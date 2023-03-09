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Ночью российская ракета попала в энергообъект Ивано-Франковской области, - ОВА

ракета,ракети

9 марта одна из российских ракет попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских окупантов. Есть ракетные попадания и в нашей области на энергетическом объекте", - рассказала она.

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По словам главы ОВА, жертв и пострадавших нет.

обстрел (27885) ракеты (3616) Ивано-Франковская область (929) Онищук Светлана (8)


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Росіяни влаштували обстріл 9-го березня, тому що це день народження Тараса Григоровича Шевченко! Вони хочуть зламати Дух нашого народу. Не піддаваймося! Кобзар - це символ незламності нашого народу! Шануймо тих, хто не дав вмерти нашому Духу, тоді нащадки шануватимуть нас! Слава Україні!
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09.03.2023 12:38 Ответить
 
 