Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину. Завтра он встретится с Зеленским

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах", - заявил он.

При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерриша за последний год.

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