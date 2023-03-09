В Левобережном районе Мариуполя слышны взрывы, - Андрющенко
В Мариуполе сообщают о звуках взрывов.
Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сообщают о звуках взрыва в Левобережном районе. Визуально в направлении с. Широкино виднеется дым. Детали выясняем", - написал он.
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показать весь комментарий09.03.2023 12:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgeny N
показать весь комментарий09.03.2023 12:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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