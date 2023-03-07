Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину. Завтра он встретится с Зеленским
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах", - заявил он.
При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерриша за последний год.
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+6 иван павлов #385781
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Если в сделку входит обязательство на нас не атаковать кацапские корабли по всему миру, то это мусорная, невыгодная для нас сделка. Кацапы итак нас атакуют день и ночь без всяких ограничений. А мы могли бы легко захватить даже большой кацапский корабль, который без прикрытия ходит на учения с африканцами. На нем нету спецназа, просто моряки даже без стрелкового оружия. Наломился на этого Горшка, захватил, сменил флаг, посмотрел, может ли он вообще хоть 1 циркон выпустить, и затем отправил воевать против кацапов. Тоже самое военно-торговые кацапские суда. Любое судно имеет груз военного назначения, это либо бабки, либо компоненты военного назначения, например груз муки для выпечки хлеба для кацапских боевиков. И мы имеем право захватить его, используя для этого лазейку в международных законах, а именно военизированную охрану-ЧВК, которая имеет право брать на борт любого торгового судна оружие, включая и стационарные пулеметы, и РПГ. Просто наняли помогать защищать корабль от пиратов, а заодно обработали кацапов. Сейчас каждый день десятки торговых судов идут из новороссийска в Средиземное море. Пора начать трясти их, заставить кацапов вывести свои военные суденышки из ЧМ и отправить для прикрытия караванов. И не будет соответственно калибров больше. Та и саму эту охрану можно с воздуха потопить, миги с и сушки с дозаправкой спокойно сделают дело.
Тобто про терористів орків розповість, що дуже схвильований і глибоко…
Далі буде…