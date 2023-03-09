У Лівобережному районі Маріуполя чути вибухи, - Андрющенко
У Маріуполі повідомляють про звуки вибухів.
Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляють про звуки вибуху в Лівобережному районі. Візуально в напрямку с. Широкіно видніється дим. Деталі з’ясовуємо", - написав він.
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показати весь коментар09.03.2023 12:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Evgeny N
показати весь коментар09.03.2023 12:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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