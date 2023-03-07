РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12778 посетителей онлайн
Новости
1 863 15

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину. Завтра он встретится с Зеленским

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже находится на территории Украины. Завтра у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Генсек Антониу Гутерреш утром прибыл в Польшу. В настоящее время он находится в Украине по пути в Киев, где он в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продление черноморского зернового соглашения во всех аспектах", - заявил он.

При этом Хак отметил, что это третий визит Гутерриша за последний год.

Читайте также: Гутерриш едет в Киев для переговоров по "зерновому соглашению", визит в РФ не планируется

Автор: 

визит (3108) Гутерриш Антониу (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
організація,яка тільки і займається що деклараціями і вираженнями стурбованості,так толком ще жодній країні не допомогла у припинені агресії..а внески потребує немаленькі і регулярно..
показать весь комментарий
07.03.2023 20:50 Ответить
+6
Кацапи затримують суховантажі, а воно сюди припхалося! Їдь до *уйла, його вмовляй щоб кораблі не затримував!
показать весь комментарий
07.03.2023 20:51 Ответить
+5
В минулий приїзд весною вічнострбованого глави ООН був ракетний удар кацапотварюк по багатоповерхівці в столиці...
показать весь комментарий
07.03.2023 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В минулий приїзд весною вічнострбованого глави ООН був ракетний удар кацапотварюк по багатоповерхівці в столиці...
показать весь комментарий
07.03.2023 20:36 Ответить
Зелена срань знову хоче підписати ці ганебні "угоди"? Україна має право транспортувати зі своїх портів все що треба, а не помикатись перед кацапами!
показать весь комментарий
07.03.2023 20:36 Ответить
а тобі *швейцарьцю* що до цього?
показать весь комментарий
07.03.2023 21:09 Ответить
А можно открытый текст сделки опубликовать?

Если в сделку входит обязательство на нас не атаковать кацапские корабли по всему миру, то это мусорная, невыгодная для нас сделка. Кацапы итак нас атакуют день и ночь без всяких ограничений. А мы могли бы легко захватить даже большой кацапский корабль, который без прикрытия ходит на учения с африканцами. На нем нету спецназа, просто моряки даже без стрелкового оружия. Наломился на этого Горшка, захватил, сменил флаг, посмотрел, может ли он вообще хоть 1 циркон выпустить, и затем отправил воевать против кацапов. Тоже самое военно-торговые кацапские суда. Любое судно имеет груз военного назначения, это либо бабки, либо компоненты военного назначения, например груз муки для выпечки хлеба для кацапских боевиков. И мы имеем право захватить его, используя для этого лазейку в международных законах, а именно военизированную охрану-ЧВК, которая имеет право брать на борт любого торгового судна оружие, включая и стационарные пулеметы, и РПГ. Просто наняли помогать защищать корабль от пиратов, а заодно обработали кацапов. Сейчас каждый день десятки торговых судов идут из новороссийска в Средиземное море. Пора начать трясти их, заставить кацапов вывести свои военные суденышки из ЧМ и отправить для прикрытия караванов. И не будет соответственно калибров больше. Та и саму эту охрану можно с воздуха потопить, миги с и сушки с дозаправкой спокойно сделают дело.
показать весь комментарий
07.03.2023 20:42 Ответить
Все їм не йметься на Заході - вже місяць хто тільки не тиснув на нас з Заходу, щоб змусити нас відступити під час російського весняного наступу чи здати території, а тепер цей тип ще приперся. Нічого хорошого він нам так і не зробив з початку війни і кинув нас напризволяще у найважчі часи і саме тоді, коли рашисти загибаються у Бахмутській м'ясорубці він вирішив щось мутити, блін, як невчасно. Головне, щоб це чудо в пір'ях не заважало та не відволікало нас від добивання рашистів у Бахмуті і не дай боже влада ще поведеться на його можливі провокації - взагалі він нього все можна чекати, навіть підігрвання на руку ху#лу
показать весь комментарий
07.03.2023 20:43 Ответить
організація,яка тільки і займається що деклараціями і вираженнями стурбованості,так толком ще жодній країні не допомогла у припинені агресії..а внески потребує немаленькі і регулярно..
показать весь комментарий
07.03.2023 20:50 Ответить
Мабуть, про убивство Українців московітами ***** в Оленівці звітуватиме та про дивну та протиправну присутність, якоїсь масковії в РадБезі ООН впродовж > 30 років !
Тобто про терористів орків розповість, що дуже схвильований і глибоко…
показать весь комментарий
07.03.2023 20:50 Ответить
Кацапи затримують суховантажі, а воно сюди припхалося! Їдь до *уйла, його вмовляй щоб кораблі не затримував!
показать весь комментарий
07.03.2023 20:51 Ответить
А Зеленський доповість про стрільбу по машині друга, - шифера… Оленівська трагедія, це таке…
Далі буде…
показать весь комментарий
07.03.2023 20:53 Ответить
Та головне щоб самому Зе цей тип нічого з лубянки не всучив окрім ціїє зернової угоди. Та і нам зараз прям нічим зайнятись під час ворожого наступу окрім цієї довбаної зерновіої угоди. Бо він може лапши навішати під миротворчими розказнями, а Зе тільки дай щось підписати. Тому прямо зараз вже потрібно готувати план Б, який як піддать може знадобитися, щоб ввічливо, дипломатично та з повагою до миротворчої місії послати цього типа за російським кораблем
показать весь комментарий
07.03.2023 21:06 Ответить
ГТН ПНХ
показать весь комментарий
07.03.2023 20:56 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2023 21:57 Ответить
Навіщо це лайно в Україні..!?
показать весь комментарий
08.03.2023 00:59 Ответить
https://lb.ua/news/2022/12/20/539724_ssha_zvinuvatili_oon_nebazhanni.html https://lb.ua/news/2022/12/20/539724_ssha_zvinuvatili_oon_nebazhanni.html

показать весь комментарий
08.03.2023 10:06 Ответить
 
 