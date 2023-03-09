Ночью российская ракета попала в энергообъект Ивано-Франковской области, - ОВА
9 марта одна из российских ракет попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских окупантов. Есть ракетные попадания и в нашей области на энергетическом объекте", - рассказала она.
По словам главы ОВА, жертв и пострадавших нет.
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Iskatel Sledoff
показать весь комментарий09.03.2023 12:38 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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