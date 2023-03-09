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В Левобережном районе Мариуполя слышны взрывы, - Андрющенко

маріуполь

В Мариуполе сообщают о звуках взрывов.

Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сообщают о звуках взрыва в Левобережном районе. Визуально в направлении с. Широкино виднеется дым. Детали выясняем", - написал он.

Смотрите: В Мариуполе снесли многоэтажку, в подвале которой осталось более 200 тел погибших, - Андрющенко. ФОТО

взрыв (6813) Мариуполь (5724) Андрющенко Петр (584)


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ЗСУ дає отвєтку?
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09.03.2023 12:13 Ответить
Та нє. То рашисти, після ракетної атаки, розслабилися та вирішили покурить... Ну і, як завжди, все пішло "па плану"
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09.03.2023 12:17 Ответить
 
 