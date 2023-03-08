ООН и Россия будут обсуждать продление зернового соглашения на следующей неделе

Главный торговый представитель ООН Ребекка Гринспан встретится с высокопоставленными российскими чиновниками в Женеве на следующей неделе, чтобы обсудить продолжение соглашения, разрешающего экспорт украинского зерна на фоне войны России в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Это следующий шаг, и мы увидим, нужно ли что-то большее, чем это", - сказал журналистам заместитель спикера ООН Фахан Хак, которого цитирует агентство Reuters.

По его словам, генсекретарь продолжит "делать все возможное, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений".

Читайте также: ООН готова быть посредником по демилитаризации ЗАЭС, - Гутерриш

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже его третий приезд с начала полномасштабного вторжения России.

Главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского должно было быть продолжение "зернового соглашения".

Черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле 2022 года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение будет автоматически продлено 18 марта, если Москва или Киев не будут возражать. Документы были подписаны с одной стороны Россией, Турцией и ООН, с другой – Украиной, Турцией и ООН.