".

Черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле 2022 года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение будет автоматически продлено 18 марта, если Москва или Киев не будут возражать. Документы были подписаны с одной стороны Россией, Турцией и ООН, с другой – Украиной, Турцией и ООН.

Автор: 

ООН (4193) россия (96200) зерновой коридор (226)


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Російський флот в Чорному морі має бути знищено! На початок війни там було "7 военных баз (в том числе Тартус), 89 надводных кораблей и подводных лодок". З них ми вже знищили 16. Залишилось 73 одиниці. Цим треба займатися, а не балабольством під виглядом дипломатії грабуючи і так розграбовану Україну. Нема кацапського флоту - нема проблеми і знищення кацапів наша місія. Все крім знищення окупантів це саботаж і затягування війни на роки. ООН не захищає Україну. агодує Африку українським зерном по 69 доларів за тону при середньосвітовій ціні 362 долари за тону. Ну і на *** нам така "зернова ініціатива" та ще й під загрозою ракетних ударів з кацапських лоханок по містам та селам? І хай корумпований жидок Рєзнік(ов) доповість скільки протикорабельних ракет виготовила і поставила в армію Україна за 1 рік війни.
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08.03.2023 23:32 Ответить
ООН веде перемовини з терористами.
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08.03.2023 23:41 Ответить
Зеля веде перемовини з Путлером, але прикривається ООН, Туреччиной, Макроном, Маском та ще має надію на товариша Сі.
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09.03.2023 09:23 Ответить
Знову Кацапія для себе щось отримає.
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08.03.2023 23:57 Ответить
Московії залишилось ще 2 рази продовжити зернову угоду і санкції вже знімуть.
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09.03.2023 09:21 Ответить
 
 