Ночью российская ракета попала в энергообъект Ивано-Франковской области, - ОВА

9 марта одна из российских ракет попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью мы пережили очередную массированную ракетную атаку российских окупантов. Есть ракетные попадания и в нашей области на энергетическом объекте", - рассказала она.

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По словам главы ОВА, жертв и пострадавших нет.