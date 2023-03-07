УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5431 відвідувач онлайн
Новини
1 863 15

Генсек ООН Гутерріш прибув до України. Завтра він зустрінеться із Зеленським

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Генсек Антоніу Гутерреш вранці прибув до Польщі. Наразі він перебуває в Україні, прямуючи до Києва, де він у середу зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження чорноморської зернової угоди в усіх аспектах", - заявив він.

При цьому Хак зазначив, що це третій візит Гутерреша за останній рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерріш їде до Києва для переговорів щодо "зернової угоди", візит до РФ не планується

Автор: 

візит (1610) Гутерріш Антоніу (394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
організація,яка тільки і займається що деклараціями і вираженнями стурбованості,так толком ще жодній країні не допомогла у припинені агресії..а внески потребує немаленькі і регулярно..
показати весь коментар
07.03.2023 20:50 Відповісти
+6
Кацапи затримують суховантажі, а воно сюди припхалося! Їдь до *уйла, його вмовляй щоб кораблі не затримував!
показати весь коментар
07.03.2023 20:51 Відповісти
+5
В минулий приїзд весною вічнострбованого глави ООН був ракетний удар кацапотварюк по багатоповерхівці в столиці...
показати весь коментар
07.03.2023 20:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В минулий приїзд весною вічнострбованого глави ООН був ракетний удар кацапотварюк по багатоповерхівці в столиці...
показати весь коментар
07.03.2023 20:36 Відповісти
Зелена срань знову хоче підписати ці ганебні "угоди"? Україна має право транспортувати зі своїх портів все що треба, а не помикатись перед кацапами!
показати весь коментар
07.03.2023 20:36 Відповісти
а тобі *швейцарьцю* що до цього?
показати весь коментар
07.03.2023 21:09 Відповісти
А можно открытый текст сделки опубликовать?

Если в сделку входит обязательство на нас не атаковать кацапские корабли по всему миру, то это мусорная, невыгодная для нас сделка. Кацапы итак нас атакуют день и ночь без всяких ограничений. А мы могли бы легко захватить даже большой кацапский корабль, который без прикрытия ходит на учения с африканцами. На нем нету спецназа, просто моряки даже без стрелкового оружия. Наломился на этого Горшка, захватил, сменил флаг, посмотрел, может ли он вообще хоть 1 циркон выпустить, и затем отправил воевать против кацапов. Тоже самое военно-торговые кацапские суда. Любое судно имеет груз военного назначения, это либо бабки, либо компоненты военного назначения, например груз муки для выпечки хлеба для кацапских боевиков. И мы имеем право захватить его, используя для этого лазейку в международных законах, а именно военизированную охрану-ЧВК, которая имеет право брать на борт любого торгового судна оружие, включая и стационарные пулеметы, и РПГ. Просто наняли помогать защищать корабль от пиратов, а заодно обработали кацапов. Сейчас каждый день десятки торговых судов идут из новороссийска в Средиземное море. Пора начать трясти их, заставить кацапов вывести свои военные суденышки из ЧМ и отправить для прикрытия караванов. И не будет соответственно калибров больше. Та и саму эту охрану можно с воздуха потопить, миги с и сушки с дозаправкой спокойно сделают дело.
показати весь коментар
07.03.2023 20:42 Відповісти
Все їм не йметься на Заході - вже місяць хто тільки не тиснув на нас з Заходу, щоб змусити нас відступити під час російського весняного наступу чи здати території, а тепер цей тип ще приперся. Нічого хорошого він нам так і не зробив з початку війни і кинув нас напризволяще у найважчі часи і саме тоді, коли рашисти загибаються у Бахмутській м'ясорубці він вирішив щось мутити, блін, як невчасно. Головне, щоб це чудо в пір'ях не заважало та не відволікало нас від добивання рашистів у Бахмуті і не дай боже влада ще поведеться на його можливі провокації - взагалі він нього все можна чекати, навіть підігрвання на руку ху#лу
показати весь коментар
07.03.2023 20:43 Відповісти
організація,яка тільки і займається що деклараціями і вираженнями стурбованості,так толком ще жодній країні не допомогла у припинені агресії..а внески потребує немаленькі і регулярно..
показати весь коментар
07.03.2023 20:50 Відповісти
Мабуть, про убивство Українців московітами ***** в Оленівці звітуватиме та про дивну та протиправну присутність, якоїсь масковії в РадБезі ООН впродовж > 30 років !
Тобто про терористів орків розповість, що дуже схвильований і глибоко…
показати весь коментар
07.03.2023 20:50 Відповісти
Кацапи затримують суховантажі, а воно сюди припхалося! Їдь до *уйла, його вмовляй щоб кораблі не затримував!
показати весь коментар
07.03.2023 20:51 Відповісти
А Зеленський доповість про стрільбу по машині друга, - шифера… Оленівська трагедія, це таке…
Далі буде…
показати весь коментар
07.03.2023 20:53 Відповісти
Та головне щоб самому Зе цей тип нічого з лубянки не всучив окрім ціїє зернової угоди. Та і нам зараз прям нічим зайнятись під час ворожого наступу окрім цієї довбаної зерновіої угоди. Бо він може лапши навішати під миротворчими розказнями, а Зе тільки дай щось підписати. Тому прямо зараз вже потрібно готувати план Б, який як піддать може знадобитися, щоб ввічливо, дипломатично та з повагою до миротворчої місії послати цього типа за російським кораблем
показати весь коментар
07.03.2023 21:06 Відповісти
ГТН ПНХ
показати весь коментар
07.03.2023 20:56 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 21:57 Відповісти
Навіщо це лайно в Україні..!?
показати весь коментар
08.03.2023 00:59 Відповісти
https://lb.ua/news/2022/12/20/539724_ssha_zvinuvatili_oon_nebazhanni.html https://lb.ua/news/2022/12/20/539724_ssha_zvinuvatili_oon_nebazhanni.html

показати весь коментар
08.03.2023 10:06 Відповісти
 
 