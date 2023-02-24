РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9783 посетителя онлайн
Новости Фото Война
5 990 5

Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил "налоги" в "бюджет" врага, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киеве канал "легализации" денег террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, к сделке причастно предприятие в сфере телекоммуникационных услуг, работающее во временно захваченном Донецке и тесно взаимодействующее с местной оккупационной администрацией.

"Коммерческая структура предоставляет услуги интернета и трансляции пророссийских телеканалов на территории региона и регулярно платит "налоги" в российский бюджет. Часть своих доходов коммерсанты "выводили" на подконтрольную украинским властям территорию для последующего перевода в иностранную валюту и нелегального вывоза за границу", - говорится в сообщении.

Для этого дельцы зарегистрировали в Киеве одноименное фиктивное предприятие и открыли более 30 банковских счетов, на которые нелегально переводили деньги, полученные от бизнеса в Донецке.

Во время обысков в офисах и местах проживания участников схемы в столице и Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили почти 5 млн наличных в гривневом эквиваленте. Еще 1,5 млн – были скрыты на счетах пяти украинских банков.

Проверяется информация об использовании средств для финансирования российской агентуры в Украине.

По данным следствия, незаконную деятельность организовали три руководителя донецкого интернет-провайдера.

Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 01
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 02
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 03
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 04
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 05
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 06
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 07
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 08
Разоблачен украинский провайдер, который транслировал антиукраинский контент на оккупированном Донбассе и платил налоги в бюджет врага, - СБУ 09

В 2014 году, после российского псевдореферендума, дельцы "переоформили" предприятие по "законодательству" страны-агрессора и предоставили свои мощности для установки отслеживающего абонентов спецоборудования ФСБ, а также начали транслировать антиукраинский контент.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали находившегося на территории Прикарпатья технического директора компании.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и объявлении в розыск еще двух соучредителей коммерческой структуры, которые скрываются в Донецке и в одной из стран Евросоюза.

Кроме того, наложен арест на все недвижимое имущество злоумышленников в разных регионах Украины более чем на 20 млн грн.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Автор: 

Донецьк (6329) интернет (1716) СБУ (20311) телевидение (900) Ивано-Франковская область (945)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Курська область, рф - вибухи. Попередньо, влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Один з н.п. залишився без електропостачання.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:27 Ответить
Це капець як за грошество "все" продається... Важко встояти перед мамоною.
показать весь комментарий
24.02.2023 12:33 Ответить
директору -любителя свинособак в жопу-WI-FI и на палю ******...........................
показать весь комментарий
24.02.2023 13:10 Ответить
А як ця падлюка опинилась у Франківську?
99% з числа "біженців".
Таких тут тепер багато.
І через них справжні біженці потерпають.
Сволота!
показать весь комментарий
24.02.2023 13:49 Ответить
На 9 рік війни … оперативно
показать весь комментарий
24.02.2023 16:05 Ответить
 
 