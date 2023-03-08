ООН и Россия будут обсуждать продление зернового соглашения на следующей неделе
Главный торговый представитель ООН Ребекка Гринспан встретится с высокопоставленными российскими чиновниками в Женеве на следующей неделе, чтобы обсудить продолжение соглашения, разрешающего экспорт украинского зерна на фоне войны России в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Это следующий шаг, и мы увидим, нужно ли что-то большее, чем это", - сказал журналистам заместитель спикера ООН Фахан Хак, которого цитирует агентство Reuters.
По его словам, генсекретарь продолжит "делать все возможное, чтобы устранить препятствия для экспорта российских удобрений".
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Украины с официальным визитом 8 марта. Это уже его третий приезд с начала полномасштабного вторжения России.
Главной темой переговоров генсека ООН и президента Украины Владимира Зеленского должно было быть продолжение "зернового соглашения".
Черноморская зерновая инициатива, начатая ООН и Турцией в июле 2022 года, позволила экспортировать зерно из трех украинских портов. Соглашение будет автоматически продлено 18 марта, если Москва или Киев не будут возражать. Документы были подписаны с одной стороны Россией, Турцией и ООН, с другой – Украиной, Турцией и ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль