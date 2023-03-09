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У Лівобережному районі Маріуполя чути вибухи, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі повідомляють про звуки вибухів.

Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляють про звуки вибуху в Лівобережному районі. Візуально в напрямку с. Широкіно видніється дим. Деталі з’ясовуємо", - написав він.

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Автор: 

вибух (4525) Маріуполь (3245) Андрющенко Петро (698)


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ЗСУ дає отвєтку?
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09.03.2023 12:13 Відповісти
Та нє. То рашисти, після ракетної атаки, розслабилися та вирішили покурить... Ну і, як завжди, все пішло "па плану"
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09.03.2023 12:17 Відповісти
 
 