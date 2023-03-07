Генсек ООН Гутерріш прибув до України. Завтра він зустрінеться із Зеленським
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Генсек Антоніу Гутерреш вранці прибув до Польщі. Наразі він перебуває в Україні, прямуючи до Києва, де він у середу зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження чорноморської зернової угоди в усіх аспектах", - заявив він.
При цьому Хак зазначив, що це третій візит Гутерреша за останній рік.
Топ коментарі
+6 иван павлов #385781
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+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+5 Петро Якимчук #487385
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Если в сделку входит обязательство на нас не атаковать кацапские корабли по всему миру, то это мусорная, невыгодная для нас сделка. Кацапы итак нас атакуют день и ночь без всяких ограничений. А мы могли бы легко захватить даже большой кацапский корабль, который без прикрытия ходит на учения с африканцами. На нем нету спецназа, просто моряки даже без стрелкового оружия. Наломился на этого Горшка, захватил, сменил флаг, посмотрел, может ли он вообще хоть 1 циркон выпустить, и затем отправил воевать против кацапов. Тоже самое военно-торговые кацапские суда. Любое судно имеет груз военного назначения, это либо бабки, либо компоненты военного назначения, например груз муки для выпечки хлеба для кацапских боевиков. И мы имеем право захватить его, используя для этого лазейку в международных законах, а именно военизированную охрану-ЧВК, которая имеет право брать на борт любого торгового судна оружие, включая и стационарные пулеметы, и РПГ. Просто наняли помогать защищать корабль от пиратов, а заодно обработали кацапов. Сейчас каждый день десятки торговых судов идут из новороссийска в Средиземное море. Пора начать трясти их, заставить кацапов вывести свои военные суденышки из ЧМ и отправить для прикрытия караванов. И не будет соответственно калибров больше. Та и саму эту охрану можно с воздуха потопить, миги с и сушки с дозаправкой спокойно сделают дело.
Тобто про терористів орків розповість, що дуже схвильований і глибоко…
Далі буде…